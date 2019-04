Abel de saída da equipa B do Sporting

Abel Ferreira já não é o treinador do Sporting B. Depois de vários rumores durante o defeso acerca de uma provável saída do técnico de Alcochete, a confirmação surge agora, depois do antigo lateral-direito leonino se ter apresentado no dia 1 no Centro de formação dos verde e brancos, para o início dos trabalhos.

Abel deixa os leões depois de ter liderado por duas épocas a equipa de juniores do Sporting e de na última temporada ter estado à frente da equipa B, formação que deixou no 6.º lugar da II Liga.

Litos na agenda

O nome do sucessor de Abel Ferreira ainda não é conhecido mas Litos, que como jogador representou o emblema de Alvalade durante 12 temporadas e que na última semana acabou por romper um acordo com o Portimonense, poderá ser o homem que se segue no banco da formação secundária dos leões.