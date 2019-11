Igor Lichnovsky já é Dragão

Igor Lichnovsky já veste de azul e branco. O jovem defesa central de 20 anos proveniente do Universidad do Chile rubricou hoje contracto com o clube portista. Apesar de ainda não ter sido oficialmente comunicada a transferência, o empresário do jogador já publicou uma fotografia do jogador na rede social Twitter, com a camisola do seu novo clube.

O mais provável é que Lichnovsky integre a equipa B, sendo visto como uma opção válida para Julen Lopetegui caso o treinador espanhol o veja como necessário ao plantel principal. Com a saída provável de Mangala, os portistas terão em Lichnovsky um jovem com potencial para se tornar num líder defensivo forjado pelo treinador espanhol, habituado a lidar com talentos promissores.