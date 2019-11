Portugal x Gana na Copa do Mundo 2014

Isto é tudo desde aqui, nuns minutos terão uma análise mais detalhado do que foi o último jogo de Portugal na Copa do Mundo. Também o seguimento do resto dos jogos e grupos do Mundial. Tenham uma boa noite!

Análise. Gana também fica fora, embora durante alguns minutos esteve a um golo de conseguer o apuramento. Os primeiros 45 minutos não foram nada bons, mas na segunda metade pusseram mais intensidade e tiveram alguma ocassião para fazer esse golo que precisavam quando a partida estava empatada a uma bola.

Análise. Portugal se despede deste Mundial 2014 com uma vitória, mas com a sensação de ter podido conseguir o apuramento. Hoje Cristiano falhou três opotunidades boas e Nani outras duas, mas o jogo não foi bom. Ainda assim se melhorou a imagem das dois primeiras jornadas, que como já se sabia, acabaram por ser um lastro.

Final. Portugal 2 – 1 Gana, golo de Boye (ag) e Cristiano para os lusos e de Gyan para os ganeses.

90'+1 Cristiano perto do golo outras duas vezes. Primeiro um remate de primeiras e depois isolado frente a Dauda, as duas sem acerto.

90' Mais quatro minuto de jogo.

88' Outra vez a má sorte de Portugal, a última substituição de Bento neste Mundial pode ser este com a saída de Beto e a entrada de Eduardo.

84' Cristiano e Nani falharam duas oportunidades claras depois do segundo golo. Gana está fora da partida e Portugal poderia ter o apuramento feito se tiveram acertado no remate.

79' Cruzamento de Nani, mau corte de Mensah e pior reacção de Dauda que deixa a bola para que o capitão faça o segundo de Portugal.

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLOOOOOOOOOOOOO!!!!! CRISTIANO RONALDO!!!

73' Mais perigo nos ataque ganeses que nos portugueses, nota-se quem está mais perto do apuramento.

69' Bento renuncia ao ponta de lança e dá entrada a Vieirinha no lugar de Éder.

65' Agora está louco e sem controlo o jogo, com Portugal a desesperada e Gana precisando de um golo para poder passar à seguinte fase.

61' Mexe o banco Bento, pondo a Amorim no lateral direito e substituindo a João Pereira por Varela.

60' WARIS perto de fazer o segundo de Gana!! Outra vez Asamoah superando a João Pereira e fazendo um bom cruzamento.

56' Grande jogada pela esquerda de Asamoah e Gyan rematou de cabeça para bater a Beto.

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLOOOOOOOOOOOOO!!! GYAN!!!

55' Partida muito disputada nesta segunda metade, mas com boas notícias para as duas equipas: Alemanha ganha 1-0 aos EUA.

47' Boa jogada de Portugal, com um bom passe de William Carvalho e remate final de Nani que curta um defensa ganês.

45' Começa a segunda metade em Brasilia!!! Não há substituições.

Intervalo. Com este resultado e o que se está a dar no Recife, esta é a situação atual do Grupo G.

Classificação Grupo G Selecção Pontos D. Golos Alemanha 5 + 4 EUA 5 + 1 Portugal 4 – 3 Gana 1 – 2

Intervalo. Hoje os homens de Paulo Bento estão a exibir um melhor jogo, com alguns problemas normais em algumas posições. No lateral esquerdo sobretudo pela falta de adaptação de Veloso à jogar aí e no lateral direito, com um João Pereira melhor no ataque que na defensa.

Intervalo. Partida equilibrada, com bons momentos para as duas equipas. Portugal se precipitou em muitas das jogadas e quando teve calma para combinar, chegou com certo perigo. Enquanto Gana mostrou que com este onze tem problemas no meio do campo, pelo que sofre quando os lusos fazem um pouco de pressão e movem rápido a bola.

Intervalo. Portugal 1 – 0 Gana, auto-golo de Boye.

45' Quase outro auto-golo de Boye, quando se adiciona mais um minuto a esta primeira metade.

41' Assim foi como Dauda evitou o golo de Cristiano Ronaldo de cabeça (Via FIFA).

39' Uii!!! Atsu perto do empate. Fintou a João Pereira e se encontrou isolado para disparar sobre a baliza de Beto. A bola saiu fora por pouco.

38' Primeiro amarelado do jogo, Harrison Afful de Gana. Importante num jogador con dificuldades para defender.

35' Responde Gana ao golo. Gyan rematou mal ante a passividade defensiva de Veloso.

34' Como agora! Boa jogada de equipa da Seleção e o disparo de Amorim sai desviado por pouco.

33' O golo tem de servir a Portugal para controlar o jogo e esperar que com a necessidade ganesa, comecem a aparecer espaços.

30' Grande jogada individual de Moutinho, que abriu para Velosos e o cruzamento do hoje lateral esquerdo tocou em Boye antes de bater a seu guarda-redes.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! PORTUGAL!!!!!

25' Portugal precisa de mais calma para começar as jogadas, tentando passes compridos de mais.

22' Remate sem força de Gana e que Gyan quase converte no primeiro golo.

20' Ainda continuam em empate sem golos os dois jogos, embora Portugal e Gana tiveram algumas oportunidades para adiantar-se

19' GYAN falha ante Beto. Excelente defesa do guarda-redes luso.

18' CRISTIANO RONALDO perto do fazer o primeiro!! Falhou o capitão um remate que saiu muito ao centro e Dauda faz uma boa defesa.

15' Os problemas defensivos de Portugal aparecem pela esquerda, onde Gana tenta aproveitar a falta de adaptação de Veloso.

13' Segunda chegada de Afful no lateral direito do ataque ganês e segunda vez que o lateral não tem impetimento para sair da marca de Veloso.

11' Falta sobre Cristiano Ronaldo perigosa para Portugal e o disparo o envia Dauda para canto como pode. Moutinho tem de sair por problemas físicos, parece que sem maior preocupação.

5' À BARRA!!! Cristiano perto do golo com um disparo desde o corredor direito que quase surpreende a Dauda.

4' Não há controlo neste início de partida com as duas equipas jogando muitas bolas longas.

1' Finalmente Veloso estará no lateral esquerdo e serão Amorim e William os que partilhem o meio do campo com Moutinho.

0' Começa o jogo!! Já rola a bola!!

16:57. Já soaram os hinos e os jogadores se cumprimenta sobre o relvado de Brasilia. Tudo pronto para o início da terceira partida das duas equipas e que pode levar a Portugal ou a Gana à seguinte fase deste Mundial.

16:55. Todas as possibilidades dos ganeses e portugueses passam porque não haja um empate no outro jogo e que a diferença de golo seja suficiente, porque agora é desfavorável tanto para Portugal como para Gana.

16:50. No lado português as contas são mais difíceis, tendo de vencer com goles e esperar que Alemanha faça o mesmo para que a diferença de cinco golos com os Estados Unidos desapareça.

16:45. Tudo pronto para o começo do que será o primeiro jogo entre as duas selecções e que pode acabar com uma das duas nos oitavos-de-final. Possibilidades de apuramento que são mais prováveis no caso ganês, já que tem de vencer, esperar que também o faça Alemanha e que a diferença negativa de dois golos com EUA acabe por ser favorável a Gana.

16:40. Um dos homens mais perigosos para Portugal será o lateral direito Harrisson Afful. Jogador com grandes capacidades ofensivas e que no jogo contra Alemanha mostrou que é capaz de defender perfeitamente a um jogador tão perigoso como Götze.

16:35. Em Gana com Boateng e Muntari fora da equipa, é a aparição de Waris a que mais surpreende. Tudo apontava ao menor dos Ayew, Jordan, que já teve muitos nessa posição, mas parece que Appiah vê que o jogador do Valenciennes pode fazer melhor trabalho detrás de Gyan e até podem jogar juntos no ataque.

16:30. A grande novidade no onze de Paulo Bento é a saída de Raul Meireles e a entrada na equipa de Amorim. Embora está por ver se não será o jogador benfiquista quem ocupe o lateral direito e William Carvalho e Miguel Veloso façam de par no meio do campo com uma linha de 3 afrente. Ficando a equipa com um destes dois esquemas:

16:00. Já temos os onzes confirmados so jogo Portugal x Gana:

Portugal: Beto; Joao Pereira, Bruno Alves, Pepe, Veloso; Amorim, William Carvalho, Moutinho; Nani, Eder, Cristiano.

Gana: Dauda; Afful, Boye, Jonathan Mensah, K.Asamoah; Atsu, Agyemang Badu, Rabiu: André Ayew, Waris, Gyan.

15:00. O jogo se jogará finalmente à hora prevista segundo a confirmação da FIFA. Durante o dia houve algumas dúvidas sobre a possibilidade de que o jogo entre alemães e estadounidenses não se pudesse jogar pelo mau tempo e como consecuência este jogo também devia ser demorado.

14:55. O escenário da partida para hoje será o Estádio Nacional 'Mané Garrincha' de Brasilia, palco onde se homenagela ao grande jogador brasileiro. Tem capacidade para 72.779 adeptos e que foi inagurado no Maio de 2012.

14:50. A partida será dirigido pelo árbitro de Bahréin, Nawaf Shukralla. Aos seus 37 anos, é árbitro internacional desde 2007 e tem um balanço de 195 cartões amarelos e quatro vermelhos nos 47 jogos internacionais que já apitou.

14:45. Junto a Rabiu e no lugar do Muntari, poderia ser Badu quem jogasse. Também está a possibilidade de Essien, mas o rendimento de Badu foi melhor na última partida do que o que teve Essien na primeira jornada. Outra opção é ver a Assamoah no centro do campo e que seja Inkoom o lateral esquerdo.

14:40. Para substituir ao jogador do Schalcke 04, parece que Jordan Ayew será quem jogue atrás do ponta de lança. Já contra Alemanha saiu na segunda metade no lugar de Boateng e rindeu a um nível muito bom, dando maior ritmo ao ataque ganês.

14:35. Em Gana os problemas apareceram à última hora. Depois da baixa confirmada por sanção de Muntari, ele e Kevin-Prince Boateng foram expulsos da concentração de Gana. Assim Appiah terá de mexer seu 4-2-3-1 para defrontar a Portugal.

14:30. De facto, no meio aparece a última dúvida da Selecção das Quinas. Se Veloso não ocupa o lateral esquerdo, poder voltar a sua posição atrás de Moutinho e Meireles. Porém, o nível de William Carvalho põe em dúvida quem dos dois será a escolha de Paulo Bento.

14:25. A possibilidade de Portugal jogar com Cristiano Ronaldo como homem mais avançado são poucas porque Bento não gosta de jogar sem um 'nove puro'. Mas a realidade é que o capitão ainda não se mostrou em grande forma e jogar com ele em posições mais avançados pode ajudar a que a equipa tenha mais presão e opções de jogar a bola no meio do campo.

14:20. Para começar no lateral esquerdo não há um substituto. André Almeida é lateral direito e poderia ser quem ocupe o lugar na defensa, mas também Veloso e até Amorim podem jogar aí. O primeiro já mostrou seus problemas nessa posição contra EUA, enquanto Amorim deu um bom rendimento no último jogo de preparação como lateral direito.

14:15. Paulo Bento terá de seguir ajustando à equipa. Com vários problemas no onze, alguns mais importantes depois do fraco rendimento de alguns jogadores também na seguna jornada. Coentrão, Hugo Almeida, Postiga são baixas certas e algunas alternativas deixam dúvidas.

14:10. No lado ganês os números são mais simples, já que só precisam de ganhar por mais de um golo e esperar que EUA perca. Também uma derrota da Alemanha pode classificar aos ganeses se consegem reduzir os cinco golos de diferença.

14:05. As contas para o apuramento de Portugal passam por ganhar hoje aos africanos e superar a desvantagem de cinco golos com os Estados Unidos ou os oito com a Alemanha. Para isso deverá esperar que entre americanos e alemães não haja empate.

Classificação Grupo G Equipa Pontos D. Golos Alemanha 4 + 4 Estados Unidos 3 + 1 Gana 1 – 1 Portugal 1 – 4

14:00. Sejam bem-vindos à terceira jornada do grupo G do Mundial do Brasil 2014 no VAVEL.com, onde Gana e Portugal procuram uma vitória para tentar aproveitar uma possível vitória germana sobre os Estados Unidos noutro jogo que fecha o grupo.