Oficial: Luis Suárez assina pelo Barcelona

Depois de intensas negociações com o Liverpool, o Barcelona anunciou finalmente esta sexta-feira a contratação do uruguaio Luis Suárez para as próximas cinco temporadas. Sem confirmar o valor da transferência (a imprensa espanhola fala em 81 milhões de euros, a inglesa em 94,5), os «culé» revelam que «El pistolero» viajará já na próxima semana para Barcelona a fim de ser apresentado oficialmente como jogador blaugrana.

Um «bad boy» que chega à Catalunha de castigo

O "Bota de Ouro" de 2013/14, em conjunto com Cristiano Ronaldo, chega ao Barcelona depois de muitos golos marcados ao serviço do Liverpool mas também vários casos controversos em Inglaterra. Na Premier League somou acusações de má conduta e castigos disciplinares por agressões a adversários, tantos e tantos episódios que acabaram por prejudicar a imagem pública do jogador.

Apesar disso, a já célebre «mordidela de Suárez» e a sua réplica no Campeonato do Mundo não impediram a transferência para o clube espanhol, que não se importou de pagar, alegadamente, o 4.º valor mais alto da história do futebol, e por um jogador que enfrenta um castigo disciplinar de 9 jogos e 4 meses, em virtude da agressão a Chiellini no Itália-Uruguai do Campeonato do Mundo.

Suárez chega a Barcelona depois de quatro anos passados em «Anfield Road» onde, apesar da veia goleadora e de ser idolatrado pelos adeptos, manteve sempre uma relação conflituosa com a direcção do clube de Liverpool, tendo exigido por diversas vezes a saída para emblemas finaceira e desportivamente mais competitivos. A tão desejada transferência dá-se agora para o colosso espanhol, numa constelação de estrelas onde o tridente Messi-Neymar-Suárez será cabeça de cartaz.

No entanto, a incorporação de «Luisito» nos blaugrana, que deverá acontecer a partir do próximo dia 28 de Julho, terá sempre de passar por alguns contornos especiais, na medida em que o facto de o castigo imposto pela FIFA ao internacional urugaio abranger toda a sua actividade profissional, pode impedir inclusive a sua participação regular com os restantes colegas nas sessões de treino do Barcelona orientadas por Luis Enrique.