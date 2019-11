França x Nigéria, Copa do Mundo

A França espera agora pelo desfecho do Alemanha x Argélia para saber quem irá defrontar nos quartos-de-final do campeonato do mundo. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão . Continuem a seguir todo o Mundial 2014, em Vavel.com.pt, bem como toda a actualidade desportiva. Até uma próxima oportunidade.

Foi preciso esperar pelos dez minutos finais para os adeptos gauleses celebrarem, graças a uma cabeçada de Pogba na sequência de um canto. O segundo apareceu já em tempo de compensação num auto-golo do central nigeriano Yobo.

Depois de uma primeira parte sem golos, os franceses vieram para o segundo tempo ainda mais determinados em abrir o marcador, com Benzema e Cabaye a serem os mais inconformados.

Vitória justa da França por aquilo que fez ao longo dos 90' minutos. Foi a equipa que criou mais e as melhores ocasiões para marcar, frente a uma Nigéria que jogou sempre olhos nos olhos e acaba por deixar uma marca positiva no encontro.

ACABA A PARTIDA!!! A FRANÇA VENCE A NIGÉRIA POR 2-0 E ESTÁ NOS QUARTOS-DE-FINAL!

90+3' Alteração na França, sai Valbuena e entra Sissoko.

90+2' GOOOOOLLLLLLLOOOOOO DA FRANÇA!!! Ponto final parágrafo no jogo, Valbuena cruza da direita, Griezmann aparece ao primeiro poste entre Yobo e Enyeama, mas não chega a tocar na bola, que acaba por bater no central nigeriano e entrar na baliza.

90' Vão jogar-se mais cinco minutos de compensação!

89' Substituição na Nigéria, sai Moses e entra Uche.

83' Que defesa de Enyeama!!! Passe de Matuidi para Griezmann, que já dentro da área descaido para o lado esquerdo atira um míssil que é travado pela luva direita do guardião nigeriano.

79' GOOOOOLLLLLLLLOOOOO DA FRANÇA!!! Benzema atirou de cabeça e Enyeama defendeu para canto, no seguimento do mesmo o guarda-redes nigeriano soca mal a bola e esta cai na cabeça de Pogba, que atira para o fundo das redes.

76' Outra vez a França perto do golo!!!! Na sequência de um canto Benzema atira ao segundo poste, mas um defesa nigeriano pontapeia a bola para fora da área, onde Cabaye sozinho e apanhando a bola no ar, remata forte e faz o esférico bater com estrondo na barra.

69' Quase, quase marcava a França!!!!! Tabela de Benzema com Griezmann, com o avançado do Real Madrid a ficar isolado e a rematar com a bola a embater em Enyeama, mas a encaminhar-se para a baliza, mas Moses em cima da linha evita o golo. É a grande ocasião de golo da partida.

64' Pontapé de fora da área de Odemwingie com Lloris a ter de ir ao relvado defender o esférico para a frente, negando assim o golo aos nigerianos.

62' Primeira substituição na França, sai Olivier Giroud e entra Griezmann.

60' Bom remate cruzado de Emenike, que sai ligeiramente por cima da trave de Lloris.

59' Alteração na Nigéria com a saída de Onazi e a entrada de Ruben Gabriel.

57' Onazi não recupera da entrada de Matuidi e abandona o relvado de maca, a substituição está para breve.

54' Cartão amarelo para Matuidi por falta duríssima sobre Onazi, podia ter visto o vermelho o jogador do Paris Saint-Germain.

RECOMEÇA A PARTIDA, AGORA SAIU A FRANÇA!!!

Os nigerianos já com algumas bolas perdidas na defesa, que só não foram comprometedoras devido ao não aproveitamento dos franceses, tiveram o seu remate mais perigoso já em cima do intervalo, por Emenike que Lloris defendeu para a frente. Esperemos que o ritmo de jogo se mantenha para a segunda parte e que os golos apareçam.

A melhor ocasião para marcar surgiu à passagem do minuto 22', quando Pogba concluiu uma jogada por si iniciada com um bom remate para uma grande defesa de Enyeama.

Apesar de ainda não haver golos, esta foi uma primeira parte bem jogada com as duas equipas a não se encolherem e a jogarem com velocidade pelos flancos.

INTERVALO EM BRASÍLIA!!! FRANÇA E NIGÉRIA EMPATADAS A ZERO!

44' Que pontapé fortíssimo de Emenike a obrigar Lloris a socar para a frente, quando todos esperavam o cruzamento do avançado nigeriano.

39' Boa jogada da França sempre com Valbuena em destaque pela direita, a fazer o passe para Debuchy que apareceu na área atirar ao lado da baliza de Enyeama.

30' Meia hora de jogo bem disputado e sempre com velocidade tanto da Nigéria como da França, que exploram sobretudo as laterais para causar perigo junto das balizas.

22' Que oportunidade para a França!!! Pogba arranca pelo meio-campo abre na direita para Valbuena, que cruza para a área onde aparece o médio da Juventus a concluir a jogada, rematando para uma enorme defesa de Enyeama.

19' Golo anulado à Nigéria!!! Cruzamento de Ahmed Musa e Emenike a rematar para o fundo das redes, só que o avançado estava adiantado à defesa francesa e por isso em posição de fora-de-jogo.

17' Emenike bate o livre, mas a bola sai demasiado por cima da trave dos gauleses.

16 Novo livre a favor da Nigéria desta feita em zona frontal, por falta de Matuidi sobre Odemwingie e que pode levar perigo.

15' A França ameaça pela primeira vez, por intermédio de Olivier Giroud que remata forte, mas muito ao lado da baliza nigeriana.

14' Na cobrança da falta a bola acaba por cair nas mãos de Lloris.

12' Livre lateral a favorecer a Nigéria já muito perto da linha da área, por falta de Cabaye e que pode levar perigo para as redes de Lloris.

10' Primeiros dez minutos do encontro ainda sem qualquer oportunidade golo para ambas as formações, no entanto a partida está com um bom ritmo com os nigerianos a jogarem o jogo pelo jogo, não ficando intimidados pelo maior poderío e favoritismo francês.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU A NIGÉRIA!!!

16.56 E agora o hino nacional da Nigéria.

16.55 Toca o hino nacional da França.

16.53 As equipas entram neste momento no relvado do Estádio Nacional em Brasília.

16.45 Os dois conjuntos recolhem agora aos balneários para ouvirem as últimas indicações dos técnicos, antes de regressarem de novo ao relvado para então iniciarem o encontro.

16.35 As duas selecções já estão no relvado do Estádio Mané Garrincha, onde realizam os habituais exercícios de aquecimento.

16.30 A Nigéria faz alinhar na baliza Enyeama, defesa com Ambrose, Yobo, Oshaniw e Omeruo, no meio-campo Ahmed Musa, Onazi, Obi-Mikel e Moses, na frente Odemwingie e Emenike.

16.25 A França alinha de início com Lloris na baliza, Debuchy, Varane, Koscielny e Evra formam a defesa, Pogba, Matuidi, Cabaye e Valbuena no meio-campo, Benzema e Giroud como uma dupla atacante.

16.20 Já temos equipas oficiais!

16.10 Caso chegue aos quartos-de-final, a Nigéria alcançará o seu melhor resultado em termos de campeonato do mundo. Os nigerianos estão pela terceira vez nos oitavos-de-final, onde já haviam chegado em 1994 nos Estados Unidos, e 1998 em França. O vencedor deste encontro irá defrontar quem sair vitorioso da partida desta noite entre a Alemanha e a Argélia.

16.00 No que diz respeito à Nigéria, o ponta-de-lança Ahmed Musa revelou-se o jogador em maior destaque marcando dois golos à Argentina, que ainda assim não evitou a derrota, mas deixou uma amostra das dores de cabeça que poderá dar aos defesas gauleses. (Foto: pulse.ng)

15.50 Karim Benzema tem sido a grande figura da França neste mundial. Com a ausência de Franck Ribery, o avançado do Real Madrid tem feito as honras da casa e leva já três golos apontados, dois dos quais logo na partida inaugural frente às Honduras. (Foto: zimbio.com)

15.40 Esta vai ser a primeira vez que as duas selecções se defrontam numa partida oficial. A única vez em que estiveram frente-a-frente, foi no ano de 2009 num encontro amigável disputado em França, onde os nigerianos levaram a melhor por 0-1, com um golo marcado por Joseph Akpala.

15.30 Do outro lado vai estar uma Nigéria que acabou no segundo lugar do grupo F, somando quatro pontos atrás da Argentina. No primeiro jogo os nigerianos empataram 0-0 com o Irão de Carlos Queiroz, derrotando depois a Bósnia-Herzegovina por 1-0. Finalmente no derradeiro encontro foram derrotados por 3-2, contra os argentinos, mas isso não impediu que se qualificassem para os oitavos-de-final.

15.20 A França terminou no primeiro lugar do grupo E com sete pontos à frente de Suiça, Equador e Honduras. Os comandados de Didier Deschamps, marcaram oito golos e sofreram apenas dois. No primeiro jogo derrotaram os hondurenhos por 3-0, aplicando depois a maior goleada registada até ao momento neste mundial por 5-2, diante dos suiços. No último jogo e já qualificados, não foram além de um empate a zero frente aos equatorianos.

15.10 A partida será dirigida por Marc Geiger, o juiz norte-americano de 39 anos irá apitar o seu terceiro encontro neste campeonato do mundo, depois de na fase de grupos, ter estado presente no Colômbia - Grécia e Espanha - Chile. (Foto: innovacionatl.com)

15.00 Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Mundial 2014, no Vavel.com.pt esta tarde vamos acompanhar mais um encontro dos oitavos-de-final entre a França e a Nigéria. O encontro está marcado para as 17 horas, no Estádio Nacional Mané Garrincha em Brasília. (Foto: veja.abril.com.br)