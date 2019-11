GP da Grã-Bretanha 2014 de F1, directo

15:50 Despedimo-nos aqui de mais um directo da F1 no VAVEL.com, numa emissão já longa pelo atraso no reatar da corrida. Não percam, mais daqui a pouco, a crónica ao GP da Grã-Bretanha 2014, e ao longo da semana todas as notícias do mundo da F1.

15:48 É de salientar o brilhante resultado de Bottas e mais uma corrida muito segura de Daniel Ricciardo, que voltou a subir ao pódio. Alonso merece também uma palavra de apreço, ao ter terminado em 6º, depois de partir num longínquo 16º. Esta foi, seguramente, a melhor prestação de Alonso nesta temporada: muito competitivo, muito inteligente e agressivo ao volante.

15:45 O champagne voa pelo pódio. Lewis Hamilton iguala o número de vitórias do histórico piloto inglês, Jackie Stewart, com 27! Nigel Mansell é ainda o piloto britânico mais vitorioso da história da F1, com 31.

15:43 Antes de subir ao pódio, Lewis Hamilton chorava na sala de descanso. Demasiadas emoções para o inglês, que vence em casa, na presenºa do seu público e família.

1 Hamilton Mercedes 52 voltas 2 Bottas Williams +30,135s 3 Ricciardo Red Bull +46,495 4 Button McLaren +47,390 5 Vettel Red Bull +53,864 6 Alonso Ferrari +59,946 7 Magnussen McLaren +01:02,563 8 Hulkenberg Force India +01:28,692 9 Kvyat Toro Rosso +01:29,340 10 Vergne Toro Rosso +1 volta 11 Perez Force India +1 volta 12 Grosjean Lotus +1 volta 13 Sutil Sauber +1 volta 14 Bianchi Marussia +1 volta 15 Kobayashi Caterham +1 volta 16 Chilton Marussia +1 volta 17 Maldonado Lotus DNF 18 Rosberg Mercedes DNF 19 Ericsson Caterham DNF 20 Gutierrez Sauber DNF 21 Massa Williams DNF 22 Räikkönen Ferrari DNF

15:34 «ENGLAND!», grita Hamilton pelo rádio; «É uma sensação excelente! Obrigado.»

15:33 Bottas é segundo! Espantoso o trabalho do finlandês, que partiu em 14º.

15:30 Esta é a segunda vez que Lewis Hamilton vence em Silverstone! O inglês estende o braço para o céu.

LEWIS HAMILTON VENCE O GP DA GRÃ-BRETANHA 2014! O piloto inglês da Mercedes vence em casa!

MALDONADO ABANDONA!

51/52 Maldonado tem problemas no seu Lotus. Está a deitar fumo pelo escape...

50/52 A duas voltas da bandeira axadrezada, vejamos os 5 primeiros:

1 Hamilton Mercedes 2 Bottas Williams 3 Ricciardo Red Bull 4 Button McLaren 5 Vettel Red Bull

49/52 Alonso está furioso! Queixa-se via rádio de que Vettel fez uso do DRS em zonas proibidas.

48/52 E Sebastian Vettel ultrapassa Alonso a 5 voltas do fim! Espantosa a luta entre os dois pilotos. Os dois monolugares estiveram encaixados, rodas com rodas, mas sem contacto, entre a última criva e durante toda a recta da meta.

47/52 Hamilton continua tranquilamente na frente. Tem 22 segundos sobre o Williams de Bottas. As diferenças entre Bottas, Ricciardo e Button permanecem praticamente inalteradas.

45/52 Vettel mostra-se a Alonso nas últimas 3 voltas do traçado, mas o Ferrari continua a segurar a posição. Vettel vai-se queixando via rádio de que Alonso está a cortar algumas curvas.

44/52 Red Bull e Ferrari queixam-se à direcção de corrida do desrespeito da outra equipa pelos limites da pista.

43/52 Alonso e Vettel continuam colados! O espanhol tem sabido segurar o alemão ao longo das últimas 8 voltas.

41/52 Hamilton vem para as boxes. O líder mantém a posição e sai com novo set de pneus duros.

40/52 Ao fim de 40 voltas, o posicionamento dos primeiros é:

1 Hamilton Mercedes 2 Bottas Williams 3 Ricciardo Red Bull 4 Button McLaren 5 Alonso Ferrari

39/52 «Como é que eu posso conduzir!?», queixa-se Sutil via rádio. O Sauber parece estar com problemas no seu sistema de travagem traseiro, o célebre "brake by wire".

38/52 Grande luta entre Alonso e Vettel. O Red Bull usa o DRS na recta Wellington, mas na Brooklands o Ferrari entra pelo buraco da agulha, pelo interior da curva. Excelentes manobras de ambos!

35/52 Dura luta pelo 5º posto. Alonso está colado a Vettel... e ultrapassa na recta da meta!

34/52 Bottas acaba de ultrapassar Vettel! O Williams, que começou em 14º, já é 2º! Vettel aproveita para vir à box e regressa à pista mesmo à frente de Alonso.

33/52 Hamilton está agora confortável na frente. O piloto da Mercedes tem mais de 41 segundos de vantagem sobre Vettel.

Vejamos a distribuição dos 5 primeiros, após 30 voltas:

1 Hamilton Mercedes 2 Bottas Williams 3 Vettel Red Bull 4 Ricciardo Red Bull 5 Button McLaren

30/52 ROSBERG ABANDONA! Era o líder da corrida.

29/52 Rosberg tem novamente problemas na caixa-de-velocidades, que ficou presa numa muança baixa. Hamilton aproveita e ultrapassa o colega! O inglês é primeiro!

27/52 Hamilton e Rosberg batem cosecutivamente o melhor tempo um do outro. O inglês assinou agora a volta mais rápida, com 1:37,176. A diferença entre ambos é de 4,331s.28/52 Alonso está em 8º, após ultrapassar Hulkenberg. O Ferrari perdeu algumas posições devido ao stop/go.

26/52 O Ferrari de Alonso vem para a box. Cumpre 5 segundos antes de regressar à pista com novo set de pneus médios.

25/52 Button comunica com o seu engenheiro. O inglês diz que está a ter muita dificuldade em segurar Alonso. Enquanto isso, Vettel passa Magnussen por dentro, na curva 8.

24/52 Tudo preparado na box da Mercedes para receber Hamilton. O inglês regressa com pneus duros, e atrás do seu companheiro de equipa. Os mecânicos demoraram a trocar a roda traseira esquerda...

22/52 Ricciardo está em 8º. Ultrapassou Hulkenberg sem qualquer problema na curva Brooklands.

21/52 PROBLEMAS PARA ROSBERG! «Problemas na caixa-de-velocidades, ao reduzir!», grita o alemão pelo rádio.

20/52 É agora a vez de Alonso pressionar Jenson Button. Sai muito bem da curva 15, está lado a lado com o inglês... Mas o veterano Button segura o lugar.

19/52 Rosberg entra nas boxes... E sai com novo conjunto de pneus médios!

18/52 Rosberg recebe ordem para puxar! Hamilton está a ganhar tempo ao colega de equipa e acabou de estabelecer a melhor volta. Rosberg deverá estar para entrar na box, num momento em que a diferença entre ambos é menor de 3 segundos.

17/52 Bottas também está a fazer uma óptima corrida de trás para a frente! Passa Button por fora na curv 15, Stowe, e já é 3º classificado.

Após 16 voltas, os 5 primeiros são:

1 Rosberg Mercedes 2 Hamilton Mercedes 3 Button McLaren 4 Bottas Williams 5 Alonso Ferrari

16/52 Alonso continua a subir! Belíssimo ritmo do espanhol da Ferrari! Ultrapassou Magnussen e já é 5º!

15/52 Vemos aqui o momento em que Gutierrez projecta Maldonado no ar (o inverso já tinha acontecido no Bahrain, mas ao contrário e de forma mais grave, com o Sauber a capotar.

13/52 Fernando Alonso recebe uma penalização stop/go de 5 segundos! O espanhol posicionou-se ligeiramente à frente da sua posição. Pena para o Ferrari, que estava a realizar uma grande subida na classificação.

MARCUS ERICSSON ESTÁ FORA!

12/52 Marcus Ericsson tem a suspensão dianteira esquerda partida. O sueco vem para as boxes... Deverá ser novo abandono!

O Sauber do mexicano falhou a travagem, acertou com o pneu dianteiro direito e asa no pneu esquerdo de Maldonado, atirando o Lotus pelo ar. Maldonado volta à pista mas o Sauber pára na gravilha.

10/52 ESTEBAN GUTIERREZ ESTÁ FORA!

10/52 Foi agora a vez de Ricciardo ultrapassar Hulkenberg! É 8º, o australiano da Red Bull.

8/52 E Alonso passa mesmo o Force India! Está a conduzir brilhantemente, o homem da Ferrari! Os comissários anunciam, contudo, estar a investigar um eventual errado posicionamento do espanhol na grelha de partida.

8/52 Alonso luta forte pelo 7º lugar. O Ferrari mostra-se a Hulkenberg por todos os lados.

7/52 E Alonso encontra uma nesga para ultrapassar Ricciardo! Grande, grande manobra do espanhol!

6/52 Alonso ultrapassa Kvyat! O espanhol pressionou nas curvas 16 e 17, passando depois o russo por dentro, na curva 18.

6/52 Alonso está também a subir na classificação. O espanhol da Ferrari é agora 10º.

5/52 Bottas está igualmente em grande plano. O finlandês retomou a corrida em 9º, mas já é 6º!

4/52 Hamilton está imparável! O homem da Mercedes, que partira em 6º, já é 2º, após ultrapassar Button!

4/52 Rosberg assina o melhor tempo! 1:38,609 é a volta mais rápida.

3/52 Bottas ganha uma posição a Kvyat, enquanto Hamilton toma a 3ª posição a Magnussen, que acelerou em demasia na recta para segurar o lugar, mas que depois falhou a travagem e saiu largo na curva 1.

2/52 Nico Rosberg compacta o pelotão e depois dispara em frente, ganhando grande vantagem sobre Button, que deveria estar algo distraído e não acompanha.

2/52 Vettel, Ricciardo, Grosjean, Vergne e Perez são os únicos em pista com pneus duros.

Volta 2/52 Os carros estão em movimento atrás do safety car. Retoma-se o GP da Grã-Bretanha!

14:05 Tudo pronto para retomar a corrida. Alonso trocou os pneus para médios. Vettel fez o contrário, e sai agora com pneus duros.

13:58 Niki Lauda e Eddie Jordan trocam opiniões divergentes no paddock. Para Lauda, a corrida não deveteria ter esperado pela reparação dos rails de segurança, por considerar que é pouco provável que outro piloto embata no mesmo local onde o Ferrari de Räikkönen chocou. Eddie Jordan não concorda, dizendo que a segurança é o mais importante.

13:55 A corrida terá início dentro de 10 minutos. Os pilotos preparam-se para regressar aos seus monolugares.

13:53 A qualquer momento esperamos notícias sobre o reinício da partida, que leva já quase uma hora de atraso. Claire Williams, chefe da equipa homónima, lamenta a sorte de Felipe Massa, de fora naquele que seria o seu 200º GP.

Vejamos como estará a classificação para o reinício da corrida:

1) Rosberg, 2) Button, 3) Magnussen, 4) Hamilton, 5) Vettel, 6) Hulkenberg, 7) Ricciardo, 8) Kvyat, 9) Bottas, 10) Chilton, 11) Bianchi, 12) Sutil, 13) Gutierrez, 14) Alonso, 15) Maldonado, 16) Ericsson, 17) Grosjean, 18) Vergne, 19) Perez, 20) Kobayashi. Massa e Räikkönen estão de fora.

14:45 A temperatura da pista está nos 44ºC. Apesar do tempo estar nublado, não deverá haver chuva, ainda que haja uma pequena possibilidade de precipitação perto do final do GP.

14:42 Max Chilton terá de cumprir uma penalização "drive-through" após o recomeço da corrida. O piloto a Marussia entrou na via das boxes após o anúncio de bandeiras vermelhas.

13:40 Lewis Hamilton deverá agora partir em 4º, após um bom arranque. O inglês passou Hulkenberg logo na partida, e após um contacto lateral, roda com roda, com Vettel, Hamilton levou a melhor e ganhou o posto a Vettel, que vinha já em perda.

13:38 Podemos ver aqui o estado do Ferrari de Räikkönen logo após o embate. Cortesia da Sky Sports:

13:37 Os comissários da prova estão a investigar um toque entre Perez e Vergne na primeira curva.

13:35 As últimas notícias dão conta de que Räikkönen não tem qualquer fractura e que está globalmente bem, mas os médicos expressaram alguma preocupação com o tornozelo direito do finlandês, que deverá ter agora de efectuar alguns raios-x.

13:33 As barreiras estão ainda a ser reparadas. O atraso no retomar da corrida será provavelmente maior do que inicialmente pensado.

13:29 A reacção do brasileiro foi espantosa, conseguindo fazer o seu monolugar deslizar para a direita, com apenas um dos seus pneus a colidir com o Ferrari devolvido para a pista após embate nos rails.

13:26 Felipe Massa teve um problema no arranque. O seu Williams não respondeu de imediato, e o brasileiro partiu mesmo em último. Aproximou-se do pelotão nas primeiras curvas, mas acabou depois por ser surpreendido pelo acidente de Räikkönen.

13:23 O Caterham de Kobayashi poderá ter também alguns problemas. O japonês foi obrigado a sair para a relva para evitar a colisão com o Ferrari de Kimi em despiste.

13:20 O Williams de Massa foi entretanto levado para as boxes. Eram visíveis alguns estragos no nariz do monolugar, nomeadamente.

13:18 A corrida só deverá recomeçar daqui a pelo menos 15 minutos. O rail onde embateu Räikkönen terá de ser reparado, por questões de segurança preventiva.

13:15 De acordo com comunicações da Force India, a corrida poderá ser retomada atrás do safety car, nas posições em que os carros se encontravam.

13:13 Desde o ano 2000, no Mónaco, que a F1 não via uma bandeira vermelha logo na primeira volta!

13:12 Vettel será talvez o principal beneficiado com a situação de bandeira vermelha. De 2º, o tetracampeão tinha já caído para 5º ao fim das primeiras 4 curvas.

13:10 A partida tinha sido francamenta boa para os homens da Mercedes e para Button. O inglês da McLaren, e também Hamilton partiram melhor do que Vettel, com o Red Bull a perder várias posições. Tudo voltará à estaca zero, com o despiste do Ferrari à entrada da curva 4.

13:07 Räikkönen sai largo numa das curvas, pisa a relva e, ao tentar regressar à pista, toca numa lomba, perde o controlo do carro e é atirado lateralmente contra um dos muros da pista. No processo, o Ferrari quase acerta no Williams de Massa, que provoca um pião para evitar a colisão. O Williams tem agora problemas na suspensão traseira e num dos pneus, que terá rebentado. Em todo o caso, a corrida terá nova partida, pelo que o brasileiro deverá ser recuperado a tempo. O finlandês da Ferrari é levado para o centro médico. Saiu pelo seu próprio pé, mas visivelmente tocado.

13:06 BANDEIRA VERMELHA logo após as primeiras curvas!

COMEÇOU O GP DA GRÃ-BRETANHA 2014!

13:04 Grelha de partida formada! 4 sinais vermelhos acesos... Vai começar a corrida...

13:02 Todos os pilotos vão começar com pneus médios, à excepção dos dois Ferrari, que largarão com pneus duros (laranjas). Talvez os pilotos de Maranello tenham em mente um primeiro stint longo, para tentarem subir na classificação.

13:01 Desimpede-se a pista. Os pilotos saem para a volta de formação!

12:59 Os pilotos já estão dentro dos seus monolugres. Os mecânicos ultimam preparativos na grelha.

12:57 Os homens da Williams beneficiam assim de uma subida de 2 lugares. Serão 14ª e 15º. Chilton, da Marussia, ficou assim posicionado entre os dois Ferrari. Alonso será 16º e Räikkönen 18º.

12:55 Gutierrez, no Sauber, cai também na grelha, de 14º para 19º. Foi penalizado por uma saída perigosa da box. A penalização é de 10 lugares, mas devido à exclusão de Maldonado e dos dois Caterham, Gutierrez parte de 19º.

12:54 Atenção que a grelha de partida sofreu algumas alterações face à que anteriormente apresentámos. Tínhamos já dado conta da penalização de 5 lugares a Maldonado, mas há novidades esta manhã. Max Chilton, que se classificara em 13º cai para 17º, já que a Marussia teve de trocar a sua caixa-de-velocidades.

12:48 Acabámos de confirmar esta informação. Via rádio, a Mercedes comunicou com o piloto um princípio de incêndio no interior do travão traseiro direito, na anterior saída para a pista.

12:46 Os mecânicos da Mercedes estão atarefados em torno do monolugar de Lewis Hamilton, que parece ter problemas na roda traseira direita. Não temos informação confirmada, mas os travões poderão estar novamente com problemas de sobreaquecimento. Recorde-se que por este motivo já o inglês da Mercedes abandonou no Canadá.

12:42 A McLaren é uma das equipas que trazem novidades para o GP britânico. A equipa inglesa fez modificações no chão do seu monolugar, mesmo antes dos pneus traseiros, ao abrir uma pequena entrada de ar para o lado interior das rodas. O objectivo é aumentar a força descendente gerada sob o monolugar.

12:36 O dia está muito nublado em Silverstone. Talvez os Pirelli médios (brancos) e os duros (laranjas) possam vir a ser substituidos pelos intermédios ou mesmo de chuva.

12:32 Hamilton vem também fazer uma volta de aquecimento. O inglês tem os pneus médios (brancos) no carro.

12:32 Rosberg, Perez e Hulkenberg, e Vergne acabam de entrar na pista, para testar as últimas configurações nos seus monolugares. Os dois Caterham e um Marussia seguem-nos.

12:30 Sejam novamente bem-vindos! A partir de agora permaneceremos ligados à F1 até ao final da corrida.

11:46 A corrida de hoje será, por força das circunstâncias, uma interessante prova. A qualificação espartilhou várias equipas pela grelha de partida e baralhou todas as contas que à partida poderíamos ter feito. Recordemos então como se distribuem os pilotos pelas 22 marcas na recta da meta:

1 Rosberg Mercedes 2 Vettel Red Bull 3 Button McLaren 4 Hulkenberg Force India 5 Magnussen McLaren 6 Hamilton Mercedes 7 Perez Force India 8 Ricciardo Red Bull 9 Kvyat Toro Rosso 10 Vergne Toro Rosso 11 Grosjean Lotus 12 Bianchi Marussia 13 Chilton Marussia 14 Gutierrez Sauber 15 Sutil Sauber 16 Bottas Williams 17 Massa Williams 18 Alonso Ferrari 19 Räikkönen Ferrari 20 Maldonado Lotus 21 Ericsson Caterham 22 Kobayashi Caterham

11:40 Pastor Maldonado, que se qualificou em 15º na Q2, foi porém penalizado pelos comissários da prova. O Lotus do venezuelano foi forçado a encostar na relva após ficar sem combustível, e incapaz de fornecer o 1L de gasolina exigido pelos regulamentos foi forçado a descer 5 lugares, caindo para 20º. Atrás de Maldonado ficarão os dois Caterham, já que nenhum dos pilotos cumpriu a regra dos 107% (qualquer piloto que na Q1 não marque um tempo dentro dos 107% da melhor volta poderá não ter ordem para alinhar na partida, competindo apenas por decisão dos comissários).

11:37 Em sentido contrário apresentou-se a Marussia. A equipa, que este ano obteve os seus primeiros pontos na F1, continua em bom plano: prova disso são o 12º e 13º lugares de Bianchi e Sutil, respectivamente, que apontaram tempos na casa dos segundos 41 e 42, embora seja claro que os dois pilotos beneficiaram das más prestações de algumas das principais equipas.

11:35 Razões para sorrir não teve também a Williams. A famosa equipa, que experimentava até um ascendente nas últimas provas -- na Áustria, Bottas e Massa conquistaram a primeira linha da grelha, e terminaria a corrida em 3º e 4º, respectivamente -- pouco melhor fez do que os Ferrari. 16º e 17º são os postos dos carros brancos.

11:28 A Williams e a Ferrari foram as grandes -- enormes! -- desilusões da Qualificação, com as duas histórias marcas a ficarem nas últimas posições, apenas superando a Caterham. Os homens de Maranello foram surpreendidos pela chuva e pelas bandeiras amarelas mostradas a Sutil, que foi provar a gravilha, e acabaram nuns longínquos 18ª (Alonso) e 19º (Räikkönen), rodando lentos, nos segundos 45 e 46, respectivamente.

11:23 Sebastian Vettel (Red Bull) foi o segundo mais rápido, rodando já no segundo 36, seguido por Jenson Button, piloto da McLaren. Lewis Hamilton, que tem sido o outro nome do sucesso da Mercedes em 2014, acabou por não ir além da 6ª posição, fruto de uma errada decisão, que o levou a entrar nas boxes enquanto os seus concorrentes ainda estavam em pista. O inglês perderia, assim, a pole position que até então fora sua.

11:20 A pole position será uma vez mais da Mercedes, desta feita com Nico Rosberg. É a 4ª pole da temporada para o alemão. Rosberg assinou um tempo de 1:35,766, na sua última volta lançada da Q3. Vejam aqui a volta do piloto da Mercedes:

11:15 Silverstone conta com duas zonas de DRS: a primeira inicia-se alguns metros antes da curva 5, estendendo-se depois pela recta Wellington, e a segunda na recta do Hangar, após a curva 14.

11:12 São 18 as curvas de Silverstone: 10 à direita e 8 à esquerda. Merecem particular destaque a The Loop, um fechadíssimo gancho à esquerda, depois da igualmente apertada Village; Luffield, um gancho à direita, as difíceis Becketts (um grupo de três curvas seguidas em direcções contrárias) e a chicane Vale, onde os carros tendem a sofrer de subviragem na preparação para a entrada na ampla viragem 18, antes da recta da meta.

11:08 A actual configuração do traçado das East Midlands é já a oitava de Silverstone. O percurso tem uma distância de 5.891km, e as 52 voltas devidas pelos pilotos totalizam 306,198km.

11:05 Silverstone tem sido palco regular da Fórmula 1 em solo inglês, e só por 17 vezes não recebeu o "grande circo". Aintree, primeiro, e depois Brands Hatch foram as outras casa da F1 no Reino Unido. Em 1983 e 1985 chegaram mesmo a realizar-se dois GPs em Inglaterra, o de Brands Hatch como Grande Prémio da Europa e o de Silverstone como Grande Prémio da Grã-Bretanha. Só a partir de 1987 Silverstone se fixou como casa anual da F1.

11:00 O circuito de Silverstone, que nasceu de uma pista de aviação da Royal Air Force durante a Segunda Guerra Mundial, recebe a F1 desde 1950, na primeira corrida do primeiro mundial da modalidade.

10:50 Muito bom dia a todos! Sejam bem-vindos ao VAVEL Portugal e a mais um directo da F1, temporada 2014. Hoje, estamos na Grã-Bretanha, no Circuito Internacional de Silverstone.