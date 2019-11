Holanda x Argentina, Copa do Mundo

Agora na final Argentina e Alemanha, vão reeditar as finais de 1986 onde Diego Maradona levou os argentinos ao título e de 1990 em Itália, onde uma grande penalidade convertida por Brehmen, deixou El Pibe em lágrimas. Domingo o tira-teimas está marcado para o mítico Estádio do Maracanã. Esperemos que tenham gostado de mais este directo, continuem a acompanhar todo o Mundial 2014 em Vavel.com.pt, bem como toda a actualidade desportiva. Até uma próxima oportunidade.

Por aquilo que foi o jogo cedo se percebeu que com tantas cautelas defensivas a partida se podia arrastar para as grandes penalidades. A Holanda teve mais posse de bola durante o encontro, mas foram dos argentinos as melhores ocasiões de golo que apenas surgiram na segunda parte do prolongamento.

A lotaria das grandes penalidades sorriu à Argentina. Romero foi herói e parou os remates de Vlaar e Sneijder e Maxi Rodriguez carimbou o passaporte para a grande final.

MAXI RODRIGUEZ MARCA E A ARGENTINA ESTÁ NA FINAL!!!

Maxi Rodriguez para marcar e se fizer golo a Argentina está na final.

Golo de Kuyt.

Kuyt para marcar.

Golo de Aguero 3-1. Se a Holanda falhar, os argentinos estão apurados.

Aguero para bater.

Defende Romero o remate de Sneijder!!!

Sneijder para bater.

Golo da Argentina, não dá hipóteses Garay. 2-1 para a Argentina.

Vai bater Garay.

E não falha o camisola 11!

Agora é Robben a bater.

Golo da Argentina, Messi não falha!!!

Messi é o primeiro a marcar para a Argentina.

Defende Romero o pontapé de Vlaar!!!

A Holanda é a primeira a marcar Vlaar é o chamado.

Agora a lotaria das grandes penalidades irá encontrar um vencedor de uma partida, em que tanto Holanda como Argentina se preocuparam mais em defender do que atacar.

Foi preciso esperar 115' minutos para ver uma verdadeira ocasião de golo neste encontro. Palacio falhou de forma incrível na cara de Cillessen.

ACABA O PROLONGAMENTO!!! AS GRANDES PENALIDADES VÃO DECIDIR QUEM VENCE ESTA MEIA-FINAL!

177' Agora é Maxi Rodriguez que com espaço dentro da área, acerta mal na bola e o remate sai fraco para as mãos de Cillessen.

115' Quase marcava a Argentina!!! Palacio na cara de Cillessen tem tudo para fazer o golo, mas tenta de cabeça fazer um chapéu ao guardião holandês, metendo-lhe a bola nas mãos.

110' O central De Vrij arrisca a meia distância, mas o remate sai muito ao lado.

107' Choque violento entre Kuyt e Zabaleta, com o lateral argentino a ficar pior na sequência do lance, mas a entrar de novo no campo de jogo.

RECOMEÇA O PROLONGAMENTO, SAIU A HOLANDA!

Robben fez o primeiro remate da Holanda na direcção da baliza argentina, aos 99' minutos e isso diz muito daquilo que tem sido este jogo.

INTERVALO NO PROLONGAMENTO!

105' Cartão amarelo para Huntelaar por rasteirar Mascherano.

100' Última substituição na Argentina, sai Lavezzi entra Maxi Rodriguez.

99' Remate de Robben de fora da área, mas Romero a encaixar bem.

95' Esgota as alterações a Holanda, sai Van Persie e entra Huntelaar.

INÍCIO DO PROLONGAMENTO, SAIU A ARGENTINA!

Veremos se o desgaste físico vai fazer-se notar em alguma das selecções, que as leve a cometer erros que possam vir a dar golo, caso contrário esta meia hora poderá ser apenas uma introdução para as grandes penalidades.

Era o cenário mais provável talvez desde o início do jogo, tendo em conta a forma como este desenrolou. As duas equipas preocuparam-se mais em defender e não cometer erros.

ACABAM OS 90' MINUTOS!!! VAMOS TER PROLONGAMENTO NESTA MEIA-FINAL ENTRE HOLANDA E ARGENTINA!

90' Jogam-se já os três minutos de compensação. Prolongamento cada vez mais próximo.

90' Robben entra na área e quando se preparava para o remate, surge Mascherano de carrinho a negar aquilo que podia ter sido o golo da Holanda.

83' Remate de longe de Rojo a obrigar Cillessen a defesa segura.

81' Dupla substituição na Argentina, abandonam o relvado Enzo Perez e Higuain, entram Aguero e Palacio.

70' Vinte minutos para o fim e continuam a jogar-se "sem balizas" neste encontro. A Holanda tem mais posse de bola, perante uma Argentina que espera pelo erro e ataca só pela certa.

61' Alteração na Holanda, sai De Jong e entra Clasie.

55' Dez minutos da segunda e continua tudo igual. O bem defender de ambas as equipas vai levando a melhor sobre os ataques.

50' Na sequência do livre Sneijder bate directo, mas por cima da barra.

49' Cartão amarelo para Demichelis por derrubar Robben. Livre lateral perigoso a favorecer a Holanda.

Alteração ao intervalo na Holanda, saiu Bruno Martins Indi e entrou Janmaat.

RECOMEÇA A SEGUNDA PARTE, SAIU A HOLANDA!

É preciso um golo para que os esquemas táticos abram, caso contrário a tática de Van Gaal e Sabella continuará a levar a melhor, e o prolongamento poderá ser uma realidade. Aguardemos pelos segundos 45' minutos para ver o que Holanda e Argentina vão trazer de novo.

Um remate na direcção da baliza de Cillessen, que o guarda-redes segurou no livre de Messi. A Holanda ainda não fez qualquer pontapé às redes de Romero.

Resultado justo ao intervalo entre duas selecções que se anulam taticamente uma à outra, e assim é difícil haver perigo para qualquer uma das balizas.

FINAL DA PRIMEIRA PARTE!!! EMPATE A ZERO ENTRE HOLANDA E ARGENTINA!

44' Cartão amarelo para Bruno Martins Indi por travar Messi.

40' Estamos a cinco minutos do intervalo e nada muda neste encontro. A Holanda fecha bem os espaços e a Argentina não consegue colocar velocidade no seu jogo para criar perigo para Cillessen.

27' Jogo interrompido para assistência a Mascherano, que chocou de cabeça com Wijnaldum. O médio regressa ao relvado aparentemente recuperado.

24' Canto batido por Lavezzi e na linha da pequena área, Garay atira de cabeça por cima da baliza de Cillessen.

20' Com vinte minutos jogados o encontro continua muito amarrado com as duas equipas a disputarem a luta pela posse de bola, não dando espaços procurando o erro adversário para tentar criar perigo.

14' Na cobrança do livre Messi atira forte, mas Cilessen segura a bola.

13' Livre perigoso a favorecer a Argentina, com falta de Vlaar sobre Enzo Perez.

12' Corte de Mascherano com a bola ficar em Sneijder que de fora da área remata, fazendo o esférico sair ao lado.

10' Primeiros dez minutos de jogo ainda sem qualquer ocasião de golo, nem remates a cada uma das balizas. As equipas muito encaixadas taticamente uma na outra.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU A ARGENTINA!!!

20.59 Vai cumprir-se um minuto de silêncio em memória de Alfredo Di Stefano.

20.57 Toca o hino nacional da Argentina!

20.55 Toca o hino nacional da Holanda!

20.54 Entram as três equipas na Arena São Paulo!

20.44 Neste momentos os dois conjuntos vão regressando aos balneários, de uma Arena São Paulo que está quase esgotada com os adeptos argentinos em maior número nas bancadas.

20.30 As duas selecções entram no relvado da Arena São Paulo para realizarem os exercícios de aquecimento.

20.16 A Argentina faz alinhar, Romero na baliza, Zabaleta, Garay, Demichelis, Rojo, Mascherano, Biglia, Enzo Perez, Messi, Lavezzi e Higuain.

20.14 A Holanda joga com, Cillessen na baliza, Vlaar, De Vrij, Bruno Martins Indi, Blind, De Jong, Sneijder, Wijnaldum, Kuyt, Robben e Van Persie

20.12 Já temos equipas oficiais!!!

20:10. No lado da Argentina Messi, tem-se «escondido» do jogo ao longo deste Mundial, no entanto quando é preciso o capitão assume a responsabilidade e tem resolvido. Quatro golos marcados até ao momento, com a organização ofensiva a passar toda pelos seus pés. A grande ausência é Di Maria, que se lesionou na partida com a Bélgica e não entra nas contas do selecionador Alejandro Sabella. (Foto: gazetaesportiva.net)

20:00. Arjen Robben tem sido fundamental nas mudanças de ritmo do jogo holandês. Aos 30 anos o jogador do Bayern Munique está no pico das suas capacidades e não se cansa de correr os 90' ou mesmo os 120' minutos. Neste campeonato do mundo já leva três golos marcados e criou um sem número de ocasiões para os seus companheiros. Por outro lado Robin van Persie tem sido também preponderante nesta selecção holandesa, tendo acertado já por três vezes nas redes adversáris, Problemas instestinais colocam-no em dúvida para o encontro desta noite. (Foto: elheraldovenezuela.com)

19:50. O primeiro encontro oficial aconteceu em 1974, no Mundial da Alemanha. Na altura as equipas mediram forças tal como hoje nas meias-finais, e a então laranja mecânica de Johan Cruijff, goleou por 4-0. Quatro anos depois a Argentina de Mário Kempes, a jogar em casa teve a sua única vitória até hoje, derrotando na final após prolongamento a Holanda por 3-1. Em 1998, no campeonato do mundo realizado em França, novo duelo desta feita nos quartos-de-final e com o resultado empatado a um, todos esperavam pelo prolongamento, só que ao minuto 89', Dennis Bergkamp marcou e levou a Holanda para as meias-finais. Finalmente em 2006 de novo na Alemanha, os dois conjuntos encontraram-se na fase de grupos tendo-se registado uma igualdade a zero.

19:40. Os duelos entre Holanda e Argentina tornaram-se já um clássico nos campeonatos do mundo. Esta será a quinta vez que as duas selecções medem forças em jogos oficiais, já que em amigáveis contam também já com quatro confrontos. No entanto se olharmos apenas ao histórico, vemos que os holandeses são favoritos. No total de 8 jogos, só por uma vez os argentinos venceram, somando a Holanda quatro vitórias e registando-se três empates.

19:30. Já a Argentina depois ter vencido o seu grupo também com três triunfos, derrotou os seus adversários nas rondas a eliminar sempre por 1-0. Nos oitavos-de-final foi preciso esperar pelo minuto 117', para Di Maria qualificar os argentinos, que nos quartos-de-final fizeram o inverso chegando ao golo logo aos 9' minutos por Higuain, eliminando dessa forma a Bélgica.

19:20. A Holanda chega às meias-finais do Mundial, depois de ter vencido o grupo B fazendo o pleno com três vitórias, destacando-se a goleada por 5-1 à ainda actual campeã do mundo, Espanha. Nos oitavos-de-final, os holandeses de Van Gaal derrotaram o México in extremis por 1-2, com Snjeider e Huntelaar a marcarem nos últimos cinco minutos do desafio. Só que os quartos-de-final traziam a surpresa deste Mundial, a Costa Rica e apesar das várias ocasiões criadas, só nas grandes penalidades e graças à troca de guarda-redes de Krul por Cillessen, os holandeses se superaram vencendo por 4-2.

19:10. O árbitro da partida será Cuneyt Çakir de 37 anos que vai dirigir o seu terceiro encontro neste campeonato do mundo. O juiz da Turquia apitou duas partidas da fase de grupos, tendo ambas acabado empatadas, Primeiro o Brasil - México com um nulo e depois a igualdade a uma bola entre a Argélia e a Rússia. (Foto:spor.mynet.com)

19:00. Muito boa-tarde e sejam bem-vindos ao Holanda x Argentina, jogo da segunda meia-final do Mundial 2014. Aqui, em VAVEL.com vamos acompanhar todos os momentos da partida, relatando as jogadas, os golos e a emoção da maior competição de futebol do Mundo. Às 21 horas, na Arena São Paulo, holandeses e argentinos vão reeditar a final de 1978, sabendo que quem ganhar terá à sua espera na grande final de domingo, a Alemanha. (Foto: dailymail.co.uk)