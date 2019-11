Copa do Mundo 2014: França - Alemanha

Obrigada por terem estado desse lado, regressamos mais logo para o directo Brasil x Colômbia! Quanto a nós, é tudo!

A passagem está decidida! A equipa de Deschamps bem tentou, mas não conseguiu bater Neuer! Hummels marcou o 155º golo deste Mundial de 2014! A festa é Alemã, o choro é francês....

A Alemanha volta a jogar agora no dia 8 de Julho com o vencedor do jogo entre o Brasil e a Colômbia. Com a saída de Cabaye e depois de tantos lances de perigo, a equipa de Benzema perdeu o ritmo e a Alemanha voltou a dominar. Ainda assim muito foi o domínio ao longo do segundo tempo.

O golo de Hummels aos 12 minutos de jogo ditou o adeus da Selecção francesa...Pela quarta vez consecutiva, a Alemanha está nas meias-finais de um Mundial! Das 18 participações em Mundiais está é a 14ª vez que a equipa de Low chega à penultima fase de uma competição.

FINAL DO JOGO

FRANÇA 0-1 ALEMANHA



90+4' Segura Neuer! Que remate de Benzema!

90 +2' SAI Kroos ENTRA Kramer na equipa alemã.

4 minutos de compensação

90' Grande jogada de Benzema, mas estava Hummels no caminho....

89' Nas bancadas, é evidente a tristeza dos adeptos franceses...

87' Grande arranque de Muller.... a bola chegou a Schurrle e parou a bola Varane.

87' Jogo mais parado agora, começa a notar-se o cansaço de ambas as equipas.

85' Cinco minutos para o final da partida... a vitória continua a ser alemã. Será que o golo francês não aparece?

84' SAI Valbuena ENTRA Giroud na equipa francesa.

83' SAI Ozil ENTRA Gotze na equipa alemã.

Depois da saída de Cabaye, a Selecção francesa perdeu muito ritmo.

82' Muller e Schurrle falharam no pontapé, o golo podia ser certo.

O apuramento alemão parece cada vez mais uma certeza!

81' Livre para Valbuena, cortou Hummels com o que pôde....

80' Falta muito dura de Schurrle sobre Evra.... Faltou o cartão.

79' Amarelo para SCHWEINSTEIGER.

79' Os nervos estão a começar a tomar conta da equipa francesa!

77' A equipa francesa continua a dominar o jogo, a Alemanha está a ter problemas em controlar a bola...

76' Corte perfeito de Evra! Grande jogada de Benzema!

A França continua a querer o golo, mas a verdade é que o jogo ofensivo é apenas teoria. Até agora...

74' Pontapé de Schurrle, agarrou Lloris!

73' SAI Cabaye ENTRA Rémy na equipa francesa.

71' SAI Sakho ENTRA Koscielny na equipa francesa.

71' A 19 minutos dos 90, continua a valer o golo de Hummels aos 12 minutos....

69' Remate de Muller.... passuo perto do poste! Agora sim aparece Muller! Com a saída de Klose há agora mais liberdade.

68' SAI Klose ENTRA Schurrle na equipa alemã

67' Já se pedem substituições....

64' Cruzamento de Valbuena, mas o domínio de Benzema foi com o braço de acordo com a equipa de arbitragem.

Segue o jogo!

62' Entrada dura de Schweinsteiger sobre Valbuena! Está muito queixoso o francês!

61' Ao contrário do que aconteceu na primeira parte, é a França quem domina o jogo neste segundo tempo!

60' Cabeceamento perfeito de Varane, mas segurou Neuer com facilidade!

59' Schweinsteiger cortou no útimo segundo o passe de Valbuena.... a França está a crescer cada vez mais no jogo !

57' Vai tentando chegar à baliza de Neuer a equipa francesa.... um jogo muito físico no maracanã.

56' Valbuena não estava longe de chegar à bola! Aos dez minutos da segunda parte a Selecção Francesa vai dominando...

54' Amarelo para Kedhira, por falta sobre Griezmann

54' Jogada perfeita alemã, cortou Evra!

53' Passe de Pogba, a bola chegou a Griezmann, mas sozinho, na grande área, acabou por não conseguir dominar...

52' Grande jogada de Kross e Ozil, cortou a defesa francesa, a bola ia chegar a Muller...

50' Grande jogada de Matuidi.... a Selecção francesa concentra-se na metade alemã do campo.

49' Grande pressão da Selecção Francesa.....

47' Cruzamento de Lahm a bola chegou a Klose.... mas não agarrou o pobta-de-lança alemão. Pontapé de baliza para Lloris.

A equipa francesa aparece com outra atitude neste segundo tempo!

46' Cruzou Valbuena, tirou Hummels! Grande pressão francesa....

COMEÇA A SEGUNDA PARTE NO MARACANÃ

Não saiam daí! Já regressamos para o segundo tempo!

Grande jogo de Griezmann, a ser o culpado de todos lances de contra-ataque francês.

Muito apagados Ozil e Muller, talvez por terem de recuar depois da entrada de Klose no onze inicial.

O golo de Hummels aos 12 minutos de jogo marca agora o resultado ao intervalo.

Grande controlo de jogo da Alemanha, mas a equipa de Deschamps não desiste.

Melhor a Alemanha, mas muito bem a França no contra-ataque.

INTERVALO

FRANÇA 0-1 ALEMANHA



1 minuto de compensação

45' Cruzamento de Valbuena, tirou a custo Kedhira!

44' Remate de Benzema depois de um passe perfeito de Pogba, agarrou Neuer!

42' Grande cruzamento de Matuidi, a bola bateu no peito de Hummels, ficam a pedir grande penalidade os franceses....

42' A Alemanha permanece no domínio do jogo!

40' Livre para Kross, cortou a defesa francesa!

39' Griezmann vai conseguindo ultrapassar a equipa alemã! Agarrou a tempo Hummels!

39' Segue o jogo!

O jogo está parado, Kedhira levou com uma bola na cara e é agora assistido!

37' Passe de Kedhira , grande corte de Varane!

35' Valbuena no canto, Sakho atirou por cima... a França está a voltar a acordar!

34' NEUER! Que defesa perfeita! Griezmann cruzou para Valbuena e Neuer defendeu como conseguiu! Passou o susto!

33' Nova queda de Muller na grande área, Pitana deixa seguir....

31' O meio-campo francês pareceu adormecer... não há contra-ataques.... A pressão alemã é muita e dificulta a saída de bola.

30' Cruzamento de Ozil.... cortou a defesa francesa.

29' Falta de Evra sobre Klose dá o livre do lado direito.... pode ser perigoso!

28' Grande cruzamento de Valbuena! Era para Benzema, cortou Lahm!

27' A Selecção Francesa nunca esteve a perder desde que chegou ao Mundial...

25' Kross em velocidade, e até acabou ppor enrar na grande área, mas apanhou a tempo Evra....

25' Queda de Klose na grande área, Pitana deixou seguir, ficaram a pedir grande penalidade os alemães!

24' Cabaye tentou dar velocidade a Griezmann, mas a bola acabou perdida para a equipa alemã!

22' Contra-ataque francês..... mas Benzema estava em fora-de-jogo....

21' Faltou velocidade a Kedhira para chegar à bola... o contra-ataque podia ser perigoso....

20' A equipa alemã vai permanecendo com a pressão, mas a velocidade do contra-ataque francês tem conseguido criar alguns sustos...

Aos 20 minutos de jogo o controlo é alemão, mas a verdade é que a Selecção de Deschamps não desiste do golo!

18' Grande passe de Evra, era para Griezmann, mas foi muito forte, a bla acabou em Neuer.....

17' Nova tentativa de contra-ataque de Ozil, cortou Sakho!

16' A Alemanha permanece com a pressão.

15' A Selecção Francesa vai tentando contrariar o controlo alemão....

Livre de Kross, Hummels saltou com Valbuena e de cabeça acabou por fazer o primeiro da partida!

12' GOLOOOOOOOOOOOOOO DA ALEMANHA!

A França está mais perigosa nos últimos minutos!

11' Nova jogada de perigo! Griezmann correu demais e cruzou para Benzema, cortou Hummels no limite!

11' Grande passe de Benzema, chegou a Valbuena, mas Lahm cortou no último segundo!

10' Grande cruzamento de Ozil, mas cortou a tempo Sakho! Era para Muller.... e se Muller chegasse o golo era certo.

Grande controlo de bola alemão, mas foi a Selecção Francesa a criar o perigo evidente!

8' O golo não esteve longe! Benzema atirou pouco ao lado....

7' Tentativa de contra-ataque francês, mas cortou a defesa alemã!

6' Grande passe de Lahm, era para Klose, mas mais uma vez a defesa francesa estava atenta. Cortou Sakho!

5' Muller volta a tentar entrar pela direita, mas mais uma vez, cortou Cabaye!

4' A Alemanha permanece com o controlo do jogo....

A Alemanha está concentrada no meio-campo francês....

3' Primeiro lance de perigo! Muller entrou pela direita, era para Klose, mas cortou a tempo Cabaye.

2' A Selecção Alemã está a revelar problemas na passagem do meio-campo....

1' A Alemanha entrou a pressionar, sem surpresas.

INICIO DA PARTIDA NO MARACANÃ!

0' Chegou a vez de se ouvir o hino alemão!

0' Ouve-se agora o hino nacional francês!

0' Hoje celebra-se o 13º dia contra o racismo no Mundial. Os Capitães de equipa falam agora ao microfone, dizendo que lutam contra todas formas de racismo.

0' França e Alemanha já subiram ao relvado!

0' As equipas já estão prontas a entrar no relvado!

16:43. Já a Alemanha sofreu apenas 1, no jogo com a Argélia.

16:42. A equipa francesa não sofreu um único golo nos últimos 2 jogos, será hoje que os alemães vão conseguir bater Lloris?

16:40. A vinte minutos do inicio da partida nas bancadas está tudo pronto para ver jogar!

16:29. Destaque para as tácticas semelhantes das duas equipas: 4x3x3. Ainda assim Low, colocou Klose no onze inicial, o que faz prever que jogue com um 4x2x3x1.

16:22. As equipas já aquecem no relvado.

16:11. 26º graus e uma percentagem de humidade a rondar os 90%. Este será o estado em que os jogadores terão de enfrentar o relvado.

16:05. Do lado alemão, Low também não surpreendeu muito. Deixou Schurrle no banco e deu o lugar a Klose.

16:03. Ao contrário das nossas previsões para os onzes iniciais, Deschamps deixou no banco Koscielny e deu o lugar a Sakho na defesa. Esta é a única surpresa no onze francês!

16:00. ONZE INICIAL DA SELECÇÃO DA ALEMANHA: Neuer, Howedes, Hummels, Khedira e Boateng, Kroos, Lahm e Schweinsteiger, Klose, Ozil e Muller.

15:55. ONZE INICIAL DA SELECÇÃO DA FRANÇA: Lloris, Debuchy, Evra, Varane e Sakho, Cabaye, Maituidi e Pobga, Griezmann, Valbuena e Benzema.

15:49. JÁ TEMOS ONZES!

15:00. Nestor Pitana é o juiz da partida. Aos 39 anos de idade, o argentino foi o escolhido pela a Fifa para o comando do duelo entre a selecção francesa e a selecção alemã. Com mais de 10 anos de carreira, Pitana já apitou 3 dos jogos deste Mundial, entre eles o empate entre a Selecção Portuguesa e os Estados Unidos por 2-2. Conhecido pelos cartões amarelos, Pitana não vai deixar escapar uma falta no jogo desta tarde, isso é certo.

14:30. Do lado alemão, a escolha para as estrelas da equipa parece ser mais difícil. Com estrelas em todos sectores do campo, a equipa bávara é dona e senhora da qualidade. Ozil e Muller talvez sejam os melhores jogadores em campo: jogo rápido, passes perfeitos, remate forte e instinto para o golo. Assim se pode resumir o estilo de jogo das duas estrelas alemãs, mas no confronto com a França, está muita coisa em jogo e não basta ter qualidade. Há que dar o tudo por tudo.

14:15. Pobga e Benzema são as grandes estrelas desta Selecção Francesa. Com Deschamps, a equipa renasceu para o futebol, quando muitos a consideravam já morta. E os meninos da Juventus e do Real Madrid são mesmo as estrelas mais brilhantes desta geração. Donos e senhores do contra-ataque francês, Benzema e Pogba sabem que podem fazer a vida negra aos defesas contrários, mas contra a Alemanha a vida vai ser díficil e não basta apenas tem um bom pé, o serviço e a qualidade vão ter de sobressair para a chegada às meias-finais.

14:00. Quanto ao onze alemão, Low deverá optar pelo habitual. O 4x3x3 alemão é poderoso, mas a equipa bávara sabe bem que não vai ter a vida facilitada frente à França.

13:30. Depois da pior exibição neste Mundial frente à Nigéria, a equipa de Didier Deschamps tem mesmo de entrar a todo o gás para poder lidar com o jogo alemão. Caso contrário, poderá ser muito difícil o domínio do jogo, porque, como se sabe, a equipa alemã é perita em todos os sectores. No onze provável é esperado que o técnico francês opte pelos experientes Benzema e Valbuena na frente.

13:15. Este será o 26º confronto entre franceses e alemães e a equipa de Joachim Low está em desvantagem: dos 25 jogos realizados a equipa de Deschamps viu a vitória sorrir-lhe por 11 vezes, contando ainda com 6 empates e 8 vitórias para os bávaros.

13:00. Os jogos desta tarde/noite são sem dúvida dos mais aguardados destes quartos-de-final. Para além do duelo entre França e Alemnha, também o anfoitrião Brasil recebe a fantástica Colômbia. Dois jogos que poderão ser acompanhados aqui no VAVEL PORTUGAL , !

12:15. O jogo com a Argélia ainda não tinha começado, já se faziam as apostas na goleada alemã. A verdade e que a equipa bávara viu a vida difícil no jogo com a equipa de Slimani e a resolução teve mesmo de ser feita no prolongamento. O impensável era agora uma realidade e a postura alemã mudou por completo. Schurrle e Ozil fizeram dois golos e depois de muito sofrimento, a chegada aos quartos acabou por ser garantida.

França - Alemanha

12:00. Já a Alemanha viu também a vida faciltada na fase de grupos. O Grupo G composto por Estados Unidos, Portugal e Gana revelou ser bastante simples para a equipa de Joachim Low. A estreia com Portugal motivou os jogadores, a vitória por 4-0 mostrava o poderio bávaro e bastava a vitória frente ao Gana na segunda jornada para garantir a passagem. O jogo chegou e com ele o empate. As contas estavam agora mais complicadas e, para continuar a sonhar com os oitavos-de-final a equipa germânica precisava de vencer frente aos Estados Unidos para continuar a sonhar. A vitória foi dada e restava agora preparar as armas e bagagens para o jogo com o Argélia.

11:50. No jogo com a Nigéria, a armada francesa precisou de paciência e do talento de Pogba para garantir a chegada aos quartos. Ao longo de toda a primeira parte os Bleus, foram fazendo os avisos, mas teve de se esperar até ao minuto 78 para ver o golo aparecer. Numa jogada de contra-ataque a equipa de Deschamps fez tudo bem feito e foi Pobga quem acabou por estrear o marcador. A França estava na frente e bastava aguentar o resultado por mais 10 minutos para ter a passagem garantida. Ainda assim, a equipa nigeriana acabou por oferecer mais um golo à Selecção Francesa. Yobo foi o culpado e a França estava agora a caminho dos quartos de final. Restava agora saber quem seria o adversário a enfrentar.

Resultado França - Alemanha

11:40. Na fase de grupos, a equipa de Benzema viu, chegou, não tremeu e venceu. O Grupo E composto pela Suiça, Honduras e Equador relevou ser simples para a poderosa armada francesa. 3 jogos, 2 vitórias, um empate e 7 pontos no total. Chegava agora a altura de enfrentar a Nigéria e de continuar a acreditar que com dedicação e trabalho a chegada aos quartos-de-final era uma certeza.

11:30. A Selecção Francesa não precisou de sofrer para a chegada até aqui. Com uma qualidade mais que comprovada, a equipa de Deschamps só precisou de mostrar que, ao contrário do que muitos pensam, ainda está viva para o Mundo do Futebol.

11:00. França e Alemanha chegaram aos quartos-de-final depois de terem ultrapassado a Nigéria e os Estados Unidos respectivamente. As duas ex-campeãs do Mundo chegaram ao Brasil prontas a mostrar serviço e depois de terem ultrapassado a fase de grupos no primeiro lugar, nos oitavos-de-final viram o sonho de levantar a Taça do Mundo estar cada vez mais perto.

França x Alemanha

10:30. O jogo desta tarde vai ser disputado no Maracanã, palco da final deste mesmo Mundial. Um Estádio remodelado, modernizado e preparado para receber mais de 74 mil pessoas. Hoje os olhos estarão virados para as estrelas francesas e alemãs que daqui a umas horas vão dar o tudo por tudo para a chegada às meias-finais deste Mundial.

10:00. Muito bom dia e sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão deste Mundial 2014 no VAVEL.COM! A partir das 17:00 horas França e Alemanha medem forças para a chegada às meias finais e nós vamos contar-lhe tudo sobre este Duelo de Titãs aqui no Vavel Portugal!