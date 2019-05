Chris Froome abandona Tour de France

Está de fora da edição de 2014 do Tour de France o ciclista da Sky que em 2013 venceu a mais famosa prova de ciclismo de estrada do mundo. Chris Froome, que já caíra na 4ª etapa, sofreu duas novas quedas esta quarta-feira, na 5ª etapa, que ditariam o abandono de um dos principais candidatos à vitória deste ano.

Dia marcado pelas quedas no pavé e fora dele

A 5ª etapa do Tour de France, corrida esta quarta-feira entre Ypres e Arenberg Porte du Hainaut, prometia causar baixas no pelotão, com sete sectores de pavé para transpôr (dois outros foram removidos devido à chuva forte que se abateu sobre aquela região).

O ciclista de 29 anos caiu pela primeira vez à passagem dos primeiros 30km, e depois novamente aos 85km, quando faltavam ainda mais de 60km para a meta. Se na primeira ocasião o homem da Sky não aparentava grandes mazelas -- pesasse embora o equipamento rasgado e algumas feridas --, a segunda queda tê-lo-á magoado no braço direito. Após este último acidente, Froome continuou a etapa já dentro do carro da sua equipa. A etapa viria a ser ganha por Lars Boom, ciclista holandês da equipa Belkin, naquela que foi a sua primeira vitória no Tour.

Esta é já a segunda baixa de grande vulto na presente edição do Tour. Recorde-se que na 3ª etapa Andy Schleck (Trek) havia caído na chegada a Londres, fruto da colisão com um outro ciclista, que por sua vez colidira com um espectador. O ciclista luxemburguês falhará toda a temporada, devido a uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo e fractura do menisco.

Após as primeiras cinco etapas, Rui Costa (Lampre-Merida) é o melhor português em prova. O campeão do mundo em título está em 13º da geral, a 2 minutos e 11 segundos do líder, o italiano Vincenzo Nibali (Astana Pro Team).