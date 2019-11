Oficial: Lallana ingressa no Liverpool

A notícia já era há muito especulada, hoje ficou confirmada: Adam Lallana é oficialmente um jogador dos Reds. Com 26 anos e mais de 10 anos de carreira, o médio inglês utilizado nos três jogos da fase do grupos do Mundial deste ano (foi titular frente à Costa Rica e suplente no jogo com a Itália e com o Uruguai) despertou o interesse de vários clubes ingleses, mas foi a equipa treinada por Brendan Rodgers que levou a melhor.

Com formação e toda a sua carreira feita ao serviço do Southampton, Lallana destaca-se pela velocidade que consegue trazer ao jogo. Podendo jogar como médio ofensivo ou médio esquerdo, Adam Lallana tem no pé direito a certeza do pontapé forte.

Com a chegada aos Reds, Lallana reencontra o antigo colega de equipa Rickie Lambert (transferido esta época também para o clube de Liverpool). Com a titularidade certa na época passada, fez 38 jogos na Premier League, Lallana tem agora a oportunidade de voltar a mostrar serviço com a camisola do Liverpool. E depois dos 9 golos e mais de 20 assistências para a finalização dos avançados, Lallana tem a qualidade em campo mais que comprovada, assim sendo, só falta jogar.