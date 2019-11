Estoril x Belenenses, Taça de Honra

Obrigada por terem ficado connosco! Acompanhem agora a final, também aqui no Vavel Portugal!

Bruno Lopes marcou o golo decisivo depois de uma segunda parte mais equilibrada que a primeira, mas ainda assim muito apagada!

O Belenenses morreu na praia! O terceiro lugar da Taça de Honra pertence agora ao Estoril!

Final da partida!

Estoril 2-1 Belenenses

ESTÁ FEITO! Bruno Lopes saltou ao terceiro andar e aproveitou o cruzamento de Babanco! Está feito o golo do terceiro lugar!

90+3' GOLOOOOOOOOOOOOOOOO DO ESTORIL!

90+2' Palmeira fez de guarda-redes e negou o golo a Ricardo Vaz!

4 minutos de compensação.

89' Remate de Miguel Rosa.... à figura de Kieszek!

Os penaltis são cada vez mais uma certeza!

86' Remate forte de Ricardo Alves.... por cima da baliza de Kieszek!

Relembramos que caso o empate se verifique aos 90 minutos, o desempate será feito através das grandes penalidades!

82' Sai Tozé entra Ricardo Vaz....

Deyverson aproveitou a recarga da defesa e de cabeça empatou a partida! O terceiro lugar está reenhido!

81' GOLOOOOOOOOOOO DO BELENENSES!

81' Cartão amarelo para João Pedro Galvão por mão na bola...

78' Grande remate de Sturgeon com Kieszek a ter muitas dificuldades em agarrar a bola!

76' O jogo continua muito parado....

As equipas presentes na final já estão no Restelo à espera do final do jogo!

71' A vinte minutos do final da partida o jogo permanece igual .... continua a valer o golo de Kuca aos 7 minutos!

66' Sai Filipe Mendes, entra Matt Jones

sai Danielsson entra Ricardo Alves

sai Adilson entra Deyverson

Primeiro quarto de hora da segunda parte com as duas equipas mais equilibradas do que aquilo que aconteceu no primeiro tempo!

61' O jogo ganhou outro alento com estas substituições!

60' Miguel Rosa teve o golo muito perto.....

58' Cartão amarelo para André Teixeira.

55' Sai Fabio Nunes, Entra Sturgeon,

Sai Tiago Caeiro, Entra Miguel Rosa

Sai Fredy Entra Bruno China

Sai Tiago Silva Entra Palmeira

Sai João Afonso Entra Camará

54' João Afonso tem sido o anjo da guarda da defesa do Belenses, primeiro cortou o lance de João Pedro Galvão e ainda teve tempo para fazer o corte de cabeça ao remate de Tozé.

52' Muita pressão da equipa do Belenenses! O Estoril não consegue entrar na área!

As bancadas do Restelo vão enchendo com adeptos do Benfica e do Sporting para o jogo da final mais daqui a pouco!

48' João Pedro Galvão esteve muito perto, mas agarrou a tempo o defesa João Meira e deixou que a bola sobrasse para Filipe Mendes...

48' Tentativa de ataque do Belenenses, agarra a tempo Kieszek.

RECOMEÇA O JOGO!

Sai Anderson Luis, entra Mano no Estoril

Sai Kakuba entra Emidio Rafael no Estoril

Sai Diego entra Ruben no Estoril

Sai Bruno Miguel entra Yohan Tavares no Estoril

Sai Afonso Taira entra Diogo Amado no Estoril

Sai Balboa entra Bruno Lopes no Estoril

Sai Sebá entra João Pedro Galvão no Estoril

Oito homens a aquecer do lado do Estoril ao intervalo... quem entra e quem sai ? Esperem para ver! Já regressamos!

Grande primeira parte de Kuca do lado do Estoril e de Fredy do lado do Belenenses! O homem do Estoril fi nao só o autor do golo, como o culpado das perdas de bola do Belenenses! Já Fredy foi o único homem do Restelo que conseguia furar a defesa canarinha!

Prova disso foi o falhanço de Caeiro ao bater da meia-hora, sozinho e de frente para a baliza acabou por atirar ao lado!

Tão morno que deu sono! O Estoril entrou bem e o golo de Kuca logo aos 7' minutos de jogo continua a ditar o resultado no marcador, mas depois o jogo apagou.... O Estoril não conseguiu criar oportunidades de perigo e o Belenenses não conseguiu chegar à baliza de Kieszek com a finalização pedida.

INTERVALO

ESTORIL 1-0 BELENENSES

1 minuto de compensação

43' 52% de posse de bola a favor do Estoril....

42' Apesar de estar a vencer por 1-0, o Estoril está a perder o ritmo de jogo e o Belenenses vai aproveitando os erros....

40' O desvio de Tiago Caeiro acabou por sair muito por cima da baliza de Kieszek!

39' Choque entre Fredy e Sebá.... era para cartão para o homem do Estoril!

38' Com a primeira parte a chegar ao fim, chegou também a vez da pressão canarinha para a equipa de Lito Vidigal...

36' O Belenenses não desiste, ainda assim os jogdores do Restelo parecem estar a deixar os nervos levarem a melhor!

34' Grande jogada de Fredy com a bola a acabar nas mãos de Kieszek. Que grande primeira parte do homem do Belenenses!

32' A defesa do Belenenses está bem fechada! O Estoril não está a conseguir chegar à área!

29' CAEIRO FALHOU! De frente para a baliza, o ponta-de-lança do Restelo acabou por não se enquadrar com o alvo! Esteve tão perto o golo da igualdade!

28' O jogo disputa-se a meio-campo, faltam as grandes saídas para o contra-ataque das duas equipas!

Muitos lances de perigo da equipa do Belenenses, a contrastar com as faltas de oportunidade do Estoril!

26' A pressão ao Estoril permanece!

O Belenenses continua a perder muitas bolas a meio-campo....o culpado? Kuca.

23' Sebá tentou o cruzamento, mas não estava lá ninguém para receber a bola...

21' Está a faltar finalização a este Belenenses....

20' O Belenenses vai continuando a rondar a grande área da equipa canarinha!

18' A equipa do Estoril parece agora mais concentrada!

15' Anderson brincou na área e Fredy acabou por aproveitar.... a sorte foi que o remate saiu muito torto!

14' Cruzamento de Kuca, era para Sebá, mas chegou primeiro a defesa do belenenses!

13' Remate longo de André Teixeira, mas a bola acabou a sair por cima da baliza de Kieszek!

11' As brincadeiras da defesa do Estoril podem sair caras a Kieszek, a equipa canarinha está a facilitar bastante!

8' Grande pontapé de Caeiro, mas Kieszek acabou por agarrar a bola! Não adormeceu o Belenenses!

Que grande jogada da equipa canarinha! Grande contra-ataque arquitectado por Tozé e Kuca na cara de Filipe Mendes acabou por atirar para o fundo da baliza! 1-0!

7' GOLOOOOOOOOO DO ESTORIL!

7' O Estoril pareceu acordar, depois da tentativa de Sebá!

5' Foi por pouco que Sebá não chegou à bola! Cortou a tempo João Meira!

3' Muita pressão do Belenenses nestes primeiros minutos!

2' Fábio Nunes cai na grande área depois de um toque de Esiti, mas nada foi marcado.....

1' Primeira tentativa de ataque do Belenenses, Fredy cabeceou, mas a bola foi direitinha para as mãos de Kieszek.

Começou o jogo no Restelo!

0' As equipas já subiram ao relvado!

17:51. As equipas regressaram agora aos balneários! O jogo está prestes a começar!

17:50. A dez minutos do início da partida, as bancadas do Restelo parecem começar a compor-se!

17:39. As equipas já aquecem!

17:37. Couceiro revolucionou o onze. Sebá e Balboa são os únicos repetentes.

17:36. ONZE INICIAL DO BELENENSES: Filipe Mendes, Palmeira, João Meira, João Afonso e Daniel Martins, Fernando Ferreira e Bruno China, Fábio Nunes, Tiago Silva, Fredy e Tiago Caeiro.

17:33. ONZE INICIAL DO ESTORIL: Kieszek, Anderson Luís, Bruno Miguel, Diego Carlos e Kakuba, Afonso Taira e Anderson Esiti, Balboa, Tozé, Kuca e Sebá.

16:55. Relembramos ainda que este ano, a Taça de Honra de Lisboa comemora os 100 anos de existência.

16:50. No que aos onzes diz respeito, e dado que a época ainda está a meio-gás é esperado que ambos os treinadores acabem por jogar pelo seguro.

Directo Taça de Honra

16:30. Já o Belenenses de Lito Vidigal, tem estado mais contido no que a chegadas diz respeito, contudo as idas de João Pedro e Rambé para o Sporting de Braga terão de ser compensadas. Caso contrário, a equipa do Restelo terá a vida díficil no início da próxima época.

Estoril Belenenses

16:25. No que ao Mercado de Transferências diz respeito, a equipa canarinha tem-se mostrado atenta, ainda assim foram vários os nomes que acabou por perder. Evandro rumou já ao FC Porto, Gonçalo Santos fez as malas para Zabreg e João Pedro rumou ao Penafiel. Já nas contratações, dois são os nomes mais sonantes, Tozé (ex-FC Porto) e Kiezsek (ex-Setúbal) vão vestir amarelo na próxima época.

16:15. Do lado do Restelo, Lito Vidigal permaneceu ao comando da equipa técnica. Depois da derrota com o Sporting por 2-1 nas meias-finais da prova, a equipa do Belenenses quer mostrar serviço e alcançar o terceiro lugar, ainda assim, e depois dos erros defensivos, a equipa de Lito Vidigal pode não vir a ter a vida facilitada frente aos canarinhos.

16:00. O Estoril começa a nova época com uma série de novas caras, a começar pelo treinador. A equipa canarinha perdeu Marco Silva para o Sporting e a aposta do Presidente do Clube, Tiago Ribeiro, acabou por ser numa velha raposa do Futebol Português. José Couceiro já assumiu funções e muitos são os adeptos estorilenses que aguardam com ansiedade o arranque da época para ver o trabalho do novo tecnico da equipa.

15:40. Estoril e Belenenses encontram-se na disputa do terceiro e quarto lugares da prova, depois de terem perdido por 1-0 com o Benfica e por 2-1 com o Sporting. Jorge Jesus e Marco Silva garantiram a passagem à final sem muito esforço, mas ainda assim não deixa de ser o primeiro derby da época! Para acompaanhar também aqui no Vavel Portugal!

15:30. Muito Boa Tarde e sejam muito bem-vindos à primeira transmissão da pré-época 2014/2015! Estoril e Belenenses encontram-se às 18h no Estádio do Restelo para deciirem quem ocupará o terceiro e quarto lugar na Taça de Honra de Lisboa! Não saiam dos vossos lugares que nós por cá vamos contar-lhe tudo!