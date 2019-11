Eliseu é o escolhido para render Siqueira

O internacional português Eliseu prepara-se para ser a mais recente contratação do Sport Lisboa e Benfica e ruma à Luz para render Siqueira na lateral-esquerda. O defesa reencontra o técnico Jorge Jesus depois de ter sido orientado pelo treinador ao serviço do Belenenses, na época 2006/2007. O Benfica deverá desembolsar entre 1 a 1,5 milhões de euros e, aos 30 anos, a Luz é o novo destino de Eliseu que esteve contratualmente ligado ao Málaga 7 temporadas. Desde 2012 que Eliseu é pretendido pelas águias e parece que, finalmente, a transferência se irá consumar e, nos próximos dias, espera-se que surja a confirmação oficial.

Eliseu brilhou no Málaga e chega à Luz com grande expectativa

O lateral-esquerdo Eliseu tem 30 anos e começou a dar os primeiros passos enquanto profissional de futebol, no arquipélago dos Açores, ao serviço do Marítimo de Angra do Heroísmo. O atleta notabilizou-se no futebol português ao serviço do Belenenses entre as épocas de 2002 e 2007 (1 ano de empréstimo ao Varzim na época de 2005/2006). O actual lateral começou por ser extremo e pegou destaque sob a alçada de Jorge Jesus, na temporada de 2006/2007, onde atingiu o auge em solo nacional, ao chegar à final do Jamor, perdendo com o Sporting por 1-0. A grandiosa época ao serviço do clube da cruz de Cristo permitiu-lhe dar o salto na carreira, assinando pelo Málaga em 2007, clube com o qual teve um vínculo contratual até 2014 (neste período, registo apenas para dois empréstimos à Lazio e ao Zaragoza).

Enquanto jogador do emblema espanhol, Eliseu disputou 189 partidas, tendo feito o gosto ao pé por 19 ocasiões. Destes 19 tentos, destaque para os 4 concretizados na Liga dos Campeões 2012/2013, que realçaram as propensões ofensivas que o defesa possui que também mostraram a potência do forte pontapé que detém. Nessa edição da Champions, o lateral ofensivo foi ainda preponderante na eliminação do FC Porto, tendo ajudado o Málaga a chegar pela primeira vez aos Quartos-de-Final da maior competição europeia de clubes. A envergar a camisola das Quinas, Eliseu foi recorrentemente chamado na era Carlos Queiroz, somando 4 internacionalizações, das quais resultou 1 golo, chegando mesmo a ser equacionado por Paulo Bento para participar no Mundial 2014.

Eliseu é o 19º lateral esquerdo de Jorge Jesus

Desde que assumiu o cargo de treinador dos encarnados, Jorge Jesus teve sempre dificuldades em preencher o lado esquerdo da defesa e, em apenas 5 anos, o treinador já experimentou 18 jogadores nesta posição. Para esta temporada 2014/2015, os responsáveis encarnados já contrataram os defesas esquerdos Djavan (possibilidade de ser emprestado ao SC Braga) e Loris Benito, mas Eliseu parece ser a aposta mais provável para a titularidade. Desta lista interminável de defesas, destaque para Fábio Coentrão, Sílvio e Siqueira que foram os melhor sucedidos, de águia ao peito mas, para desgosto da massa associativa benfiquista, nomes como Emerson, Capdevilla e Bruno Cortez, são só alguns dos maiores fiascos das últimas 5 épocas.

O lateral Eliseu chega com provas dadas e, apesar de ter 30 anos, irá oferecer ao Benfica excelente capacidade na marcação homem-a-homem e, acima de tudo, uma alta propensão ofensiva para imprimir a sua velocidade e um forte remate. O técnico encarnado conhece bem o jogador e será com certeza uma peça basilar na estratégia do mesmo, pela polivalência que o defesa poderá evidenciar, isto é, a capacidade que o internacional português tem de poder actuar a lateral e a extremo.

Tanto Jorge Jesus como Eliseu já demonstraram interesse em voltar a trabalhar juntos e a admiração que o atleta tem pelo clube da Luz é reconhecida há vários anos e, como tal, o atleta afirma: «Como é sabido, sou benfiquista de pequenino e sempre sonhei jogar no Benfica.»