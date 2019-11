FP2 do GP da Alemanha: diferenças mínimas separam Rosberg de Hamilton

Tal como na primeira sessão de treinos livres os pneus macios da Pirelli foram a escolha de todas as escuderias para o início desta sessão. Com o calor a fazer-se notar visivelmente no asfalto, os pneus macios foram escolhidos com objectivo de garantir maior aderência e estabilidade aos monolugares.

Mercedes dominam em solo germânico

Na primeira meia hora da segunda sessão, destaque mais uma vez para os tempos dos Mercedes de Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Os dois "Flechas de Prata" continuaram a ser os mais rápidos de todo o pelotão, novamente com o alemão a estar em vantagem sobre o companheiro inglês. Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel também realizaram diversas voltas lançadas ao ataque, com Ricciardo a fazer um tempo ligeiramente melhor que o seu companheiro de equipa.

Sem grandes incidentes a registar, destaque apenas para a Caterham que, depois da avaria do monolugar de Marcus Ericsson, viu Kamui Kobayashi ficar pelo caminho a 60 minutos do final da segunda sessão devido a sobreaquecimento. As saídas para lá dos limitadores continuaram a marcar o GP da Alemanha. Tal como na sessão matinal foram vários os pilotos que ainda não conseguiram dominar por completo os seus monolugares dentro dos limites da pista.

No segundo terço da sessão vários pilotos voltaram ao Circuito de Hockenheimring com pneus super macios. Com estes jogos de pneus de perfil mais macio os pilotos melhoraram as suas marcas, ainda que geral apenas realizaram duas a três voltas devido às altas temperaturas que estes atingiram. Esta mudança permitiu que pela primeira vez os pilotos baixassem os parciais para o segundo 18’, com Hamilton a marcar a fasquia em 1:18.341.

Calor fez várias vítimas

Na última meia hora desta sessão todos os pilotos realizaram várias séries de voltas, ainda que sem grandes alterações na grelha de parciais. Depois do uso de pneus super macios as escuderias voltaram aos macios a fim de uma boa gestão dos jogos Pirelli. O calor reinava em Hockenheim e a pista chegou a alcançar 58º graus nos últimos 15 minutos. O desgaste dos pneus super macios foi visível em diversos monolugares com destaque o Toro Rosso de Jean-Eric Vergne e Pastor Maldonado. Nico Rosberg apresentou ainda problemas nos travões também devido ao calor excessivo que se fez sentir em Hockenheimring.

Tempos FP2

1º Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:18.341 (38 voltas)

2º Nico Rosberg (Mercedes) - 1:18.365 (39 voltas)

3º Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault) - 1:18.443 (35 voltas)

4º Kimi Räikkönen (Ferrari) - 1:18.887 (38 voltas)

5º Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) - 1:18.960 (40 voltas)

6º Felipe Massa (Williams-Mercedes) - 1:19.024 (36 voltas)

7º Jenson Button (McLaren-Mercedes) - 1:19.221 (40 voltas)

8º Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) - 1:19.248 (35 voltas)

9º Fernando Alonso (Ferrari) - 1:19.329 (32 voltas)

10º Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) - 1:19.385 (34 voltas)

11º Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) - 1:19.417 (41 voltas)

12º Daniil Kvyat (STR-Renault) - 1:19.452 (27 voltas)

13º Sergio Perez (Force India-Mercedes) - 1:19.581 (28 voltas)

14º Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) - 1:19.593 (32 voltas)

15º Jean-Eric Vergne (STR-Renault) - 1:19.760 (32 voltas)

16º Pastor Maldonado (Lotus-Renault) - 1:20.158 (35 voltas)

17º Romain Grosjean (Lotus-Renault) - 1:20.358 (35 voltas)

18º Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) - 1:20.504 (40 voltas)

19º Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) - 1:21.328 (31 voltas)

20º Marcus Ericsson (Caterham-Renault) - 1:21.870 (21 voltas)

21º Max Chilton (Marussia-Ferrari) - 1:21.898 (28 voltas)

22º Kamui Kobayashi (Caterham-Renault) - 1:23.728 (12 voltas)

A terceira sessão de treinos livres do GP da Alemanha está mercada para as 11h deste sábado (10h em Portugal).