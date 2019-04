Lukaku assina pela Everton a troco de 35 Milhões

O Everton anunciou a contratação do goleador Belga, Romelu Lukaku, ao Chelsea. Para garantir a título definitivo os serviços do jovem de 21 anos, que já tinha representado os Toffees na época transacta, o Everton teve de gastar cerca de 35 milhões de euros, a transferência mais cara de sempre da história do clube de Liverpool.

A boa prestação do Belga na temporada de 2013/2014 fez os Toffees avançar para a aquisição do promissor jogador. Em 2013/2014, Lukaku disputou 33 jogos na Premier League, tendo apontado 16 golos e sido coroado como melhor marcador do Everton.

"Estou muito animado por voltar ao Everton"

O novo camisola 10 do Everton (antes tinha o dorsal 17) não escondeu o contentamento pelo regresso à cidade dos Beatles. "Estou muito animado por voltar ao Everton. O ano passado foi fantástico. Tenho um grande relacionamento com toda a estrutura do clube" - afirmou o Belga na apresentação.

Apesar dos números exurbitantes, esta é uma contratação que vai cair que nem uma luva para o treinador Roberto Martínez. O Belga não perderá tempo a adaptar-se a um novo estilo de jogo e poderá, desde a primeira jornada, contribuir com golos para o lado dos Azuis de Liverpool. Por outro lado, é um jogador que encaixa perfeitamente no estilo de jogo practicado em Terras de Sua Majestade. Apesar do jogador Belga conseguir imprimir alguma velocidade no jogo e conseguir jogar bem em profundidade, é o seu poderio físico que salta à vista. Com 1,91m e 94kg, o atancante é uma dor de cabeça para os adversários, seja através do seu poderoso jogo de cabeça ou com os seus potentes remates.

Este parece ser um negócio que agrada também ao Chelsea. Desde o pénalti falhado na Supertaça Europeia, em 2013, pelos Blues, que Mourinho parece não contar com a estrela Belga. No ano passado, com a fraca concorrência de Eto'o, Torres e Demba Ba, que apenas apontaram 19 golos na Liga, Lukaku não entrou nas contas de Mourinho. Ora, este ano, com a concorrência de dois pesos pesados como Diego Costa e Drogba e ainda com Torres, a margem de manobra do Belga era ainda mais limitada. Razões mais do que óbvias para libertar o jogador de Antuérpia a troco de 35 Milhões de Euros.

Com esta imponente contratação, o Everton parece querer enviar uma mensagem forte à concorrência: A época transacta de sucesso é para ter continuidade esta temporada.

Apesar de terem perdido Deulofeu, que regressou ao Barcelona, os Toffees mantiveram a espinha dorsal da equipa, formada pelos experientes Tim Howard, Baines, Jagielka e Barry e pelos jovens irreverentes Coleman, Barkley e Lukaku. Para além destes jogadores, Roberto Martínez tem ainda à sua disposição outros bons jogadores como Mirallas, McGeady, Oviedo ou Besic (fantástico médio Bósnio de 21 anos resgatado ao Ferencváros da Hungria).

Todos os ingredientes estão na balança para que o Everton tenha mais uma época de sucesso, à semelhança da última.