Victor Andrade no Benfica: «Estou a realizar um sonho»

Rescindiu com o Santos e ficou livre para definir o seu futuro, tendo acabado por escolher o Benfica em detrimento dos alemães do Hoffenheim. Victor Andrade, de 18 anos, é a mais recente contratação do Benfica, engrossando assim o contingente de reforços brasileiros nesta pré-temporada 2014/2015. Depois de Djavan, Derley, César, Luis Felipe e Talisca, o Benfica aumenta o rol de contratações brasileiras com a vinda do médio ofensivo que jogou no Santos e no qual foram sendo depositadas muitas esperanças.

O interesse encarnado em Victor Andrade era intenso, com todos os dados a apontarem para uma transferência a custo zero. Victor Andrade, que passara pelo Benfica em 2006/2007, já tinha expressado a vontade em regressar mas o súbito interesse do Hoffenheim abalou essa possibilidade: o jogador chegou mesmo a ser dado como certo no clube alemão, mas acabou por firmar acordo com o actual campeão português. «Joguei pela Geração Benfica, tinha 11 anos, vim sozinho e chorava todas as noites. Mas era o meu sonho, aguentei firme e hoje estou aqui. Estou mais maduro», afirmou hoje, na apresentação.

«No Brasil vemos os jogos do Benfica e acompanhamos sempre. Estou a realizar um sonho meu mas também de toda a minha família», disse o jogador natural de Aracaju, que definiu os seus objectivos: «A minha família sabe o carinho que tenho pelo Benfica, onde comecei a minha carreira profissional. Fui para o Santos mas sempre disse que queria regressar. Vim para dar o meu melhor, fazer golos e ganhar títulos pelo Benfica». Andrade assinou até 2019 e será mais um talento promissor para Jorge Jesus moldar.