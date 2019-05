Neymar e Thiago Silva não vão sambar contra a Alemanha

Luiz Felipe Scolari terá pela frente uma grande dor de cabeça. As ausências de Neymar e Thiago Silva forçam o selecionador brasileiro a mexer no onze titular que derrotou a Colômbia nos quartos de final. Enquanto que Thiago Silva só terá de cumprir um jogo de suspensão devido a acumulação de amarelos e caso o Brasil vença poderá jogar a final, Neymar lesionou-se com gravidade e irá certamente falhar o resto do mundial, devido a uma entrada duríssima de Zuñiga.

«Ausências de peso»

Tanto o capitão da selecção brasileira Thiago Silva, como o avançado criativo Neymar, foram essenciais na caminhada «canarinha» até à meia final do mundial de 2014. Neymar conta com mais de meia centena de internacionalizações e com mais de 30 golos ao serviço da sua selecção. No jogo de abertura do mundial foi autor de dois golos voltando a repetir o feito no jogo de encerramento do seu grupo frente aos Camarões.

Apesar do médio colombiano Camilo Zúñiga já ter afirmado que não tinha qualquer intenção de magoar Neymar, Delia Fischer afirmou aos jornalistas no Rio de Janeiro que «A Comissão Disciplinar da FIFA está a analisar todos os elementos fornecidos, os vídeos e os relatórios do jogo e vai decidir se toma ou não alguma medida».

«De livro fechado não sai letrado»

O central do PSG e capitão da selecção brasileira Thiago Silva também é uma peça fundamental no desenho táctico de Scolari. No último jogo foi determinante ao marcar o primeiro golo dos brasileiros. Contudo, irá cumprir um jogo de castigo depois de uma infantilidade que lhe valeu o segundo cartão amarelo na prova.

O treinador português José Mourinho também manifestou a sua opinião relativamente aos dois ausentes da seleção brasileira. Em entrevista ao portal Yahoo Sports o técnico português afirmou: "O Brasil precisa do Neymar pois é um jogador que pode ganhar facilmente no ‘um contra um', provocando situações de desequilíbrio com o oponente. Além disso, faz golos e é fantástico nas bolas paradas. Mas diria que Thiago Silva é tão importante como o Neymar. A sua baixa, será uma ausência importante, pois o jogo do Brasil é baseado na estrutura defensiva".

Thiago Silva tem-se destacado pela humildade e espírito de liderança dentro e fora de campo. No jogo frente à Alemanha vai apoiar os seus companheiros de equipa fora das quatro linhas. A fé e determinação característica do povo brasileiro serão os grandes pilares dos jogadores canarinhos.

O Brasil terá de abrir o livro, virar a página e redigir um final de sonho. Só assim poderá colocar o seu nome no topo e mais uma vez fazer história no futebol mundial.