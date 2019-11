Luís Felipe chega à Luz e é concorrência para Maxi

Para compor o lote benfiquista para 2014/2015, o lateral direito Luís Felipe terá a sua primeira experiência no futebol europeu, ao serviço das águias e promete empenho para ser uma alternativa credível a Maxi e André Almeida. O atleta é forte fisicamente e está entusiasmado com esta nova experiência, tendo como objectivos: «Continuar a ganhar títulos e poder entrar para a história do clube, tal como Luisão ou Maxi Pereira.»

Luís Felipe cresceu à sombra do Palmeiras

O lateral brasileiro de 23 anos fez toda a sua formação no país canarinho e é reconhecido pela força que imprime na lateral direita e pelo bom posicionamento na marcação aos adversários: «Sou um jogador de muita força. Quanto mais usar a minha força, melhor. O estilo português encaixa-se no meu futebol.»

O jogador iniciou a sua ainda curta carreira nas camadas jovens do Palmeiras, decorria o ano de 2007, dando assim os seus primeiros passos como jogador profissional de futebol. Ao longo dos anos, o defesa passou, por empréstimo, em clubes como o Bragantino (2 golos), Mogi Mirim, Boa Esporte e Penapolense. Foi ao serviço da equipa principal do Palmeiras (disputou 23 partidas oficiais) que atingiu o seu maior feito ao ser preponderante, na subida do clube paulista ao Brasileirão, tendo a título de curiosidade sido orientado pelo actual seleccionador brasileiro, Luís Felipe Scolari, que apostou forte no defesa.

Jesus e Maxi como referência

O lateral Luís Felipe chega ao emblema das águias para ser concorrente directo de Maxi Pereira, na defesa encarnada e será uma forte aposta de Jorge Jesus, logo no início da temporada. Tendo em conta as férias prolongadas de Maxi e André Almeida, decorrentes da participação no campeonato do mundo, a inclusão do brasileiro é ainda mais evidente, na sua possível utilização, logo na partida da Supertaça, frente ao Rio Ave.

O atleta reitera que o clube da Luz é um sonho antigo, tendo como ídolos Maxi Pereira e Luisão mas, sobretudo, vontade de ser orientado pelo técnico Jorge Jesus, por se tratar de um treinador experiente e forte tacticamente que o poderá fazer crescer, na sua primeira experiência no futebol europeu. Tal como o próprio afirma: «Jorge Jesus esteve entre os 10 melhores treinadores do Mundo em 2013. Já o acompanho há algum tempo e acho que só tenho a aprender.»