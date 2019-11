Rosberg imperial na Áustria

Nico Rosberg, o piloto alemão da Mercedes, ganhou o Grande Prémio da Áustria no circuito Red Bull Ring, que ficou marcado pela grande estratégia de boxes e andamento dos Flecha de Prata. O pódio ficou completo com Lewis Hamilton e o finlandês Valtteri Bottas, que consegue o seu primeiro pódio, com o 3ºlugar.

Ritmo dos Mercedes e Estratégias fizeram a diferença

Na partida, o autor da pole-position, Felipe Massa, manteve o primeiro lugar devido a bom arranque, Nico Rosberg passou Bottas na primeira curva mas o finlandês respondeu logo na curva seguinte, mantendo assim os dois primeiros lugares para os Williams. Destaque para a excelente primeira volta de Lewis Hamilton que, partindo apenas da 9ª posição (devido ao erro na qualificação), rapidamente se colocou em 4ºlugar, mesmo atrás do seu companheiro de equipa, Nico Rosberg. Pela negativa, destacam-se os problemas do tetracampeão do mundo, Sebastian Vettel, que ficou parado logo na segunda volta com problemas de caixa-de-velocidades, que o levariam a mais um abandono.

Chegando a janela das primeiras paragens nas boxes, foi aí que a estratégia da Williams não funcionou, com a equipa a manter-se mais tempo em pista, o que acabaria por se revelar errado, fazendo com que Rosberg passasse para a liderança, superando Bottas e Massa. Hamilton, também com uma excelente paragem, usou as boxes para passar Felipe Massa, o mais prejudicado dos Williams, que assim caía para 4º.

Foi apenas na segunda e última paragem deste GP que Hamilton conseguiu passar Bottas, devido à estratégia de tentar a perseguição do seu companheiro de equipa. O inglês tentou de tudo e atacar ao máximo, mas já não foi suficiente pelo ritmo e prova sem erros de Nico Rosberg.

Perez com excelente recuperação e Ferrari continua na mesma

Sem dúvida que um dos destaques desta corrida foi o mexicano Sergio Perez que, partindo apenas da 16ª posição, e com uma estratégia arrojada por parte da Force India, de apenas uma paragem, acabou o GP num excelente 6ºlugar. A scuderia Ferrari teve um fim-de-semana agridoce, visto que acabou no 5º e 10º lugares, para Alonso e Räikkönen, respectivamente, com o espanhol a conseguir um bom resultado e a ser o melhor sem unidade motriz Mercedes. Por outro lado, com queixas de falta de potência no seu monolugar, Kimi quedou-se apenas pelo último lugar pontuável.

Os restantes lugares pontuáveis ficaram na posse de Kevin Magnussen (7º), Daniel Ricciardo, que confirmou a má prestação dos Red Bull logo no seu circuito, e Nico Hullkenberg, que foi 9º.

Relativamente aos abandonos, além do de Sebastian Vettel, devido aos problemas na caixa-de-velocidades, não cruzaram também a meta os dois Toro Rosso: Jean Eric Vergne devido a problemas nos travões e Daniel Kvyat com danos na traseira do seu monolugar.

Classificação Final do Grande Prémio da Áustria

1 Rosberg Mercedes 71 voltas 2 Hamilton Mercedes +1.9s 3 Bottas Williams +8.1s 4 Massa Williams +17.3s 5 Alonso Ferrari +18.5s 6 Perez Force India +28.5s 7 Magnussen McLaren +32.0s 8 Ricciardo Red Bull +43.5s 9 Hullkenberg Force India +43.5s 10 Räikkönen Ferrari +44.1s 11 Button McLaren +47.7s 12 Maldonado Lotus +50.9s 13 Sutil Sauber +1 volta 14 Grosjean Lotus +1 volta 15 Bianchi Marussia +2 voltas 16 Kobayashi Caterham +2 voltas 17 Chilton Marussia +2 voltas 18 Ericsson Caterham +2 voltas 19 Gutierrez Sauber +2 voltas 20 Vergne Toro Rosso DNF 21 Vettel Red Bull DNF 22 Kvyat Toro Rosso DNF

Classificação do Mundial de Pilotos (top 10)

1 Rosberg Mercedes 165 pontos 2 Hamilton Mercedes 136 3 Ricciardo Red Bull 83 4 Alonso Ferrari 79 5 Vettel Red Bull 60 6 Hulkenberg Force india 59 7 Bottas Williams 55 8 Button McLaren 43 9 Massa Williams 30 10 Magnussen McLaren 29

A proxima corrida será o Grande Prémio da Grã-Bretanha, no famoso circuito de Silverstone, no fim-de-semana de 4 a 6 de Julho.