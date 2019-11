Rosberg retribui e vence GP da Alemanha

Nico Rosberg venceu o GP da Alemanha pela primeira vez ao partir da pole-position fez uma corrida isenta de erros que lhe permitiu segurar o primeiro lugar. O pódio ficou completo com o segundo lugar de Valtteri Bottas e com Lewis Hamilton no terceiro lugar graças a uma excelente recuperação. Foi um Grande Prêmio marcado por algumas ultrapassagens espectaculares entre varios pilotos chegando mesmo monolugares a tocar-se.

Partida atribulada levou a entrada do safety car

Um incidente logo na primeira curva entre Kevin Magnussen e Felipe Massa com o toque do dinamarquês a fazer com que o monolugar do brasileiro capotar. Acabando com a corrida do piloto da Williams mas com o piloto da McLaren a conseguir continuar apesar dos estragos, este incidente levou a entrada do safety car.

O safety car apenas durou duas voltas e Rosberg manteve a pr

imeira posição estando atras de se Bottas seguindo-se Sebastian Vettel e Fernando Alonso.

Hamilton minimizou as perdas com grande recuperação

O piloto inglês que teve de partir da 20ª posição ,devido primeiro ao seu despiste (falha dos travões) na qualificação que lhe valeram apenas o 15º posto na grelha e adicionalmente uma penalização de 5 lugares devido a troca da caixa de velocidades que a Mercedes decidiu trocar no monolugar de Hamilton.

Hamiton encetou uma grande recuperação já que até fazer a sua primeira paragem nas boxes já tinha chegado á segunda posição posteriormente perdendo a posição para Bottas devido a ter os seus pneus mais gastos. Nestas excelentes ultrapassagens efetuadas pelo piloto da Mercedes de destacar as que fez ao Adrien Sutil e Kimi Räikkönen que nesse momento envolveu toques nos monolugares dos adversários mas sem consequências.

Acabou no terceiro lugar atras de Bottas depois de tentar passar o piloto finlandês como pode mas não foi suficiente referindo mesmo para a sua equipa «Ele esta demasiado rápido na reta.».

Luta interessante ao longo da corrida entre Ferrari e Red Bull

Ao longo da corrida os Ferrari e Red Bull tiveram mais uma vez uma grande batalha entre si , numa primeira fase entre Vettel e ambos os Ferrari e no final da corrida entre Alonso , Vettel e Ricciardo , deste trio quem acabou por levar a melhor foi o alemão terminado na quarta posição ganhando alguma vantagem devido há batalha entre o espanhol e o australiano pelo 5º lugar que acabou por ser do piloto da Ferrari.

Os restantes lugares pontuáveis ficaram na posse de Nico Hulkenberg no 7ºposto seguindo-se a dupla da McLaren Button e Magnunssen no 8º e 9º posição ficando o ultimo lugar pontuável 10º para o mexicano Sergio Perez da Force India.

Abandonos

Nesta corrida houve apenas 4 abandonos , como já referido o de Felipe Massa devido ao toque na primeira curva, o piloto da Lotus Romain Grosjean parou o seu carro na curva 2 depois de se queixar de falta de potencia no monolugar, Kvyat no Toro Rosso com um principio de incendio e por fim Adrien Sutil no Sauber com um pião na ultima curva.

Classificação da corrida :

1 Rosberg Mercedes 67 voltas 2 Bottas Williams +20.789s 3 Hamilton Mercedes +22.530s 4 Vettel Red Bull + 44.014s 5 Alonso Ferrari +52.467s 6 Ricciardo Red Bull + 52.549s 7 Hulkenberg Force India + 62.178s 8 Button McLaren + 84.711s 9 Magnussen McLaren +1 volta 10 Perez Force India +1 volta 11 Räikkönen Ferrari +1 volta 12 Maldonado Lotus +1 volta 13 Vergne Toro Rosso +1 volta 14 Gutierrez Sauber +1 volta 15 Bianchi Marussia +1 volta 16 Koboyashi Caterham +2 voltas 17 Chilton Marussia +2 voltas 18 Ericsson Caterham +2 voltas 19 Sutil Sauber DNF 20 Kvyat Toro Rosso DNF 21 Grosjean Lotus DNF 22 Massa Williams DNF

Classificação Mundial de Pilotos(top 10):

1 Rosberg Mercedes 190 pontos 2 Hamilton Mercedes 176 3 Ricciardo Red Bull 106 4 Alonso Ferrari 97 5 Bottas Williams 91 6 Vettel Red Bull 82 7 Hulkenberg Force India 69 8 Button McLaren 59 9 Magnussen McLaren 37 10 Massa Williams 30

Com as posições deste Grande Prêmio Rosberg aumentou a sua vantagem para Hamilton para 14 pontos. O próximo grande prêmio e o GP da Hungria no circuito de Hungaroring já no proximo fim-de-semana de 25 a 27 de Julho.