Rinaudo garante lucro ao leão

Ao mesmo tempo que procura fechar o seu plantel, o Sporting assegura também alguns encaixes, tendo tornado pública a venda do passe de Fito Rinaudo num acordo que poderá vir a garantir um total de 2,5 milhões de euros aos leões, que não ofereciam espaço de manobra ao argentino no seu plantel principalmente por ‘culpa’ de William Carvalho.



No espaço de apenas uma época William tornou-se uma peça fundamental para o clube lisboeta, chegando com mérito à Selecção Nacional, onde se encontra em claro processo de adaptação e ascensão e tem vindo a ganhar o seu espaço, o que comprometeu toda e qualquer aspiração do argentino no grupo de trabalho sportinguista.



Ainda assim, Rinaudo mantinha muita atenção sobre si no mercado, especialmente por ter mesmo feito parte do lote de pré-convocados para a selecção da Argentina que viria a sagrar-se vice-campeã no Mundial 2014, o que ajudou a uma rápida resolução do seu futuro e a confirmação da sua despedida do Sporting poucos dias depois de ter afirmado que «jogar na Série B não incomoda.»





O Adeus depois da renovação



Nada incomodado pelo facto de passar a actuar no segundo escalão do futebol transalpino, o médio garante assim um ainda considerável lucro financeiro ao Sporting uma vez que havia chegado ao clube há três épocas numa transferência que não terá ultrapassado os 300 mil euros, uma verba bem inferior à que inicialmente foi pedida pelos verde-e-brancos.



«O Sporting pede 5 milhões por Rinaudo», chegou a adiantar-se no Catania, emblema que numa primeira instância recebeu o atleta num empréstimo apenas acordado depois de este ter prolongado o seu vínculo contratual com o Sporting por imposição não só do clube de Alvalade como também do fundo Quality Sport Investments, detentor de 50% dos seus direitos económicos.



Com algumas negociações e concessões entre Sporting e Catania, o negócio acabou por tornar-se oficial, tendo sido agora anunciado depois de na véspera Rinaudo já ter viajado para a Ilha de Sicília a fim de assinar contrato para as próximas épocas, deixando assim o Sporting de forma definitiva com um encaixe consideravelmente superior ao investimento que havia sido feito aquando da sua chegada desde a Argentina.