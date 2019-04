André Gomes, ovacionado em Valência, é inscrito como emprestado

Vendido a um fundo de investimento desde Janeiro de 2014, André Gomes consumou ontem a sua ida para o Valência, colocando um ponto final na sua ligação ao Benfica. O médio português chega ao Valência rodeado da esperança e do afecto dos adeptos do clube treinado por Nuno Espírito Santo, para o qual o centro-campista deverá ser aposta regular. Apesar do ingresso no Valência, o jogador foi inscrito como emprestado, o que revela ainda indefinições no processo de transferência do jogador.

André Gomes participou em 31 jogos durante a época 2013/2014, marcando 7 golos e atingindo o pico de notoriedade ao assinar (com classe distinta) o golo que eliminou o FC Porto na meia-final da Taça de Portugal. O médio organizador de jogo irá agora fazer companhia aos compatriotas João Pereira, Ricardo Costa e Hélder Postiga, estando às ordens do antigo treinador do Rio Ave.

Na chegada a Valência, André Gomes foi brindado com a afectividade dos adeptos «che», que depostiam no médio grandes esperanças. «Vou iniciar uma nova etapa, estou muito feliz. O Valência é um grande clube. A espera foi muito grande mas cumpriu-se aquilo que eu queria», referiu o jogador em declarações à imprensa espanhola. Questionado sobre a possível ida do companheiro Rodrigo para o mesmo clube, André foi claro: «Rodrigo? É muito bom jogador, espero que siga os meus passos».

Assim que a compra do clube seja finalizada (o empresário Peter Lim está a ultimar os pormenores do negócio), André Gomes assinará um contrato de 5 anos com o clube espanhol.