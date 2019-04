Bruno Martins Indi no Porto por 7,7 milhões de euros

Com o começo da pré-época cada vez mais perto, o FC Porto voltou a anunciar novo reforço - desta vez, os azuis e brancos adquiriram o holandês Bruno Martins Indi, num valor anunciado de 7,7 milhões de euros. Nos termos do acordo, destaque para a duração do mesmo, respeitante a 4 temporadas (terminando, assim, a 30 de Junho de 2018) bem como a cláusula de rescisão, no valor de 40 milhões, protecção contratual avultada para resguardar o internacional holandês, valor promissor do futebol mundial.

O clube nortenho, que adquiriu o internacional holandês com totalidade de direitos desportivos e económicos, encontra aqui um reforço que poderá ser essencial nas competições em que participará, visto que o central deu provas de valor no Mundial 2014, ao lutar pela terceira classificada Holanda - jogou 6 dos 7 jogos que a selecção holandesa disputou. Poderá, assim, ser uma mais valia, aliado ao facto de que não só joga a central como tem a flexibilidade necessária para jogar no flanco esquerdo da defesa, restando ao treinador do Porto fazer o melhor uso do jogador.

Nascido no Barreiro, Martins Indi afirmou-se neste Mundial como um defensor promissor, sendo titular indiscutível no Feyenoord há já três épocas consecutivas, o que mostra bem da maturidade do jogador de 22 anos, precocemente habituado à titularidade e à responsabilidade.

Com esta contratação, o FC Porto dá continuidade à política de reforço do plantel baseada na escolha de jogadores de renome internacional, provenientes de campeonatos europeus a preços altos - de relembrar a contratação de Adrián, pescado por 11 milhões de euros ao campeão espanhol.