Talisca, do Bahia para o Benfica

Anderson Talisca chegou ontem a Lisboa após o acordo entre o Bahia e o Benfica ter sido concretizado com êxito. O médio tem 20 anos, joga preferencialmente a médio centro ou médio ofensivo e o seu pé mais forte é o esquerdo. O jovem brasileiro fez a formação no Bahia e deixa agora o clube porém não esquece o Fazendão: «Estou seguindo para um novo desafio, tão grande quanto defender as cores tricolores, sem nenhuma dúvida, e isso só foi possível graças ao apoio que recebi do Bahia e da sua fanática claque, que sempre acreditaram em mim. Guardarei no meu coração cada sorriso que recebi nestes últimos anos dos torcedores.»

A relação de Talisca e do clube é mais do que uma simples passagem, é uma das grandes promessas do Bahia: claques e técnicos sabem disso e colocam nele muitas esperanças. Em declarações ao site do clube, Talisca lembrou que a transferência é uma realidade por si decidida, «confirmo que a decisão foi minha, porque sou eu que jogo. Eu sou o cabeça, como se diz. Se errar, erro eu. Se acertar, acerto eu. Foi tudo estudado. Saio com muita alegria e um pouco de tristeza também.» A transferência será fundamental para o clube que, ao que se sabe, pagará salários e dívidas em atraso com o dinheiro da transferência.

Até à pausa para o Campeonato do Mundo, Talisca estava a disputar o Campeonato Brasileiro e foi o jogador com mais golos, sendo eleito o craque do torneio e despertando o interesse de vários clubes europeus o que fazia prever uma saída do Bahia. As qualidades de Talisca são visíveis, já representou as cores da selecção sub-20 brasileira e tem dado nas vistas com a sua marcação eficaz de bolas paradas.

A saída do Bahia para o Benfica

Talisca deixou o Bahia, vencedor do campeonato baiano na época passada, rumo ao actual campeão português para a sua primeira experiência europeia. Os rumores da transferência confirmaram-se e o clube brasileiro deverá receber 4 milhões de euros (cerca de 12,04 Reais), tornando-se a saída de Talisca a mais rentável de sempre para o clube. O Bahia irá receber apenas 50 por cento da transferência do jogador já que a restante percentagem do passe estava em dívida. Em comunicado, o clube revelou ainda que a verba proveniente dos cofres da Luz terá cinco destinos: 50% para o Bahia, 20% para o empresário Carlos Leite, 10% para a Chácara Celeste, 10% para o clube baiano Astro e 10% para a empresa Bahia Soccer.

O jogador que agora se transferiu para o Benfica afirmou que a saída do clube teve vários factores positivos, «Foi bom para mim, foi bom para o Bahia. Vai suprir muitas coisas no clube, junto com a minha família também, que precisa de mim. Vai ser muito bom para a minha família», disse em declarações.

A chegada a Lisboa

O médio brasileiro chegou ao aeroporto da Portela, no domingo cerca das 6h e não parou para responder às perguntas dos jornalistas porém mostrou-se pronto para a nova etapa, «Fiz uma boa viagem. Agora vou descansar para depois ir fazer os exames médicos», afirmou depois de aterrar em Lisboa.

Os exames terão sido realizados ontem e se tudo correr bem o contracto será assinado por 5 temporadas e o jogador irá ser integrado na equipa de imediato e no estágio no Seixal. No Benfica conta com vários jogadores brasileiros que serão fundamentais para que o jovem se ambiente e integre o mais rapidamente possível, de modo a ser uma das escolhas de Jorge Jesus para a próxima temporada.