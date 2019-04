Garay no Zenit e Fernando no Manchester City

Ponto final na novela luso-argentina que tinha como actor principal Ezequiel Garay: o central internacional vai mesmo reforçar o Zenit e o acordo já foi hoje selado e oficializado. O Benfica vai encaixar seis milhões de euros pela parte que detinha do passe, perdendo um dos seus jogadores mais preponderantes.

Também o rival FC Porto perdeu hoje um dos seus pilares tácticos: Fernando já é reforço do milionário Manchester City, deixando nos cofres dos portistas uma verba de 12 milhões de euros. O jogador esteve à beira de abandonar o Porto em fim de contrato mas a renovação permitiu viabilizar uma venda em vez de uma total perda.

Garay agradecido «não podia esperar mais»

O defesa encarnado passou três temporadas de água ao peito, saindo campeão nacional - irá agora defender as cores do Zenit, treinado por André Villas Boas, juntando-se a Witsel, Hulk e Danny, no projecto milionário do clube russo. O jogador argentino agradeceu a passagem pelo Benfica e afirmou que este era o momento ideal para sair.

«Quero agradecer a todos os que me apoiaram nestes três anos magníficos que passei no Benfica, em especial ao presidente, que acreditou e apostou em mim, e ao treinador, que me fez evoluir e atingir um nível de que muito orgulho», disse, despedindo-se dos adeptos.

«O polvo» tenta a sorte na Premier League

Um dos pilares estruturantes do FC Porto dos últimos anos vai abandonar o clube, deixando uma receita de 12 milhões de euros e muitos títulos no museu portista, grande parte deles conquistados com o suor do trinco brasileiro, opção constante no onze azul e branco ao longo dos anos.

Fernando chegou ao Porto em 2007/2008 (foi emprestado ao Estrela da Amadora) e na época seguinte já era peça fundamental do clube portista. Com 236 jogos oficiais ao serviço do Porto, Fernando tenta agora a sorte na Premier League, fazendo companhia a Javi Garcia.

Os valores em causa

O defesa central do Benfica transfere-se por uma verba a rondar os 15 milhões de euros. Como o Real Madrid detinha metade do passe do jogador, o valor recebido baixou para 7,5 milhões de euros - a essa quantia deduziu-se os 10% detidos pela Benfica Star Fund. Seis milhões de euros finais para os cofres da Luz.

Fernando saiu pela mesma quantia: 15 milhões de euros, com o FC Porto a receber 12 milhões devido ao facto de possuir 80% do passe do brasileiro. Relembre-se que o jogador esteve prestes a embarcar no City em Janeiro, mas a transferência não se concretizou devido à relutância do Porto em perder um elemento tão crucial na manobra da equipa a meio da temporada.