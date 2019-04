Grupo H: Bélgica já está nos oitavos de final

Ainda antes de se estrear na competição, a Bélgica já carregava o favoritismo no Grupo H, constituído sem «gigantes» e com grandes perspectivas de ver seguir para os oitavos de final uma selecção tendencionalmente mais fraca. E, como a eficácia carimba vitórias, a formação belga cumpriu com os prognósticos que lhe eram favoráveis e arrecadou a 2ª vitória no Mundial. A Rússia permitiu um golo de Origi aos 88 minutos e, com 6 pontos somados, os belgas carimbaram a passagem à próxima fase.

Mas se é verdade que a equipa de Marc Wilmots é pontualmente eficaz, também o é que esta se revela aquém da qualidade expectável, ao ser apelidada como a «Geração de Ouro» do seu país. Neste encontro com os russos, a Bélgica não foi uma equipa interessante, contribuindo para um jogo ameno e equilibrado. Na jornada anterior, ante a Argélia, também venceu com o diferencial de um golo (2-1), mostrando-se líder, mas com pouca agressividade de jogo, ante um grupo argelino que entrou para defender.

Coreia do Sul x Argélia: o melhor jogo do grupo

Surpreendentemente, o ponto alto do grupo H estava no encontro entre a Coreia do Sul e a Argélia. As coisas não começaram bem para o grupo coreano, que sofreu três golos num curto período de tempo em jeito ode à superioridade argelina (26’, Slimani; 28’ Halliche; e 38’, Djabou), terminando o 1º período em nítida desvantagem. No entanto, e embora não tenha conseguido recuperar os 3 pontos, lutou persistentemente pela vitória. Marcou aos 50’ por Son Heung-Min, diminuindo a desvantagem, e aos 72’ por Koo Ja-Cheol, depois da Argélia já ter segurado a vitória, com o 4º tento aos 62’, marcado por Brahimi. Um jogo como reflexo de que este Mundial ficará, provavelmente, marcado pelo grande número de golos apontados.

Quem segue a Bélgica?

No próximo dia 26, defrontam-se Coreia do Sul x Bélgica e Argélia x Rússia. E o 2º lugar, com a consequente passagem aos oitavos, só ficará decidido quando finda esta última jornada. A Argélia parte em posição mais confortável com 3 pontos, enquanto as selecções coreana e russa estão atrás com apenas um ponto, por via do empate entre si na 1ª jornada. A Rússia tem de vencer os argelinos para aspirar o apuramento, mas Coreia do Sul também é candidata se conseguir surpreender a já qualificada Bélgica.