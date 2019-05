Ferrari e Haas anunciam parceria

O acordo passará primeiro por um patrocinio da Haas Automation, que faz máquinas de controlo compturizado automático, e aparecerá nos flancos dos carros de Fernando Alonso e de Kimi Raikkönen a partir deste fim-de-semana, no GP da Grã-Bretanha, em Silverstone. Esse patrocinador estará nos flancos dos carros da Haas a partir de 2016, quando esta for para a categoria máxima do automobilismo, e é quase como que um sinal de que a marca americana irá ter motores italianos nessa temporada.

Ferrari destaca importância da parceria

Marco Mattiacci, o chefe de equipa da Ferrari, explicou no comunicado oficial que «este acordo fortalece as nossas ligações existentes com os EUA, um mercado importante não só para a empresa como também para a Scuderia Ferrari, sendo um em que a equipa já beneficia de diversas parcerias importantes.»

O italiano acrescentou que «esta colaboração permitirá à Haas Automation reforçar a atenção da sua marca e promover os seus produtos e serviços ao redor do mundo, graças à atractividade da Scuderia Ferrari e ao alcance global da Formula 1. Em paralelo, mas com um projecto separado, a Haas está comprometida em entrar na Formula 1 com a sua própria equipa, um testemunho da atracção do nosso desporto nos EUA e na sua frente, decorrem entre nós discussões técnicas».

Recorde-se que Gene Haas, um bilionário com sede em Charlotte, nos Estados Unidos, tem neste momento uma equipa na NASCAR, em parceria com Tony Stewart, e em Mmarço deste ano foi-lhe concedida pela FIA uma vaga para montar a sua equipa de Formula 1 a partir de 2015. Contudo, Haas pediu um adiamento por um ano, para poder preparar convenientemente a sua equipa, construir o seu chassis e arranjar um contrato com um fornecedor de motores.