Três novidades no trilho de Vitória

Numa fase em que todos os conjuntos que compõem a Liga ZON Sagres reforçam os respectivos elencos, o Vitória de Guimarães não foge à regra, tendo confirmado a contratação de mais três unidades que assim se juntarão aos dois reforços que haviam sido dados a conhecer nos últimos dias, David Caiado e Adama Traoré (não confundir com a promessa ligada ao Barcelona).



As movimentações dos minhotos vão resultando para já no acréscimo de cinco novos jogadores a um grupo de trabalho que espera melhorar a classificação da temporada anterior e quem sabe recuperar um posto que permita o acesso à Liga Europa.



A primeira das mais recentes aquisições a ser confirmada pelos vitorianos foi também o mais conhecido entre os adeptos do futebol nacional, o defesa central João Afonso, que chegará com um papel duplo pois poderá ao mesmo tempo vir a ser escolhido como um dos elementos a ter em conta na sedimentação do Vitória de Guimarães B na Liga 2 Cabovisão depois de a segunda equipa dos minhotos ter assegurado o regresso às competições profissionais na época passada.

Curiosamente, terá sido mesmo devido a esse percurso que o Vitória passou a interessar-se pelos préstimos do defensor uma vez que foi mesmo à custa do emblema que este representava que a equipa B do Vitória garantiu a subida, mais precisamente o Benfica e Castelo Branco.



Numa verdadeira ‘final’ a duas mãos vencida pelos minhotos, que se juntaram a Freamunde e Oriental entre os promovidos à Liga 2, e que ao mesmo tempo condenou os albicastrenses a pelo menos mais uma época no Campeonato Nacional de Seniores, João Afonso foi um dos esteios da defesa da turma de Castelo Branco.

João Afonso é reforço bem conhecido e Benjámin Balázs deixou palavras de muita vontade

Desta forma, o central português foi confirmando as boas indicações que foi deixando tanto na primeira fase da época como na Série Sul de Subida na qual a equipa que representava concluiu na segunda posição, qualificando-se para o acima referido play-off frente ao Vitória B.



Depois de João Afonso, o clube da Cidade-Berço juntou Benjámin Balazs ao leque de reforços, encontrando-se assim o quarto reforço para o conjunto às ordens de Rui Vitória, que terá encontrado neste jovem atleta uma mais-valia que levou os responsáveis directivos a confirmarem a assinatura do vínculo contratual para as próximas épocas.



Face ao potencial que lhe é vaticinado, o ainda pouco conhecido Benjámin Balázs, de 24 anos, junta-se assim aos restantes reforços vitorianos, tendo em declarações ao site oficial do seu novo clube dado mostras de vontade de impressionar - «prometo aos adeptos do Vitória que vou dar tudo em campo. Vou dar tudo de mim para conseguir impor-me na equipa e mostrar o meu valor.» «Não quero prometer um número de golos mas prometo o máximo de ambição e determinação para ajudar a equipa a chegar aos seus objectivos,» completou o internacional sub-21 pela Hungria.

Pela fama que foi ganhando no seu país e pelas palavras confiantes, os adeptos do Vitória esperarão muito de Benjámin Balázs, que alinha preferencialmente como extremo direito e se afirmou na equipa principal do modesto Kaposvár, o único clube que até ao momento conheceu na carreira, há já cinco anos.

A estes dois reforços junta-se Filip Knezevic, que possui cartel na Sérvia

A curiosidade sobre o reforço húngaro começará a dissipar-se já neste Sábado, data na qual efectuará o primeiro apronto enquanto vitoriano junto dos seus novos companheiros naquele que será o Complexo Desportivo que conhecerá pelo menos nos próximos meses.



Para terminar, pelo menos para já, o leque de novidades em Guimarães falta apresentar aquele que entre os três possui maior cartel, caso de Knezevic, amigo pessoal e antigo companheiro de Filip Djuricic e Lazar Markovic, craques do Benfica e importantes intervenientes que o aconselharam a aceitar esta nova aventura.



Ciente de que poderá ter pela frente um impulso de carreira, Filip Knezevic chega a Guimarães para dar a conhecer um nome que conquistou adeptos no seu país pelos bons pormenores deixados na posição de extremo, podendo actuar sobre ambas as faixas, o que há alguns anos foi mesmo aproveitado pela selecção sub-21 do seu país.





Aos 22 anos, é à equipa principal da Sérvia que aponta o quinto reforço do Vitória de Guimarães para a época 2014/15 confirmado pelo clube que espera mais uma época estável na Liga e que apenas motivou palavras positivas do seu novo recruta.



Ainda a ambientar-se à nova realidade, o sérvio revelou que «conversei com o Djuricic e o Markovic, que me falaram muito bem do clube. Hoje, já estive com os meus novos colegas e fiquei com boas impressões. Também já estive no estádio e é um recinto fantástico, tal como o centro de treinos».