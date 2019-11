Felipe Massa conquista pole position em Spielberg

Fim do domínio da Mercedes nas qualificações

Lewis Hamilton e Nico Rosberg falharam pela primeira vez esta temporada o assalto à pole position no GP da Áustria. Os “Flechas de Prata” começaram bem a Q1 com tempos de referência, assim como os Williams, que aqueceram os seus monolugares para o que viria a suceder nas sessões seguintes. Daniil Kvyat foi a surpresa da Q1 alcançando o segundo lugar, ficando entre os Mercedes de Hamilton e Rosberg. Modestos foram os tempos dos Red-Bull de Vettel e Ricciardo e dos Ferrari de Alonso e Räikkönen.

De fora para a segunda sessão de qualificação ficaram os Sauber de Adrian Sutil e Esteban Gutierrez, os Marussia de Jules Bianchi e Max Chilton e ainda os Caterham de Kamui Kobayashi e Marcus Ericsson.

De regresso à pista, Nico Hulkenberg e Sergio Perez foram os primeiros a entrar em cena. Os pilotos da Force India, com pneus super macios, conseguiram ambos fazer tempos na ordem do segundo 9’. Tal como os Force India, vários pilotos melhoraram as suas prestações nesta sessão, ainda que um Mercedes continuasse em destaque. Nico Rosberg foi o mais rápido, sendo o único piloto a rodar no segundo 8’, com 1:08.974. A grande surpresa da Q2 foi mesmo a eliminação do tetra campeão Sebastian Vettel, que não foi além do 12º tempo e ficou de fora para a derradeira sessão de qualificação.

A par do alemão da Red-Bull, Jenson Button, Sergio Perez, Pastor Maldonado, Jean-Eric Vergne e Romain Grosjean ficaram pelo caminho. Nota ainda para Perez que, devido ao incidente que causou o despiste de Felipe Massa no GP do Canadá, perderá 5 posições na grelha de partida na corrida de domingo.

Na luta pela pole position, Fernando Alonso e Kevin Magnussen foram os primeiros pilotos a lançar tempos na última sessão. Ambos os pilotos voltaram com pneus super macios na tentativa de conseguir melhorar os seus tempos. O melhor ainda estava para vir quando Valtteri Bottas consegui o melhor tempo da sessão dando bom indícios à sua equipa para o que viria a acontecer momentos depois. Após uma paragem nas boxes o finlandês regressou à pista ainda mais rápido. Melhor, só o seu companheiro de equipa que foi a grande sensação deste sábado.

Felipe Massa foi o mais rápido na terceira sessão de qualificação e colocou fim às sete pole positions consecutivas da Mercedes. O brasileiro com o tempo arrebatador de 1:08.759 conseguiu assim a 16ª pole da carreira, o que já não acontecia desde Novembro de 2008, no GP do Brasil.

Destaque ainda para Lewis Hamilton que não fez qualquer tempo nesta sessão devido a uma travagem mal conseguida que o colocou para lá dos limitadores a segundos do fim da qualificação.

Grelha de Partida

1- Felipe Massa (Williams) - 1:08.759

2- Valtteri Bottas (Williams) - 1:08.846

3- Nico Rosberg (Mercedes) - 1:08.944

4- Fernando Alonso (Ferrari) - 1:09.285

5- Daniel Ricciardo (Red-Bull) - 1:09.466

6- Kevin Magnussen (McLaren) - 1:09.515

7- Daniil Kvyat (Toro Roso) - 1:09.619

8- Kimi Räikkönen (Ferrari) - 1:10.795

9- Lewis Hamilton (Mercedes) – sem tempo

10- Nico Hulkenberg (Force India) – sem tempo

