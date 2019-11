Itália e Uruguai discutem passagem, Grécia e Costa do Marfim lutam por sobreviver

Hoje é o dia das decisões no terceiro e quarto grupos deste Mundial 2014. Enquanto a Itália e o Uruguai jogam pela passagem, a Costa Rica recebe a Inglaterra no Adeus da Selecção de Isabel II.

Com a Colômbia já apurada para os oitavos-de-final, a Costa do Marfim tem a obrigação de vencer o jogo de hoje frente à Grécia de Fernando Santos para garantir os seis pontos, mas o Japão está à espreita e é preciso dar o tudo por tudo para chegar à próxima fase da competição. De Bryan Ruiz a Honda, os jogos de hoje são marcados pelo esforço, pelo suor e pelos golos. Resta agora saber quem passa.

Itália x Uruguai: O Duelo de Titãs

O começo não foi fácil, contudo o Uruguai recuperou o fôlego e tem no jogo contra a Squadra Azzurra a oportunidade de garantir os oitavos-de-final. Mas se a equipa de Maxi Pereira espera facilidades, pode tirar daí o sentido. A equipa italiana quer vingar a derrota frente à Costa Rica e de tudo fará para garantir a passagem.

Pirlo e Buffon são as grandes estrelas da Selecção de Cesare Prandelli e têm a qualidade mais que comprovada. Um jogo onde são esperadas emoções fortes, grandes golos, grandes jogadas e, com toda a certeza, um bom espectáculo de futebol.

Costa Rica x Inglaterra: O sonho e o pesadelo

No fecho da terceira jornada do Grupo D, a Costa Rica e a Inglaterra medem forças apenas para cumprir calendário. Depois da vitória por 1-0 frente à Itália, a Selecção Costa Riquenha garantiu a chegada aos oitavos-de-final e cumpriu um dos principais objectivos deste Mundial. O culpado? Bryan Ruiz. O avançado do PSV tem feito o que quer das defesas contrárias e é graças a ele que a equipa ruma agora ao sonho da conquista do Campeonato do Mundo.

Já a Inglaterra foi, juntamente com a Espanha e com a Selecção Portuguesa, uma das grande desilusões desta fase de Grupos. Sem qualquer ponto nos dois jogos realizados, a equipa de Rooney diz hoje adeus ao Mundial. Um Adeus que procura vingança no jogo desta tarde. Estará a equipa de Roy Hodgson capaz de fazer a goleada pedida pelos adeptos?

Japão x Colômbia: Vencidos e vencedores?

Depois de 15 anos sem saber o que era um Mundial, a Selecção Colombiana chegou, jogou e ganhou e garantiu a passagem aos oitavos-de-final depois da vitória frente à Costa do Marfim por 2-1. James Rodriguez, ex-Futebol Clube do Porto, tem sido uma das estrelas da equipa e no jogo de hoje é esperado que volte a brilhar.

O Japão apesar de estar a jogar com uma das Selecções já apuradas, não chega ao jogo de hoje para ver jogar. Com Keisuke Honda no ataque, a equipa do italiano Alberto Zaccheroni tem tudo para fazer frente à equipa colombiana.

Grécia x Costa do Marfim: O tudo ou nada

2 pontos separam a Selecção Grega da equipa da Costa do Marfim. Com o último lugar do Grupo C a equipa de Fernando Santos tem mesmo de garantir uma vitória se quiser continuar a sonhar com a passagem, mas a verdade é que as contas não são fáceis. Para a passagem ser consumada, a equipa grega tem não só de vencer, como esperar uma vitória da Colômbia frente ao Japão.

Drogba e Yaya Touré não vão facilitar as coisas para a equipa do português e com o segundo lugar do grupo garantido por agora, os elefantes apenas têm de esperar a vitória Colombiana e mesmo que o jogo acabe com um empate a zeros, a passagem é garantida.

É o tudo ou nada para ambas as equipas, mas estará Fernando Santos preparado para dizer Adeus ao Brasil?