É oficial. Alexis Sánchez é jogador do Arsenal; depois do defesa francês Mathieu Debuchy, os Gunners garantem assim o seu segundo reforço da temporada 2014/2015. O internacional chileno de 25 anos fez hoje os habituais exames médicos, juntando-se aos londrinos apenas no final do mês, já que o jogador encontra-se de momento em férias pós-Campeonato do Mundo.

Em entrevista ao site oficial dos arsenalistas, Alexis Sánchez não escondeu a sua satisfação, elogiando os futuros colegas de equipa, os adeptos, e o treinador Arsène Wenger. «Estou muito contente por ter assinado pelo Arsenal, um clube que tem um grande treinador, um fantástico plantel, muitos adeptos espalhados pelo Mundo e um grande estádio. Estou ansioso por conhecer os meus novos colegas e por representar o Arsenal no campeonato e na Liga dos Campeões. Vou dar o meu melhor pelo Arsenal, e quero dar alegria a todos os adeptos»

Também o treinador do Arsenal reagiu ao anúncio do mais recente reforço do seu plantel. Wenger elogiou a prestação do extremo chileno, mostrando-se também ansioso pela sua chegada efectiva. «Como muitas pessoas viram durante o Mundial, Alexis é um fantástico jogador, e estamos muito contentes que ele tenha vindo para este clube. Ele vai dar mais poder físico, criatividade e qualidade ao nosso plantel, e estamos ansiosos por o ter connosco. Há várias épocas que ele faz exibições ao mais alto nível»

As reacções à contratação do chileno não se ficaram pelo treinador. Theo Walcott, jogador dos Gunners revelou-se muito contente pela recente contratação do seu clube. Na sua conta oficial do Twitter, o jovem inglês mostrou-se muito satisfeito por poder jogar ao lado do chileno. «Que contratação! Mal posso esperar por jogar ao lado e Alexis Sánchez! Estou ansioso».

Alexis chegou à Europa através da Udinese de Itália; depois de três épocas ao serviço dos transalpinos, Sánchez mudou-se para o Barcelona onde jogou 88 jogos e apontou 39 golos. Também ao serviço dos Culés, o chileno conquistou um campeonato espanhol, uma Taça do Rei, uma Supertaça Espanhola, uma Supertaça Europeia e um Campeonato do Mundo de Clubes.