Resultado Benfica x Sporting na Taça de Honra 2014

22:56. Bom jogo de pré-época no Estádio do Restelo. Sporting e Benfica não desiludiram e protagonizaram uma boa partida, com os leões a mostrarem maior maturidade e consistência de processos. A equipa de Marco Silva, ainda sem várias peças nucleares no seu onze (Rui Patrício, Marcos Rojo, William Carvalho e Slimani) esteve quase sempre por cima do encontro e manteve o controlo das operações sobretudo por via dos seus três médios, com os encarnados, com muitas caras novas na equipa desta noite (apenas dois titulares da equipa da época passada) , a mostrar ainda assim um rendimento muito interessante para esta fase da temporada.

22:48'. «Foi um jogo de pré-época, um bom jogo, mas o calendário deste ano fez com que logo nos dois primeiros jogos tivéssemos de enfrentar estes dois adversários na Taça de Honra. Foi um jogo de treino muito bom para nós. Posso prometer acima de tudo trabalho, valorizar a equipa em títulos e jogadores, mas só trabalho não chega, é preciso qualidade...», Jorge Jesus.

22:44. «Foi mais um jogo de preparação para nós. Estamos em crescimento, estamos num processo evolutivo. Não adianta dar muita importância a este jogo, é muito bom ganhar e fundamentalmente é isso. Já se viram alguns processo que pretendemos acrescentar na equipa e já se viu alguma evolução nalguns jogadores», Marco Silva.

22:44. «Foi um bom jogo, a equipa trabalhou bastante bem, queríamos ganhar mas isso não aconteceu. Estou a entrosar-me, estou a aprender muito com Jorge Jesus. Estou a sentir-me bem nestes dias, estou a adaptar-me e agora é levantar a cabela e continuar trabalhando que há muita coisa pela frente», Derley.

22:42. «Foi um bom jogo, muito disputado. Foi mais um jogo de pré-época, foi bom termos ganho. Estou muito feliz por ter ajudado a equipa a vencer este troféu, é um bom arranque para mim e para esta equipa que bem merece», André Martins.

22:40. Vitória do Sporting no primeiro derby da época. Os leões ganham por 1-o, golo de André Martins, e conquistam a 66.ª edição da Taça de Honra.

FINAL DA PARTIDA

90' + 4. Livre directo de Talisca e defesa de Marcelo.

90' + 2. Muito perto do segundo o Sporting! Grande jogada e cruzamento de Tanaka, a assistir Slavchev para um remate perigosíssimo dentro da área benfiquista. A bola saiu por cima da baliza de Artur.

90'. Apesar da inoperância do Benfica, Candeias veio dar alguma vivacidade ao ataque encarnado.

90'. São dados 4 minutos de tempo de compensação.

88'. Pontapé de canto para o Benfica, a bola sai pela linha de fundo.

87'. Cartão amarelo mostrado a Oriol Rossel.

85'. Cartão amarelo mostrado a Bernardo Silva.

82'. Carlos Mané acompanha Candeias e deixa para pontapé de baliza. O Benfica não conseguiu assumir o controlo da partida neste segundo tempo e até aqui não mostrou capacidade de reacção à desvantagem.

81'. Boa jogada e grande cruzamento de Candeias, com Maurício, uma vez mais, a cortar. Primeiro remate dos encarnados desde há vários minutos.

80'. Substituição na equipa do Benfica: Sai João Teixeira, entra Bernardo Silva.

79'. Combinação entre Carlos Mané e Slavchev, com o búlgaro a tentar entregar para o remate de Cédric Soares. A bola, no entanto, foge ao latera direito leonino.

77'. Heldon ganha um pontapé de canto.

74'. OFICIAL: Assistência de cerca de 10 mil espectadores.

73'. Substituições na equipa do Sporting: saem Adrien Silva e Andre Carrillo e entram Slavchev e Heldon.

71'. Carrillo combina com João Mário que vê a bola escapar-lhe por muito pouco, já perto de Artur.

71'. Corte fantástico de Maurício sobre Derley, que à entrada da área se preparava para rodar e tentar o remate. Grande jogo do brasileiro do Sporting.

70'. Alguma indefinição na partida, depois das muitas alterações efectuadas.

65'. Substituição na equipa do Sporting: Saem Capel e Montero, entram Carlos Mané e Tanaka.

63'. Substituição na equipa do Benfica: Saem Luis Felipe, Lima e Gaitán para as entradas de João Cancelo, Jara e Candeias.

63'. Substituição na equipa do Benfica: Sai Luis Felipe, entra João Cancelo.

62'. Carrillo, numa iniciativa individual, fura pela pequena área e remata ao lado da baliza de Artur.

62'. A entrada de João Mário parece ter trazido alguma lucidez e qualidade à equipa do Sporting. O meio-campo verde e branco está a tomar conta da partida e os leões controlam tranquilamente os acontecimentos.

60'. Que oportunidade para o Sporting! Assistência primorosa de Adrien Silva, a lançar Fredy Montero nas costas da defensiva encarnada. O colombiano, com uma recepção fantástica, tenta depois fazer um chapéu mas Artur, atento, intercepta o esférico.

58'. Grande corte de Talisca! A tirar o pão da boca a Montero, que se preparava para cabecear e finalizar um excelente cruzamento de Cédric Soares.

57'. Outra vez um contra-ataque perigosíssimo do Sporting com Diego Capel a tomar novamente a opção errada e a perder a bola para Benito quando tinha tudo para assistir Fredy Montero, que seguia isolado.

55'. Mais um bom contra-ataque do Sporting. Faltou discernimento a Diego Capel na hora de assistir Montero.

54'. Adrien assiste Carrillo mas Benito consegue fazer um corte decisivo.

51'. Cruzamento/remate perigoso de Lima.

49'. Ameaça o segundo o Sporting! Remate espectacular de Adrien e grande defesa de Artur.

46'. Fora-de-jogo assinalado a Andre Carrillo.

45'. INÍCIO DO SEGUNDO TEMPO! Sai o Benfica.

21:47. Substituição na equipa do Sporting: sai André Martins, entra João Mário.

21:47. Substituição na equipa do Benfica: Sai Cardozo, entra Derley.

21:45. Confirma-se a entrada de João Mário para este segundo tempo.

21:44. Grande asssistência no Estádio do Restelo, com cerca de 15 mil adeptos nas bancadas.

21:43. Derley pronto para entrar no Benfica. Nos leões, João Mário e Vítor fazem aquecimento.

21:39. Expectativa para ver o que irão fazer Jorge Jesus e Marco Silva ao intervalo. Não é previsível que os dois treinadores façam muitas alterações, ao contrário do que aconteceu na primeira jornada da Taça de Honra.

21:37. Primeira parte equilibrada neste primeiro dérby da época. Contudo, coube aos leões o maior número de remates e as melhores oportunidades dos primeiros 45 minutos. Depois de Carrillo ter enviado uma bola ao poste, André Martins colocou os leões em vantagem mesmo à beira do intervalo.

21:30. INTERVALO

44'. Cartão amarelo para Talisca, por falta sobre André Martins.

42'. GOLOOOOOOOOOOO! DO Sporting, por André Martins. Perda de bola de João Teixeira, contra-ataque e finalização ao segundo poste de André Martins. 0-1.

40'. Outra vez muito perto o Sporting! Bola ao poste de Andre Carrillo.

39'. Jardel providencial! Corte na hora H a tirar o golo da cabeça de Eric Dier.

35'. Cédric Soares, num corte defeituoso, por pouco não trai o guarda-redes Marcelo.

34'. Boa combinação entre Montero e Adrien, com o português a rematar colocado para uma defesa segura de Artur.

32'. Primeiro remate do Benfica! Luis Felipe procura driblar as dificuldades em defender progredindo no terreno e dispara um remate perigosíssimo à baliza de Marcelo Boeck. Muito, muito perigoso.

31'. Diego Capel faz nova habilidade sobre Luis Felipe. O brasileiro está a ter muitas dificuldades em controlar o espanhol.

30'. Jogadores do Benfica reclamam grande penalidade sobre Gaitán. As imagens televisivas mostram que não há qualquer infracção de Eric Dier.

22'. Montero tenta assistir André Martins mas Artur é mais rápido e antecipa-se ao jovem médio.

20'. Segura Artur.

19'. É canto para os leões.

14'. Perda de bola do Benfica e remate de desenquadrado de Oriol Rossel.

12'. De novo os leões! Capel, mais uma vez, consegue ultrapassar Luis Filipe no corredor e cruza para Fredy Montero, que controla o esférico dentro da área e remata sem ângulo para fora.

9'. O Sporting começa agora a pegar na partida, controlando a posse de bola em toda a largura do campo.

6'. Ameaça o Sporting! Remate de primeira de Adrien a ser defendido por Artur. Perigoso.

5'. Cardozo tenta surpreender, de longe, Rui Patrício. Sem sucesso.

4'. O Benfica vai, para já, tomando a iniciativa da partida nestes minutos iniciais. Controla o Sporting.

20.45. INÍCIO DA PARTIDA!

20:27. Com um jogo já disputado esta tarde, o relvado do Estádio do Restelo não está propriamente nas melhores condições...

20:26. Muito público nas bancadas, excelente ambiente nas bancadas.

20:07. ONZE INICIAL DO BENFICA: Artur; Luis Felipe, César; Jardel; Benito; João Teixeira, Talisca; Gaitan; Ola John; Cardozo; Lima

19:51. ONZE INICIAL DO SPORTING: Marcelo Boeck; Cédric, Maurício, E.Dier e Jefferson; Rosell, Adrien e A.Martins; Carrillo, Capel e Montero.

19:30. No que aos onzes diz respeito, é esperado que ambos o treinadores acabem por jogar pelo seguro, muitos são os atletas ainda de férias e o ideal é mesmo evitar as lesões antes da época começar.

18:55. Já do lado verde e branco, Bruno de Carvalho tem apostado mais em entradas e em vendas necessárias. A entrada de Tanaka e Geraldes, tal como Rossel e Paulo Oliveira parecem ter sido estudadas. Nas saídas, Rinaudo e Wilson Eduardo parecem ter sido as maiores perdas. (Nota: a imagem abaixo carece de actualização).

18:45. No que ao mercado diz respeito, Benfica e Sporting têm estado em todas as frentes. Ora nas saídas, ora em entradas. Do lado encarnado, Jorge Jesus tem tido várias dores de cabeça, a saída de Garay, de Markovic, Siqueira e Oblak fazem com que as contas do técnico encarnado tenham de mudar de figura. Mas no que a entradas diz respeito, os encarnados também se mostram atentos ao mercado internacional, e é em Candeias e Talisca que residem as maiores esperanças.

18:15. Os leões chegam à Final desta noite com o estatuto de vencedor. O ano passado a equipa verde e branca venceu o Benfica por 2-1 e garantiu a vitória da época na Taça de Honra de Lisboa. No jogo do ano passado, o destaque vai para o facto de ambas as equipas terem entrado em campo com as reservas do plantel.

18:00. Já os leões de Marco Silva, também venceram com relativa facilidade a equipa do Belenenses, os golos de André Martins e de Wilson Eduardo a juntar ao auto-golo de Geraldes ditaram o 2-1 final.

17:50. A chegada à final pareceu simples para os campeões nacionais. Nas meias-finais o Benfica recebeu o Estoril e a verdade é que o brilhantismo foi todo dos reforços. Talisca foi a estrela da equipa encarnada ao fazer o único golo da partida aos 31 minutos. (Foto:Lusa)

17:40. Tal como acontece com o jogo entre o Estoril e o Belenenses, também o Benfica x Sporting se joga no Estádio do Restelo. É esperado que as bancadas encham com o apoio de todos os adeptos, apesar de a Taça de Honra não ser uma das competições mais importantes em Portugal, um derby entre os eternos rivais nunca deixará de o ser. Leões e Águias vão jogar pela honra! (Foto:Zerozero)

17:30. Muito boa tarde e sejam uma vez mais bem-vindos a uma transmissão aqui no Vavel Portugal! Benfica e Sporting jogam o primeiro derby da nova época nesta Final da Taça de Honra de Lisboa a partir das 20:30h. Não saiam daí que deste lado prometemos que acompanharemos tudo!