Testes em Silverstone: dia 1

Dois dias depois do GP da Grã-Bretanha, os monolugares voltaram ao circuito de Silverstone para os testes a meio da temporada, os últimos deste ano. Embora algumas equipas tenham aproveitado para testar componentes específicos e assim não terem feito tempos muito rápidos, Felipe Massa foi o homem mais rápido do dia, com a melhor volta do brasileiro situar-se nos 1:35:200.

No Domingo, na prova britânica, Valtteri Bottas, o companheiro de equipa de Massa na Williams, conseguiu uma recuperação fantástica, tendo chegado ao pódio e agora no primeiro dia de testes, a equipa sente que o carro está bastante melhor que no inicio do campeonato, como podemos comprovar com as palavras de Felipe Massa à ESPNF1: «As actualizações funcionaram e o carro mostra que é competitivo quando o actualizamos, por isso espero que haja mais actualizações. (…) Tomara que nos mantenha à frente de equipas como a Ferrari e a Red Bull.»

Daniel Ricciardo com o segundo melhor tempo

A Red Bull escolheu Ricciardo como piloto no primeiro dia de testes (Vettel será hoje o homem por trás do volante) e o australiano conseguiu o segundo tempo da sessão, mesmo efectuando testes de aerodinâmica da parte da manhã.

Os tempos da sessão de ontem foram estes:

01 Felipe Massa - Williams - 1:35.242s, 42 voltas

02 Daniel Ricciardo - Red Bull - 1:35.248s, 72 voltas

03 Nico Rosberg - Mercedes - 1:35.573s, 90 voltas

04 Adrian Sutil - Sauber - 1:35.674s, 73 voltas

05 Jules Bianchi - Marussia - 1:36.148s, 108 voltas

06 Stoffel Vandoorne - McLaren - 1:36.462s, 71 voltas

07 Sergio Perez - Force India - 1:36.583s,79 voltas

08 Jean-Eric Vergne - Toro Rosso - 1:36.688s, 28 voltas

09 Pastor Maldonado - Lotus - 1:37.131s, 97 voltas

10 Pedro de la Rosa - Ferrari - 1:37.988s, 49 voltas

11 Will Stevens - Caterham - 1:40.627s, 95 voltas.

Will Stevens no CT-05

O jovem inglês Will Stevens, actual 4º classificado no WRS 3.5, fez ontem 95 voltas no monolugar da Caterham, tendo assim o primeiro contacto com um F1 na sua carreira.

Quem regressou ao cockpit de um monolugar de Fórmula 1, foi Stoffel Vandoorne, no Mclaren, que assim tem a oportunidade de se mostrar a Ron Dennis e companhia, ele que pertence ao programa de jovens talentos da equipa de Woking, tal como fazia parte Kevin Magnussen o ano passado. Vandoorne compete este ano no GP2.

Pedro de la Rosa substituiu Kimi Raikkönen na Ferrari, devido ao acidente aparatoso no Domingo do finlandês. Kimi foi aconselhado pelos médicos a ficar em repouso por uns dias.

Antevisão do segundo dia de testes

Para hoje, está previsto que Jules Bianchi, que ontem pilotou o Marussia, esteja ao volante do Ferrari F14-T. Lembramos que o francês faz parte do programa da Ferrari para jovens pilotos e que, dizem, pode daqui a algum tempo estar com lugar assegurado na Scuderia.

Quem entra em acção durante o dia de hoje é Hamilton e que, à hora deste texto,tinha causado as primeiras bandeiras vermelhas do dia, devido a uma saída de pista. Giedo van der Garde volta aos comandos de um F1, sendo o piloto designado pela Sauber para o dia de hoje.

Daniel Juncadella também volta aos comandos do Force India, depois de ter sido o piloto utilizado pela equipa na primeira sessão de treinos livres do G.P. da Grã-Bretanha.

Estreia dos novos pneus de 18 polegadas

A Pirelli também agendou para hoje a estreia dos novos pneus de 18 polegadas (actualmente utilizam-se pneus de 13 polegadas) no monolugar da Lotus. Pelos comentários dos jornalistas presentes, podemos dizer que foi um sucesso, pelo menos a nível visual.

Os pneus novos só entrarão ao serviço em 2017, segundo fontes da Pirelli, mas os testes de hoje servem para a empresa ter dados para trabalhar o novo produto, para além de ser uma estratégia de marketing com bom resultado.