Qualificação GP da Hungria de F1, directo

14:12 E assim sendo, terminou a qualificação do GP da Hungria. Se Rosberg terá a tarefa totalmente facilitada, para Lewis Hamilton, os problemas só se avolumam. Será que amanhã, numa pista estreita e sinuosa, consegue recuperar até aos primeiros lugares? Vai ser um desafio interessante de se ver...

14:11 Assim sendo, Rosberg é o melhor, com Vettel a seu lado. Bottas é o terceiro, seguido de Ricciardo. Alonso é quinto, com Massa a seu lado na terceira fila da grelha. Button é sétimo, seguido por Vergne.

14:07 Contudo, Rosberg faz a pole-position: 1.22,715 segundos.

14:07 Bandeira de xadrez agitada, e Vettel melhora: 1.23,301 segundos

14:06 Os tempos são piores agora. Bottas só faz o segundo melhor tempo, a 116 centésimos de Rosberg

14:05 Button faz o querto melhor tempo.

14:04 Vettel e Rosberg estiveram nas boxes, mas voltam agora à pista.

14:04 Faltam três minutos para o final da qualificação.

14:03 Rosberg faz 1.23,236 e a chuva pode aparecer daqui a nada.

14:03 Alonso nas boxes, mas a pista está cada vez mais veloz.

14:02 Ricciardo faz 1.24,616, mas Vettel faz 1.23,415 e é o melhor.

14:01 Button faz o terceiro tempo, entre Alonso e Rosberg

14:00 Alonso faz o segundo tempo, a seis centésimos de Bottas

13:59 Rosberg começa a marca tempo. Acaba com 1.26,428. Mas Ricciardo e Bottas melhoram, com o finlandês a fazer 1.24,259.

13:58 Aparentemente, os pilotos não têm dificuldades em ficar na pista.

13:57 Rosberg é o primeiro a sair, com um novo jogo de pneus. Vettel sai logo atrás.

13:57 A qualificação recomeça com a chuva a diminuir e provavelmente com o asfalto a secar, os pilotos arriscarão com pneus "slicks".

13:55 A qualificação recomeçará dentro de dois minutos

13:54 Os comissários estão ainda a reparar as barreiras na Curva 1

13:53 Agora são apenas nove pilotos na pista, e eles vão ter de usar os intermédios.

13:52 Button no rádio: "As coisas estão assustadoras"

13:50 A chuva cai cada vez mais forte na pista.

13:50 Rosberg começa marcar tempo... mas sai de pista na primeira curva! Kevin Magnussen bate nas barreiras e os comissários são velozes a agir. Bandeira vermelha!

13:49 Todos os pilotos precisam desesperadamente de uma volta "limpa" por causa do tráfego.

13:48 Todos saem, agora que se sabe que a chuva faz a sua aparição.

13:47 Rosberg é o primeiro a largar, no começo desta Q3.

13:46 Começa a chover na reta da meta! Pouco, mas chove.

13:44 Agora, todos preparam os carros para a parte final da qualificação.

13:42 Os que passam para a Q3 são o Mercedes de Rosberg, os Red Bull, os McLaren, os Williams, o Ferrari de Alonso, o Toro Rosso de Vergne e o Force India de Hulkenberg

13:41 Com isso, o piloto russo torna-se no primeiro dos pilotos que ficam de fora da Q3, com o 11º tempo.

13:40 Acaba a Q2 com bandeiras amarelas na pista! Daniil Kvyat está parado na pista, vitima de despiste na curva 12.

13:39 Massa faz o quinto melhor tempo, mas não passa o seu companheiro de equipa

13:38 O tempo de Massa não é melhor do que a anterior

13:37 Perez já é o primeiro que não passa para a Q3, pois está fora do carro.

13:36 Faltam três minutos para o final da Q2, e os carros começam a sair para a pista.

13:34 A pista está momentâneamente calma, com os pilotos nas boxes.

13:33 Perez está nas boxes com problemas hidraulicos. Vão tentar reparar a tempo, pois caso contrário, não passa para a Q3.

13:32 Vettel faz um tempo 296 centésimos mais lento nesta volta.

13:31 Vettel começa a fazer a sua volta.

13:30 Rosberg faz 1.23,310 e faz o melhor tempo.

13:29 Daniil Kvat faz 1.24,706, mas os Williams fazem melhor: Bottas faz 1.24,001

13:28 Perez faz 1.25,211, e Hulkenberg faz melhor, 1.25,049

13:27 Afinal, é Sérgio Perez, que começa a marcar o seu tempo.

13:25 Um Force India é o primeiro a sair. Hulkenberg, crê-se.

13:24 Começou a Q2.

13:21 As máquinas estão a ser preparadas para a Q2. E parece que o tempo não anda famoso...

13:20 Parece que Kimi Raikkonen calculou mal esta...

13:19 Acabou a Q1 e... Raikkonen está de fora. Jules Bianchi faz o 16º melhor tempo, com 1.26,768

13:18 Raikkonen não vai usar os pneus moles para esta parte da qualificação, tal como Fernando Alonso. Mas Bianchi faz um grande tempo!

13:16 Curiosamente, Kimi Raikkonen têm o 15º tempo e está nas boxes. Ao mesmo tempo, o Marussia de Max Chilton pára na pista, com problemas na pressão do combustivel.

13:15 Faltam três minutos para o final do Q1. Grosjean conseguiu o nono tempo, colocando os Caterham e os Marussia de fora. Ao mesmo tempo, Daniil Kvyat faz o terceiro tempo no seu Toro Rosso.

13:14 ... e o carro de Hamilton continua a fumegar!

13:13 Romain Grosjean na pista, e precisa de melhorar: é apenas 19º.

13:12 Neste momento, dois pilotos vão ficar na Q1: Lewis Hamilton e Pastor Maldonado. Isto poderá querer dizer que um Marussia ou um Caterham poderão passar para a Q2 nesta corrida.

13:11 As câmaras seguem agora o Marussia de Jules Bianchi, pois agora há uma calmaria na pista.

13:10 O que coloca dúvidas sobre a integridade do chassis. Poderá ser que Hamilton nem participe na corrida.

13:09 E parece que o carro de Hamilton ainda não acabou de pegar fogo, apesar dos esforços dos bombeiros.

13:08 Entretanto, Rosberg fez o tempo de 1.25,353, o melhor tempo até então.

13:06 Pela primeira vez desde 2010, Hamilton não vai chegar ao Q3 por duas corridas seguidas!

13:05 O carro de Hamilton pega fogo à entrada das boxes. Não fez qualquer tempo e muito provavelmente sairá da última fila da grelha.

13:03 Button faz o melhor tempo: 1.26,913, mas Massa faz 1.26,7... e Hamilton pega foto!

13:02 ... e Maldonado para. Nem completou uma volta.

13:01 Outro dos que já sairam para a pista foi Pastor Maldonado no seu Lotus.

13:00 O primeiro carro a sair é o McLaren de Kevin Magnussen.

12:59 Tudo pronto para a qualificação na Hungria.

12:57 Contudo, os pilotos também terão pneus ditos "moles" para usar nesta qualificação.

12:55 Em termos de meteorologia, o tempo está nublado, e a temperatura do asfalto anda à volta dos 47 graus, o que pode ser mau para os pneus médios, que serão usados neste fim de semana.

12:52 Faltam poucos minutos para o inicio da qualificação, resta falar um pouco dos treinos livres, onde Lewis Hamilton conseguiu ser o melhor em todos eles, sendo o último com uma diferença de 47 centésimos.

11:55 É este o actual traçado do Hungaroring, com as suas 14 curvas, 2 zonas de DRS e 4,381km de extensão, que obrigarão os pilotos a completar um total de 70 voltas à pista.

11:50 Em termos de construtores, a McLaren domina, com onze vitórias, contra as sete da Ferrari e cinco da Williams. Renault, Mercedes, Benetton, Red Bull e Honda têm uma vitória em terras húngaras cada um.

11:48 Curiosamente, nem Sebastian Vettel, nem Nico Rosberg conseguiram vencer aqui até agora. Será que algum deles será o vencedor amanhã? Mas primeiro, eles terão de chegar até à primeira fila da grelha, pois normalmente é essa a melhor posição para vencer, dada a dificuldade dos pilotos de passarem nesta pista estreita e sinuosa.

11:45 Budapeste foi o palco das primeiras vitórias de três pilotos ao longo destes 28 anos de Formula 1: Fernando Alonso (2003), Jenson Button (2006) e Heiki Kovalainen (2008).

11:40 Os maiores vencedores deste GP húngaro são dois: o alemão Michael Schumacher e o britânico Lewis Hamilton, com quatro vitórias cada uma. Hamilton venceu em 2013, depois de o ter feito em 2007, 2009 e 2012. Já o piloto alemão conseguiu em 1994, 1998, 2001 e 2004.

11:35 A pista têm um comprimento de 4381 metros, e na corrida, máquinas e pilotos vão percorrer um total de 70 voltas, com 306,663 metros de distância total.

11:30 Nesse ano, a corrida foi ganha pelo brasileiro Nelson Piquet, a bordo de um Williams-Honda, que conseguiu superar o seu compatriota e rival, Ayrton Senna, num Lotus-Renault, graças a uma manobra por fora da pista, que surpeendeu muita gentee ainda hoje é considerada como uma das ultrapassagens mais épicas da história do automobilismo.

11:25 Esta vai ser a 29ª edição do GP da Hungria, nos arredores da Budapeste. Desde 1986 que está ininterruptamente no calendário da Formula 1, sendo que foi o primeiro a entrar do outro lado da então "Cortina de Ferro".

11:20 O piloto alemão recuperou assim alguns dos pontos que perdeu na Grã-Bretanha devido a uma avaria na sua caixa de velocidades, e agora têm um avanço de dez pontos sobre Lewis Hamilton, que acabou a corrida no terceiro lugar, depois de ter parado nas boxes.

11:15 Uma semana depois da vitória de Nico Rosberg na Alemanha, máquinas e pilotos rumaram a Budapeste, a capital da Hungria, para a 11ª prova do Mundial de 2014.

11:10 Boa tarde, sejam bem-vindos à qualificação do GP da Hungria.