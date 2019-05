Ricardo Costa é jogador livre

O Valência confirmou a rescisão contratual, por mútuo acordo, com Ricardo Costa. O internacional português tinha contrato com o clube «Che» até 30 de junho de 2015. O jogador é agora um futebolista livre podendo assinar por um outro clube a qualquer momento. No anúncio feito no site oficial do Valência, o presidente classifou Ricardo Costa como «um grande profissional e um cavalheiro até hoje» tendo destacado o profissionalismo e a dedicação do central de 33 anos.

No comunicado também estão as palavras de Ricardo Costa: «Vou-me embora do Valencia de consciência tranquila e com o carinho dos adeptos. Foram anos de muita felicidade onde senti o apoio dos fãs nos bons e maus momentos. Quero enviar uma mensagem de agradecimento a todos os valencianos, aos trabalhadores do clube, aos meus companheiros, aos meios de comunicação e a todos os que partilharam estes momentos. Agora é hora de começar uma nova etapa na carreira e levarei sempre o Valencia no coração. Foi um orgulho ser capitão desta equipa»

Aparentemente, o jogador não terá quaisquer problemas em conseguir mais um bom contrato. Teve um rendimento bastante bom no Valência e o seu jogo contra os EUA no Mundial permitiu-lhe ganhar algum mercado.

Hélder Postiga, parece também estar autorizado a procurar um novo clube já que não faz parte dos planos de Nuno Espiríto Santo.