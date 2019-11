Derley será aposta de Jesus para o ataque encarnado em 2014/2015

O acordo entre o Benfica e o Marítimo é uma realidade, assim como o entendimento insular com o clube brasileiro Americano de Maranhão, detentor de 40% do passe do avançado de 26 anos, Derley, que aterrou ontem em Lisboa. O acordo deverá custar os cofres da Luz cerca de 4 milhões de euros, permitindo assim que o jogador, que se notabilizou ao serviço do Marítimo, reforce os encarnados, realizando um desejo de Jorge Jesus.

Derley já treinou hoje de água ao peito, no primeiro dia de trabalho da pré-época do Benfica. O atacante chega ao clube campeão numa altura em que se espera uma diáspora dos avançados encarnados: Rodrigo, apesar de se ter apresentado ao trabalho, deverá ingressar no Valência; Cardozo deverá abandonar o clube, sendo o Leicester o destino provável; também Markovic poderá estar de saída, devido ao assédio forte de Liverpool e Chelsea.

Desta forma, Derley (que causou sensação, marcando 18 golos durante a época 2013/2014) deverá ser uma das maiores referências ofensivas da formação para 2014/2015, juntamente com Lima. O jogador, natural de São Luis, ingressou no Marítimo na época passada, tendo marcado 16 golos na Liga Zon Sagres (mais 2 na Taça de Portugal), despertou o interesse do Sporting, que chegou a abordar o clube com vista a uma negociação.

Jara, Funes Mori e Nélson Oliveira com futuro ainda por definir

Falando no sector ofensivo, Jorge Jesus terá ainda que decidir o futuro de algumas peças encarnadas.Tendo apenas Lima e Derley confirmados no plantel 2014/2015, o Benfica terá de organizar as suas opções atacantes de modo a definir o esqueleto do seu ataque: Franco Jara, emprestado ao Estudiantes, está de regresso ao clube e poderá ficar no plantel de Jesus; Funes Mori, que jogou na equipa B, terá também que convencer o treinador, mas o cenário de empréstimo não é irreal.

O português Nélson Oliveira, que passou uma temporada emprestado ao Rennes, também volta ao clube para tentar consolidar a sua presença no plantel vermelho. O avançado de 22 anos ainda não saberá qual o destino que Jesus lhe reserva. A possibilidade de novo empréstimo é forte, mas, depois de já ter sido emprestado a quatro clubes (Rio Ave, Paços de Ferreira, Deportivo e Rennes), o jogador deverá pressionar a direcção para abandonar o Benfica caso esse horizonte lhe esteja destinado.

Kevin Friesenbichler, outro dos avançados encarnados (contratado este defeso ao Bayern B) deverá ser integrado na equipa B, não sendo opção para a formação principal.