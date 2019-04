Oficial: Rodrigo no Valência

Como já se esperava, o Valência confirmou mesmo publicamente a contratação de Rodrigo por uma temporada, garantindo o concurso do jogador que há muito vinha sendo notícia como um dos alvos a concretizar por parte do clube espanhol que agora obteve a sua assinatura.



Depois de na época passada ter sido um dos jogadores fundamentais para a época do Benfica, disputando sem paragens competições de alto nível como a Liga ZON Sagres e a Liga Europa, o atacante representará a equipa ‘che’ pelo menos por uma temporada na qual esperará justificar a imagem de estrela de que já goza no seu novo clube.



Do impasse à confirmação



Recorde-se que os direitos económicos do jovem avançado ameaçaram tornar-se um problema e inviabilizar este acordo, uma vez que tal como o internacional sub-21 por Portugal, André Gomes o seu passe foi adquirido no último mercado de Inverno pelo fundo Meriton, uma sociedade particular pertencente ao empresário Peter Lim que posteriormente optou por manter ambos os atletas ao serviço do Benfica até ao final da temporada transacta.



Com efeito, Rodrigo e André Gomes foram obrigados a aguardar para se juntarem aos quadros do Valência, o que apenas sucedeu com ‘ginástica negocial’ demonstrada pelo detentor dos seus direitos, que ao invés de colocar os dois jogadores no clube que actua no conhecido Mestalla se decidiu por ceder ambos a título temporário, o que solucionou o impasse que os havia levado a começar a sua pré-temporada na equipa que os revelou.



Poucos dias após se ter apresentado no Seixal, Rodrigo Moreno deixa mesmo Portugal de forma definitiva, tendo à sua espera a sua estreia em La Liga, o primeiro escalão do seu país após ter chegado à Luz como revelação das divisões inferiores e camadas jovens do Real Madrid.