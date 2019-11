Sporting renova com Fokobo e oferece contrato profissional a Stojkovic

Fabrice Fokobo e Vladimir Stojković renovaram os seus vínculos laborais com o Sporting, anunciou a SAD leonina há instantes no seu site oficial. O camaronês, de 20 anos, prolongou o seu contrato por mais cinco épocas, até 2019, enquanto que o sérvio, de apenas 17 anos, assinou um contrato profissional de três temporadas, até 2017.

Fokobo assina depois de ter estado com um pé fora de Alcochete

A novela da renovação de contrato de Fokobo com o Sporting era uma das mais longas desde que Bruno de Carvalho tomou posse e ameaçava não ter um final feliz. Depois de se ter estreado há duas épocas na equipa principal num clássico frente ao FC Porto, pela mão de Jesualdo Ferreira, o jogador teve uma ascensão no clube leonino e a sua participação na NextGen com a equipa de Juniores liderada por Ricardo Sá Pinto, onde inclusivamente fez um golo fantástico que correu meio mundo, chamou a atenção de diversos clubes, o que viria depois a complicar o processo de renovação de contrato.

O defesa camaronês, que acabou por cimentar-se na posição de médio defensivo, recusou as condições oferecidas por Bruno de Carvalho e foi colocado a treinar à parte da Equipa B durante a época passada, sendo excluído das convocatórias por decisão da SAD verde e branca. Mais de um ano depois, Fokobo assina a renovação de contrato com os leões e finaliza um dos mais complexos processos de renovação de contrato com que o Presidente do Sporting teve de lidar. A expectativa é perceber agora para que equipa dos leões irá Fokobo, enquanto os rumores sobre a saída de William Carvalho vão subsistindo.

No que toca a Stojkovic, o jovem guardião, sobrinho do homónimo Vladimir Stojković que esteve no Sporting em 2008 e 2010, é uma das grandes promessas do clube de Alvalade que foi chamado por Marco Silva para o estágio de Doorweth, na Holanda. O jogador vai competir esta temporada na equipa B dos leões.