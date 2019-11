Suk volta a assinar na Madeira... pelo rival Nacional

Hyun-Jun Suk é o novo reforço do Nacional para as próximas 4 temporadas. Esta não é a primeira experiência do jovem sul coreano na I Liga Portuguesa, em 2012/2013 representou as cores do Marítimo a partir de Janeiro, tendo actuado em 14 jogos e marcando 4 golos, um deles ao actual clube alvinegro.

O sul coreano de 23 anos esteve ao serviço do Al-Ahli onde foi treinado pelo técnico português Vítor Pereira. A sua passagem pela Arábia Saudita acabou por não ser muito feliz já que jogou apenas por duas vezes e não era opção na equipa.

Suk é uma jovem promessa do futebol sul-coreano, conhecido por aliar a técnica à força. O agora jogador do Nacional não dá importância à rivalidade entre os dois clubes madeirenses e afirmou ao jornal «A Bola» que o «importante é que estou feliz por ter vindo para o Nacional». De regresso à ilha da Madeira e a um campeonato onde se sentiu concretizado, Suk espera «ajudar a equipa a alcançar os seus objectivos, tanto no campeonato como na Liga Europa» e relembra que o mais importante é trabalhar em «prol do colectivo».

O avançado irá defender as cores do Nacional na Liga Europa, já que o clube alvinegro classificou-se na quinta posição da Liga Zon Sagres, com mais quatro pontos que o rival Marítimo, que posicionou-se na sexta colocação.