FC Porto: Sai Rolando, entra Marcano

Rolando está numa situação de litígio com os dragões e estará nesta altura impedido de entrar nas instalações do clube e a aguardar um processo disciplinar pelo seu comportamento mais recente. O internacional português está a treinar por conta própria e tem o seu futuro entregue nas mãos do seu empresário, Gonçalo Almeida que procura alguma forma de se entender com o clube portista. A tensão tem sido tanta, que nos últimos dias, tem corrido a notícia de que os responsáveis do FC Porto estiveram envolvidos em actos de violência com os responsáveis pelo futuro de Rolando.

O contrato de Rolando termina no fim desta temporada e em Janeiro pode assinar a custo zero por qualquer clube. Contudo, o jogador não quer estar parado e entre o Inter de Milão, a AS Roma e o Besiktas a escolha parece simples, contudo, os 3 emblemas oferecem cerca de 4 milhões de euros, metade do valor pretendido pelo FC Porto.

A sua saída deverá marcar a entrada e Iván Marcano, defesa-central espanhol. O defesa jogou na última época ao serviço do Olympiakos por empréstimo do Rubin Kazan.

O empresário do jogador já foi contactado pela imprensa nacional, mas acabou por não confirmar os rumores da contratação. Contudo, mostrou-se um pouco hesitante em relação à ida de Marcano para o FC Porto: «(...) tenho algumas dúvidas que nesta altura o Marcano possa ser titular indiscutível no FC Porto.»