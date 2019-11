Copa do Mundo 2014: Costa Rica - Grécia

Amanhã regressamos para mais um directo deste Mundial 2014!

Da nossa parte, é tudo! Muito Obrigada por terem ficado desse lado ao longo de mais de 120 minutos!

A festa costa-riquenha continua no relvado!

Destaque para Karagounis que aos 37 anos fez um jogo brilhante, com grandes assistências e com mais 12km corridos em campo!

1-1 aos 90 minutos e 5-3 nas grandes penalidades, assim se fez o resultado final deste jogo que ditou a vitória da Costa Rica!

Fernando Santos abandona assim o comando técnico da selecção grega e diz-se agora que pode rumar ao Gabão.....

Nada a apontar à Selecção Grega..... grande jogo, grandes oportunidades e muitas, muitas falhas na finalização!

O sonho começa cada vez mais a ganhar forma! Os Ticos acreditam!

Os quartos de final estão decididos! Dia 5 de Julho a Holanda joga com a Costa Rica!

Resultado injusto na análise dos 120 minutos de jogo, ainda assim há que dar mérito à equipa da Costa Rica que jogou mais de 45 minutos com um jogador a menos!

Penalidades muito bem marcadas por todos os jogadores, mas o falhanço de Gekas acabou por dar a vitória à equipa Costa Riquenha!

Muito sofrimento do lado grego depois de um grande jogo, muitas lágrimas e muita alegria do lado da Costa Rica!

GOLOOOOOOOOOOOOOOOO DA COSTA RICA! A Costa Rica está nos quartos de final!

Umana a bater....

DEFENDE NAVAS!!!!!!! 4-3! Falta um penalti para a Costa Rica!

Gekas a bater.....

4-3

GOLO DA COSTA RICA

Campbell a bater....

3-3

GOLO DA GRÉCIA

Holebas a bater....

3-2

GOLO DA COSTA RICA

Gonzalez a bater .....

2-2

GOLO DA GRÉCIA

Christodoulopoulos a bater....

2-1

GOLO DA COSTA RICA

Ruiz a bater.....

1-1

GOLO DA GRÉCIA

Mitroglou a bater......

GOLO DA COSTA RICA!

Borges é o primeiro a tentar a sorte......

Estão ajoelhados os costa riquenhos!

Conversas finais entre o juiz da partida e as duas equipas....

Começa a tentar a sorte a equipa costa riquenha..... essa é a indicação de Benjamin Williams.

Começou a decisão final!

Não saiam daí, já regressamos para a marcação de grandes penalidades!

Fernando Santos foi expulso por protestos!

Vamos a penalidades! 2º metade no prolongamento novamente com controlo grego! A Costa Rica aguentou e conseguiu! É o tudo ou nada! Tal como foi na abertura dos oitavos-de-final entre Brasil e Chile!

FINAL DO PROLONGAMENTO

COSTA RICA 1-1 GRÉCIA

121' NAVAS! Mitroglou rematou, mas Navas acabou por defender e novamente com o joelho!

2 MINUTOS DE COMPENSAÇÃO

119' Remate de Mitroglou.... ao lado da baliza de Navas....

118' Campbell perdeu a bola num lance que podia dar o golo.....

117' Fora de jogo de Gekas.....

117' Grande jogada de Holebas, mas corte de Acosta canto para a Grécia!

116' Samaras cruzou..... Navas agarrou.... segue o jogo!

115' A Grécia continua a pressionar...

112' Contra-ataque grego.... 5 para 2... mas no remate Samaras acabou por dar a defesa a Navas!

111' Grande cruzamento de Cubero.... era para Campbell, cortou Manolas a tempo !

110' Christodoulopoulos! Que grande jogada! Passou sozinho por 3 defesas costa riquenhos mas acabou por deixar que no cruzamento a bola fosse agarrada pela equipa da Costa Rica....

110' Livre batido por Borges... Gonzalez ainda agarrou a bola, mas atirou muito longe!

109' Falta de Katsouranis sobre Campbell.... ia para a desmarcação o costa riquenho!

108' É novamente no joelho direito... Navas pode vir a ter um problema! Recuperou o guarda-redes, segue o jogo!

107' Grande desmarcação de Gekas, mas Navas a sair muito bem! Fica queixoso o guarda-redes da Costa Rica! Está parado jogo!

106' Boas marcações da equipa grega aos jogadores costa riquenhos.....

105' Remate de Brenes! Ganhou a bola e atirou forte, mas a bola saiu por cma da baliza de Karnezis....

RECOMEÇA O PROLONGAMENTO

Voltamos já para a segunda metade deste prolongamento.

Domínio 100% grego nesta primeira metade do prolongamento, a Costa Rica continua a querer levar o jogo para as grandes penalidades... Mitroglou teve o golo muito perto no começo deste prolongamento, mas a verdade é que faltou pontaria ao grego!

INTERVALO DO PROLONGAMENTO

COSTA RICA 1-1 GRÉCIA



105' Só se vê Grécia neste prolongamento!

104' Grande cruzamento de Borges, era para Ruiz, mas cortou a defesa grega!

103' Falta feia de Mitroglou sobre Gonzalez....

101' Bom cruzamento de Manolas.... agarrou sem problemas Navas!

100' Grande confusão na grande área, Katsouranis atirou um pouco ao lado da baliza de Navas!

99' Falta de Gonzalez sobre Samaras, livre para a Grécia, pode ser perigoso!

97' A Grécia vai-se aproximando cada vez mais da baliza de Navas.....

97' A Costa Rica está a jogar a um ritmo muito lento, querem os penaltis os ticos!

96' Grande jogada de Christodoulopoulos, mas no cruzamento faltou a força.... os 95 minutos já pesam....

95' Cabeceamento de Gekas depois de um cruzamento de Katsouranis, mas a bola saiu ao lado....

94' Campbell agarrou bem a bola, mas com 3 homens na marcação foi complicado e a bola sobrou para a equipa grega....

93' A Grécia continua a pressionar muito a equipa costa riquenha....

91' Mitroglou teve o golo muito, muito perto, mas Navas acabou por agarrar a tempo!

COMEÇA O PROLONGAMENTO

Não saiam daí, já regressamos para o prolongamento!

Relembramos que quem vencer jogará com a Holanda nos quartos de final da competição.

A equipa grega acabou com o jogo na mó de cima, mas a verdade é que o cansaço de todos os presentes em campo começa a notar-se, e de que maneira. A Costa Rica está a jogar com menos um depois da expulsão de Oscar Duarte ao minuto 67. Isto pode vir a ser aproveitado pela equipa de Fernando Santos. Está tudo em aberto para este segundo tempo e os sonhos de ambas as equipas continuam a um passo da concretização.

Que grande segunda parte! Ruiz começou por estrear o marcador depois de uma distracção total da equipa grega e a Costa Rica foi auentando o resultado até ao bater dos 90 minutos, a verdade é que quando já nem a equipa grega acreditava golo apareceu! Sokratis bateu Navas na recarga de um remate de Mitroglou e levou assim o jogo a prolongamento!

ACABA O JOGO

COSTA RICA 1-1 GRÉCIA



90+5' Falta feia de Karagounis sobre Campbell era para cartão....

É assistido agora Navas, queixa-se do ombro... mas acabou por recuperar.

90+3' NAVAAAAS! Evitou o 2-1 a Mitroglou no fecho dos 90 minutos! Fica queixoso o guarda-redes costa riquenho!

3 minutos de compensação

Sokratis! Navas defendeu à primeira, mas na recarga o grego não perdoou e atirou forte para o fundo da baliza! Vamos a prolongamento!

90' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DA GRÉCIA!

89' Amarelo para Navas por atraso na reposição

88' A Costa Rica vai queimando algum tempo, do lado grego, o desgaste dos jogadores começa a notar-se....

87' GRANDE OPORTUNIDADE PARA A GRÉCIA! Grande cruzamento de Christodoulopoulos paa Mitroglou... mas atrapalhou-se o jogador grego! Navas teve tempo de agarrar, mas foi por muito pouco!

86' Já ninguém se senta no banco da Costa Rica!

85' Cinco minutos para o finl da partida e a equipa grega ainda não conseguiu aproveitar a superioridade numérica!

85' Contra-ataque da Costa Rica, mas muito mal Ruiz na recepção.... a bola acabou por ficar nos pés da defesa grega!

84' SAI Bolaños ENTRA Brenes na Costa Rica.

83' Grande oportunidade para Gekas depois de um grande passe de Katsouranis, mas a bola fugiu-lhe do pé....

82' Livre batido por Holebas, mas acaba por sair pela linha de fundo...

81' A Grécia não desiste! Novo livre a 30m da baliza de Navas!

79' Livre batido por Karagounis, mas muito, muito por cima da baliza de Navas!

78' Falta de Cubero sobre Karagounis à boa da grande área, pode ser perigoso para a baliza de Navas!

77' SAI Maniatis ENTRA Katsouranis na Selecção da Grécia.

76' SAI Gamboa ENTRA Acosta na Selecção da Costa Rica.

75' Cruzamento largo de Gamboa, tira Tourosidis!

74' Grande contra-ataque grego, mas Gekas acaba por perder a bola....

72' Amarelo para Manolas por falta sobre Campbell.

71' Defesa muito, muito apertada para Navas! Esteve muito perto o golo de Samaras!

70' Amarelo para Ruiz.

Fernando Santos troca avançado por avançado! A velha raposa do futebol português joga com a vantagem de ter mais um jogador e quer é pressionar a equipa da Costa Rica!

69' SAI Salpingidis ENTRA Gekas na equipa grega.

A equipa grega joga os últimos 20 minutos com um jogador a mais e tem agora a oportunidade de pressionar muito mais a equipa da Costa Rica, que cada vez se vai fechar no seu canto.

66' VERMELHO para Oscar Duarte! O jogador da Costa Rica fez falta sobre Christodoulopoulos e viu o segund amarelo....

64' SAI Tejeda ENTRA Cubero na equipa da Costa Rica.

64' Falta feia sobre Duarte..... ficou por mostrar um cartão amarelo a Christodoulopoulos.

63' Fernando Santos está muito zangado com a equipa de arbitragem.....

Primeiro quarto de hora do segundo tempo fechado. A Grécia voltou a entrar forte, mas num momento de inspiração a equipa dos Ticos acabou por estrear o marcador do Pernambuco. Tem de acordar a equipa de Fernando Santos se quiser continuar a sonhar com os quartos de final...

58' Muita desconcentração da equipa grega... o remate de Maniatis saiu muito por cima da baliza de Navas.... Depois do golo da Costa Rica o medo parece ter-se apoderado da equipa helénica.

57' SAI Samaris, ENTRA Mitroglou na equipa grega.

57' A Grécia baixou muito o ritmo de jogo depois do golo da Costa Rica !

56' Amarelo para Granados por protestos no banco costa riquenho

Ficou um penalti por assinalar a favor da Costa Rica depois de uma mão de Torosidis!

54' Bolanos! Remate forte, mas agarra a defesa grega!

Acorda Karnezis! Com toda a calma do mundo, Campbell faz o passe Bolanos, que acabou a fazer o cruzamento para Ruiz que remata sem força nenhuma e deixa Karnezis a olhar para a bola a entrar na baliza! Está feito o primeiro!

53' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DA COSTA RICA!

52' A Grécia vai controlando o jogo....

51' O jogo está mais parado....

49' Canto batido por Karagounis, a boa chega ao Sokratis, mas acaba perdida....

48' Amarelo para Tejeda por falta sobre Karagounis

47' Cruzamento de Karagounis, cabeceia Samaras, mas defendeu bem e sem problemas Navas!

46' Cruzamento de Salpingidis, tirou a tempo Duarte!

Recomeça o jogo no Pernambuco!

Não saiam daí já voltamos para o segundo tempo !

Se o jogo continuar assim é certo que o prolongamento fará parte também deste jogo dos oitavos-de-final...

E ao minuto 37' só não apareceu porque Navas não deixou. Salpingidis estava sozinho de frente para a baliza e cabeceou forte, mas foi o joeho direito do guarda-redes do Levante a negar o golo à equipa grega.

Grande primeira parte de Karagounis, presente em todos os lances de ataque grego. Ainda assim a equipa de Fernando Santos tem tido muitos lances em posições irregulares! Os helénicos têm de estar mais atentos! O golo já poderia ter aparecido!

A Costa Rica entrou muito bem e até chegou a ter algumas oportunidades para conseguir fazer o golo, ainda assim o meio-campo grego tem estado muito fechado e a equipa costa-riquenha precisa de bola para conseguir jogar....

Um jogo muito equilibrado no Arena Pernambuco! A Grécia não entrou muito bem, mas contou com a única oportunidade flagrante de golo de toda a primeira parte!

INTERVALO

COSTA RICA 0-0 GRÉCIA

45 +2' A Costa Rica continua a não conseguir passar do meio-campo grego!

2 minutos de compensação

45' A bola permance repartida entre as duas equipas.....

43' Cruzamento de Karagounis, bola fácil para Navas!

42' Amarelo para O. Duarte, por falta sobre Salpingidis, livre para a Grécia à boca da grande área costa riquenha!

42' A Costa Rica concentra-se muito à boca da grande área grega, mas acaba por perder a bola para a Selecção grega....

41' Mau passe de Salpingidis... a bola sobrou para a defesa da Costa Rica.

38' Remate forte de Salpingidis, mas estava em fora de jogo! A Grécia tem de estar muito atenta neste tipo de lances, já podia ter o golo!

37' Cruzamento perfeito de Holebas, mas Salpingidis não conseguiu bater Navas! Foi por muito, muito pouco que não se festejou o golo grego! A bola bateu na perna de Navas!

35' Amarelo para Samaris por falta sobre Campbell.

34' A dez minutos do fim da primeira parte o jogo continua a zeros, estão muito fechadas as duas equipas, se isto permanecer ao longo do segundo tempo será complicado ver golos no Arena Pernambuco!

32' Grande passe de Salpinguidis, a bola chega a Christodoulopoulos, mas estava em fora de jogo o jogador grego!

31' Canto para a Costa Rica, mas Karnezis agarrou sem problemas de maior!

30' Para cada jogador costa riquenha estão dois gregos na marcação... está complicado!

29' Grande cruzamento de Holebas, não estava lá ninguém! Agarrou Karagounis e voltou a cruzar, cabeceou Samaras, mas, mais uma vez, estava em posição irregular....

28' Remate forte de Karagounis.... à figura de Navas!

O equilibrio em jogo permanece! As duas equipas estão muitissimo bem organizadas!

26' Grande contra-ataque da Costa Rica, mas saiu mas o passe a Ruiz...

24' Queda feia de Karagounis.... ficou a pedir a subtituição o jogador grego....

23' Cruzamento bem feito, mas Borges no cabeceamento não conseguiu encontrar para a baliza....

21' Livre à entrada da área a favor da Costa Rica! Karagounis derrubou Campbell, pode ser perigoso para a baliza de Karnezis!

19' Foi quase! Cruzamento de Ruiz, era para Campbell, mas Holebas conseguiu cortar a tempo! Passou o perigo!

18' A Costa Rica continua a não conseguir fazer passar a bola do meio-campo grego.

Primeiro terço do jogo com as duas equipas bem concentradas e bem equilibradas em campo, ainda assim a Grécia tem beneficiado da falta de velocidade de alguns dos jogadores Costa Riquenhos para criar aguns lances de contra-ataque.

15' Karagounis a bater o canto.... a bola chegou a Sokratis, mas o cabeceamento saiu ao lado a baliza de Navas!

14' A Costa Rica vai tentando passar, mas a defesa grega não perdoa uma!

Muito fechada e muito organizada a equipa helénica, o contra-ataque tem resultado em algumas situações de perigo!

11' Grande jogada de Christodoulopoulos, fugiu a três jogadores da Costa Rica, no remate acabou por atirar ao lado da baliza de Navas.

10' Fora de jogo assinalado a Samaras depois de um passe de Samaris.

9' A Selecção da Costa Rica está a ter um bom controlo de jogo, apesar das dificuldades em chegar à baliza grega!

8' Esteve tão perto! Boa combinação de Campbell e Ruiz, a bola chegou a Bolanos que acaba por atirar muito perto da barra de Karnezis!

7' Muitas dificuldades para ambas as equipas poderem sai a jogar, está equilibrado o jogo, mas a verdade é que a Costa Rica já avisou!

5' A perda de bola grega podia ter dado o golo, não fosse o corte crucial e Karagounis!

4' Grande passe de Ruiz com a bola a sobrar para Gamboa, o remate saiu ao lado da baliza grega.... começa a aquecer a equipa costa riquenha!

3' A equipa helénica vai tentando sair a jogar, mas a verdade é que a Costa Rica está muito bem organizada!

2' Tentativa de chegada à bola de Bryan Ruiz, mas agarra Karnezis a tempo!

1' Tirou a defesa costa riquenha, na recarga Christodoulopoulos acaba por atirar por cima da baliza de Navas!

1' Livre a favor da Grécia por falta sobre Samaras.

Começou o jogo no Arena Pernambuco!

0' Chegou a vez de se ouvir o hino grego!

0' Ouve-se agora o hino da Costa Rica!

0' As equipas já subiram ao relvado! O jogo está prestes a começar!

0' A boa disposição reina no túnel de acesso ao relvado!

0' Os jogadores estão prontos a subir ao relvado!

0' Grande ambiente nas bancadas do Pernambuco!

0' Está tudo pronto para as duas equipas subirem ao relvado!

20:43. Relembramos ainda que a equipa que sair vencedora deste jogo vai enfrentrar a Holanda nos quartos de final. A equipa de Van Gaal bateu o México por 2-1 e garantiu a passagem nos minutos finais do jogo.

20:42. As equipas regressam agora aos balneários.

20:33. As equipas já realizam exercícios de aquecimento no relvado.

20:24. A pouco mais de meia-hora do início da partida, os adeptos de ambas as Selecções vão enchendo as bancadas do Pernambuco!

20:22. Cá está a disposição das duas equipas em campo. A Costa Rica jogará com o 3x5x2, já a Grécia de Fernando Santos jogará no habitual 4x3x3.

20:14. Já no banco da Grécia, Fernando Santos deixou: Glykos, Kapino, Katsouranis, Vyntra, Tzavellas, Moras, Tziolis, Tachtsidis, Kone, Gekas, Feftazisdis.

20.13. No banco da Costa Rica estarão: Cambronero, Pemberton, Acosta, Miller, Francis, Myrie, Barrantes, Granados, Calvo, Cubero, Brenes e Ureña.

20:07. Este será o primeiro jogo oficial entre as duas Selecções.

19:57. ONZE INICIAL DA COSTA RICA: Navas; Gamboa, Duarte, Gonzalez, Umana, Diaz; Borges, Tejeda, Bolanos; Bryan Ruiz e Campbell.

19:55. ONZE INICIAL DA SELECÇÃO DA GRÉCIA : Karnezis; Torosidis, Manolas, Sokratis, Holebas; Karagounis, Samaris, Maniatis; Lazaros Christodoulopoulos, Samaras, Salpingidis.

19:52. JÁ TEMOS ONZES !

19:40 Com a temperatura a rondar os 30º à hora do jogo, as equipas técnicas e os jogadores têm não só de lidar com o calor, mas também com a humidade.

19:15. Do lado grego, a grande estrela da equipa é Samaras. O avançado do Celtic conta com mais de 100 golos em 14 anos de carreira. Dono e senhor de uma qualidade em campo indiscutível, Samaras faz o que quer da defesa adversária e o pé direito revela-se cada vez mais preciso nos remates a qualquer distância. Apesar da qualidade, Samaras sabe que com 29 anos de idade este poderá ser um dos seus últimos campeonatos do Mundo e o que quer mesmo é mostrar serviço e levar a Selecção Grega ao patamar mais alto do Futebol Mundial.

19:00. Chegou agora a altura de falar dos homens-golo de ambas as equipas. Apesar de Bryan Ruiz ser uma das grandes estrelas da equia costa riquenha, o avançado Campbell é a estrela mais brilhante. Com 1 golo feito frente ao Uruguai, o avançado do Olympiacos, agora emprestado ao Arsenal, conta com mais de 103 jogos nas pernas e 17 golos feitos. Na Selecção, Campbell parece ser mais eficaz e conta já com 10 golos nas 36 internacionalizações.

18:50. Já do lado Grego, Fernando Santos não vai fugir ao habitual 4-3-3 e tem em Samaras a grande esperança do golo.

18:45. Com o tudo ao nada no jogo desta noite é esperado que Jorge Luís Pinto opte pelo mesmo onze que fez frente à Itália. Ainda assim, as mudanças podem aparecer.

18:30. Chegava agora a altura do tudo ou nada. Vencer ou morrer estas eram as palavras de ordem dadas pelo técnico português, mas mais uma vez foi preciso saber sofrer para ver a passagem garantida. Frente à Costa do Marfim, a Selecção Grega entrou forte e à chegada aos 42 minutos Samaris fez o primeiro golo da equipa grega neste Mundial. A Grécia estava na frente, mas à chegada do último quarto de hora o sonho pareceu desmoronar-se. Wilfried fazia o golo do empate. O sonho podia cair por terra, mas já em tempos de descontos Samaras podia passar de Bestial a Besta. Penalti para a Grécia, a pressão era muita, era a última oportunidade. Rematou forte e não perdoou, o sonho estava cumprido e Fernando Santos era agora o primeiro seleccionador grego a levar a equipa aos oitavos-de-final da prova!

Costa Rica x Grécia ao minuto

18:15. No jogo com o Japão a certeza era a de que a derrota não podia ser o resultado final. Os minutos foram correndo e os golos ficaram por aparecer ao longo dos 90 minutos. O sonho ainda era possível de concretizar, isto se a Colômbia batesse o Japão e se a vitória frente á equipa de Drogba se concretiza-se. Era esperar para ver.

18:00. E se a Costa Rica pareceu passar a fase de grupos de forma facilitada, a Grécia do português Fernando Santos teve de sofrer até ao fim para conhecer o lugar nos oitavos-de-final. A estreia não foi a melhor, no jogo com a Colômbia, já apurada para os quartos-de-final depois da vitória de ontem por 2-0 frente ao Uruguai, a selecção grega conheceu o sabor da derrota por 3-0. Estavam perdidos os primeiros 3 pontos e no jogo com o Japão era preciso mostrar serviço, mas a verdade, é que o sonho parecia estar cada vez mais distante.

17:45. Chegava agora a altura do merecido descanso. Com o apuramento já garantido a Costa Rica tinha agora uma nova oportunidade para mostrar o seu valor, desta vez diante da Inglaterra. O resultado não foi além do 0-0 e apesar de os golos não terem aparecido, a verdade é que mais uma vez a Costa Rica mostrou serviço. Com uma defesa bem organizada, um ataque forte e um meio-campo seguro a equipa costa riquenha teve o sonho cumprido. Chegava agora a altura de esperar para saber quem se seguia no confronto directo para a concretização do sonho.

17:40. E se a primeira prova de fogo tinha sido ultrapassava chegava agora a altura do «matas ou morres». A Itália era favorita, tinha grandes estrelas, tinha tudo para fazer a goleada, mas acabou derrotada. Com um jogo táctico bem conseguido, a equipa costa riquenha conseguiu trocar as voltas a Pirlo & Companhia e foi com o golo de Bryan Ruiz à chegada aos 45 minutos que a vitória foi alcançada. Um jogo fernético, a um ritmo pesado, mas que no final acabou por ditar a vitória. O sonho estava cumprido! A Costa Rica fazia história ao chegar aos oitavos-de-final do Mundial e até poderia perder frente à Inglaterra no último jogo que já ninguém lhe tiraria o primeiro lugar do Grupo D.

17:30. No seu jogo de estreia da fase de grupos a equipa de Jorge Luís Pinto tinha a primeira prova de fogo: o poderoso Uruguai de Luis Suarez e do benfiquista Maxi Pereira. Com a grande penalidade convertida por Cavani na passagem do minuto 24, o 1-0 ao intervalo fazia crer que a segunda parte seria dominada pela equipa de Óscar Tabárez, mas engane-se quem assim pensa. A equipa costa riquenha regressou do tempo de descanso com outra força e em 15 minutos a reviravolta estava feita. A seis minutos do fim e com o domínio completo do jogo a equipa de Bryan Ruiz ainda teve tempo para o 3-1. Estavam conquistados os primeiros 3 pontos e agora era apenas preciso permancer com a saga de vitórias e desta vez frente à ex-campeã do Mundo: a Itália.

17:20. A Costa Rica foi a grande surpresa deste Mundial. Ultrapassou o grupo da morte, venceu à Itália, ao Uruguai e ainda empatou com a poderosa Inglaterra. Uma Selecção que não era a favorita, que era tida como a mais fraca acabou por mostrar que a qualidade e o trabalho de equipa ultrapassam tudo com o rigor do trabalho.

17:00. Costa Rica e Grécia chegaram aos oitavos-de-final prontas a fazer história. As duas Selecções nunca antes tinham atingido esta fase de um campeonato do Mundo e aquela que conseguir garantir uma vitória vai com toda a certeza, continuar a sonhar com o levantar da Taça na Final.

16:45. O jogo desta noite realiza-se no Arena Pernambuco e de acordo com a organização, já está tudo pronto para receber Gregos e Costa Riquenhos nas bancadas. Com capacidade para 46 mil pessoas, o Arena Pernambuco já recebeu grandes jogos deste Campeonato do Mundo! Dilma Rousseff prometeu e cumpriu, o Arena Pernambuco está em óptimas condições e depois deste Mundial será um dos pontos turísticos da cidade de São Lourenço da Mata!

16:30. Muito boa tarde e sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão deste Mundial 2014 no VAVEL.COM! A partir das 21:00 horas Costa Rica e Grécia jogam o tudo ou nada para a passagem aos quartos-de-final e nós vamos contar-lhe tudo aqui no Vavel Portugal!