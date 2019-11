Brasil x Colômbia, Copa do Mundo

Esperemos que tenham gostado de mais este directo, continuem a acompanhar todo o Mundial 2014, bem como a restante actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Até uma próxima oportunidade.

Agora nas meias-finais o Brasil vai ter pela frente a Alemanha naquele que será o reeditar da final do Mundial de 2002. Scolari tem já um contra tempo com a ausência por castigo de Thiago Silva, mas atenção para o estado de saúde de Neymar, que saiu de maca e com muitas queixas depois de uma dura entrada de Zuniga.

Os centrais brasileiros acabaram por ser decisivos. Thiago Silva e David Luiz marcaram os golos, enquanto James Rodriguez reduziu para a Colômbia, ainda assim o jovem colombiano sai de cena, mas aumenta para seis os golos apontados e é cada vez mais líder isolado dos goleadores.

Vitória justa do Brasil, embora algo sofrida na parte final fruto do golo colombiano, no entanto analisando os 90' minutos os brasileiros tiveram mais ocasiões de golo e souberam neutralizar bem a ofensiva adversária.

FINAL DA PARTIDA!!! O BRASIL VENCE A COLÔMBIA POR 2-1 E ESTÁ NAS MEIAS-FINAIS DO CAMPEONATO DO MUNDO!

90+2' Adrian Ramos de cabeça atira ao lado da baliza de Julio Cesar.

90' Vão jogar-se mais cinco minutos de compensação!

Neymar sai de maca após uma entrada dura de Zuniga. O jogador brasileiro vai directamente para o balneário muito queixoso.

88' Esgota as alterações o Brasil, sai Neymar e entra Henrique.

86' Substituição no Brasil, sai Paulinho e entra Hernanes.

82' Substituição no Brasil, sai Hulk e entra Ramires.

80' GOOOLLLLOOOO DA COLÔMBIA!!!! James Rodriguez faz a paradinha e engana Julio Cesar. Sexto golo do jovem colombiano, destacando-se ainda mais na liderança dos melhores marcadores.

78' Grande penalidade a favor da Colômbia!!! Julio Cesar derruba Carlos Bacca e vê o cartão amarelo.

73' Remate em arco de Neymar com a bola a passar muito perto do poste direito de Ospina.

72' Cartão amarelo para Mário Yepes.

70 Alteração na Colômbia, sai Teófilo Gutierrez e entra Carlos Bacca.

69' GOOOOOLLLLLOOOOOO DO BRASIL!!!! Na sequência da falta cometida por James Rodriguez, o central David Luiz encheu-se de fé e a mais de 30m acerta em cheio nas redes de Ospina.

67' Cartão amarelo para James Rodriguez por rasteirar Hulk.

66' Golo anulado à Colômbia!!! Na altura do livre batido por James Rodriguez estavam em posição irregular dois jogadores colombianos, a bola entra na baliza, mas o jogo já estava interrompido.

64' Cartão amarelo para Thiago Silva por impedir Ospina de bater a bola rapidamente. Com este cartão o central brasileiro falha a meia-final caso o Brasil vença hoje.

59' Remate de Fredy Guarin na meia lua da área brasileira, mas a sair por cima da barra de Julio Cesar.

52' Na sequência da falta Zapata cede canto, mas o juiz Carlos Velasco Carballo equivocou-se e deu pontapé de baliza.

51' Livre para o Brasil que pode levar perigo, após falta de Fredy Guarin sobre Fernandinho.

Alteração na Colômbia ao intervalo, saiu Victor Ibarbo e entrou Adrian Ramos.

RECOMEÇA A SEGUNDA PARTE, AGORA SAIU O BRASIL!!!

Hulk tem travado um duelo individual com David Ospina e até ao momento o guardião tem levado a melhor. Espera-se mais e melhor da Colômbia para os segundos 45' minutos, se quiser ter ambição de marcar presença nas meias-finais.

O golo de Thiago Silva logo aos sete minutos deixou a equipa ainda mais confortável, permitindo-lhe ter gerir os ritmos do jogo e obrigando a Colômbia abrir espaços, no seu balanceamento ofensivo.

Boa primeira parte do Brasil a dominar por completo o jogo, pressionando alto e não dando espaço à Colômbia de colocar em prática o seu futebol corrido pelas alas, obrigando os colombianos a afunilar o jogo pelo centro do terreno.

FINAL DA PRIMEIRA PARTE!!! O BRASIL VENCE POR 1-0 A COLÔMBIA!

44' Neymar bate directo, mas a bola sai um pouco ao lado do poste esquerdo da baliza de Ospina, que ficou pregado ao relvado.

43' Agora o livre é muito perigoso mas favorável ao Brasil, por falta de Zuniga sobre Neymar, em zona frontal ligeiramente descaído para a esquerda.

39' Hulk a flectir para dentro da área pelo esquerdo a rematar forte, mas muito por cima da barra.

37' Do livre nada resulta, a bola bate na em Fernandinho que se adiantou até em demasia e levou com o esférico.

35' Livre muito perigoso a favor da Colômbia! Fernandinho praticamente em cima da linha de grande área a fazer jogo perigoso.

27' Outra vez perto de marcar o Brasil!!! Mais um duelo entre Hulk e Ospina e novamente o guarda-redes a levar a melhor com uma boa intervenção.

26' Remate de Marcelo de fora da área com Fred a desviar a trajectória da bola, mas esta a sair por cima da baliza.

20' Primeiros vinte minutos do encontro, com nota mais para o Brasil, marcou cedo e pressiona alto de forma a não dar espaço aos médios colombianos e a James Rodriguez de colocarem o seu jogo em prática.

19' Boa ocasião para o Brasil!!! Hulk entra na área e remata para defesa de Ospina, a bola vem para fora da área onde Oscar atira para nova intervenção do guardião colombiano.

10' Quase marcava a Colômbia!!! Juan Cuadrado ganha a bola junto da área brasileira e remata fazendo a bola embater nas redes laterais.

9' Livre directo a favorecer a Colômbia, mas ainda longe da baliza de Julio Cesar, ainda assim Fredy Guarin tentou o remate e o esférico saiu muito ao lado.

7' GOOOOOLLLLLLOOOOO DO BRASIL!!! Canto batido por Neymar e ao segundo poste Thiago Silva completamente sozinho a encostar com o joelho esquerdo para o fundo da baliza.

4' Livre frontal à baliza da Colômbia. Na cobrança Neymar atira ao lado sem perigo para Ospina.

INÍCIO DA PARTIDA SAIU A COLÔMBIA!

20.57 E agora o hino nacional do Brasil.

20.55 E agora o hino nacional da Colômbia.

20.54 Os capitães de Brasil e Colômbia, Thiago Silva e Mário Yepes, vão ler uma mensagem contra o racismo.

20.52 Entram no relvado as selecções de Brasil e Colômbia com o trio de arbitragem à frente.

20.42 Os jogadores de Brasil e Colômbia recolhem neste momento aos balneários para ouvirem as últimas indicações de Scolari e Pékerman, para depois regressarem a Arena Castelão e darem o pontapé inicial no encontro.

20.29 As duas selecções já estão no relvado da Arena Castelão a realizar os exercícios de aquecimento. O amarelo dos dois conjuntos confunde-se nas bancadas cada vez mais repletas de público.

20.21 A Colômbia faz alinhar na baliza David Ospina, a defensa com Cristian Zapata, Mário Yepes, Pablo Armero e Camilo Zuniga, no meio-campo Carlos Sanchez, Fredy Guarin, Juan Cuadrado e James Rodriguez, na frente Teófilo Gutierrez e Victor Ibarbo.

20.17 O Brasil joga com Julio Cesar na baliza, defesa formada por Maicon, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo, meio-campo com Paulinho, Fernandinho e Oscar, frente de ataque com Hulk, Fred e Neymar.

20.15 Já temos equipas oficiais para o encontro da Arena Castelão!

20.10 É na Colômbia que joga o melhor marcador do campeonato do mundo, James Rodriguez leva já cinco golos marcados e é claramente uma das figuras em maior destaque na sua selecção. O ex jogador do Porto espalhou magia na partida dos oitavos-de-final ao marcar aquele que é provavelmente o melhor golo deste Mundial, frente ao Uruguai. (Foto: sobreisso.com)

20.00 Neymar tem sido o jogador em maior destaque no Brasil, assumindo o papel de craque da equipa no qual recaem as esperanças de 180 milhões de habitantes. O jogador do Barcelona é o segundo melhor marcador com quatro golos obtidos com dois bis, frente a Croácia e Camarões. Para o jogo de hoje Scolari sabe que não pode contar com Luiz Gustavo, que viu o cartão amarelo no jogo com o Chile, devendo ocupar o seu lugar Paulinho. (Foto: lancenet.com.br)

19.50 Em termos de confronto histórico os dois conjuntos já estiveram frente-a-frente por 25 vezes. O saldo é claramente favorável aos brasileiros que somam 15 vitórias, contra apenas duas dos colombianos, registando-se oito empates. O último triunfo da Colômbia aconteceu à quase 23 anos, a 13 de Julho de 1991 numa partida da fase de grupos da Copa América, com o resultado final de 2-0.

19.40 Esta vai ser a primeira vez que as duas selecções se defrontam numa fase final de um campeonato do mundo. O Brasil leva já 20 presenças em mundiais, tendo conquistado o título por cinco ocasiões, enquanto a Colômbia está pela quinta vez num Mundial, estabelecendo com estes quartos-de-final a sua melhor classificação de sempre. Nas quatro edições anteriores os colombianos ficaram por três vezes na fase de grupos, e só em 1990 em Itália haviam atingido os oitavos-de-final.

19.30 Por seu turno os colombianos venceram os três jogos do grupo C, e tal como o seu adversário de hoje também nos oitavos-de-final tiveram pela frente um duelo sul-americano frente ao Uruguai. James Rodriguez fez os dois golos com que a Colômbia derrotou os uruguaios por 2-0.

19.20 O Brasil chega aos quartos-de-final depois de ter vencido o grupo A, com duas vitórias e um empate. Nos oitavos-de-final a formação de Scolari sofreu a bom sofrer para eliminar o Chile. Depois da igualdade a um golo registada nos 90' minutos, nem o prolongamento de meia hora serviu para as equipas resolverem o encontro e foi preciso a lotaria das grandes penalidades para apurar o vencedor. Aí a sorte sorriu aos brasileiros que venceram por 3-2, com o chileno Gonzalo Jara a falhar o penalty decisivo.

19.10 O encontro será apitado pelo espanhol Carlos Velasco Carballo, que vai dirigir a sua terceira partida neste campeonato do mundo. Anteriormente já havia dirigido o Uruguai-Inglaterra e o Bósnia-Irão. (Foto: mirror.co.uk)

19.00 Sejam bem-vindos ao Brasil x Colômbia, jogo dos oitavos-de-final do Mundial 2014. Aqui, em VAVEL.com vamos acompanhar todos os momentos da partida, relatando as jogadas, os golos e a emoção da maior competição de futebol do Mundo. Às 21 horas, na Arena Castelão, a canarinha mede forças com os cafeteros, em mais um duelo sul-americano. O vencedor já sabe que terá pela frente nas meias-finais a Alemanha. (Foto: skyscrapercity.com)