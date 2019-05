À procura de potência, Ferrari despede Marmorini e testa solução inovadora

Com a chegada da pausa de Verão e devido aos resultados desastrosos, até ao momento, da época 2014, a Ferrari tomou a decisão de substituir o diretor de motores e electrónica. Como se sabe, um dos grandes pontos fracos do monolugar F14-T é a sua unidade motriz.

A estrutura da Ferrari está agora constituída da seguinte forma: Matia Minoto torna-se o diretor de operações da unidade matriz; James Alisson, diretor técnico, continua o responsável pelo desenho geral do monolugar, e vai ser apoiado por Nicola Tombazis, chefe do design de chassis, e Lorenzo Sassi, o chefe responsável pelo desenho do motor.

Solução inovadora pode dar mais potência ao motor

Uma solução inovadora criada pelos engenheiros da Ferrari foi testada no GP da Hungria nos monolugares da Marrussia, com unidades motrizes da marca italiana, Curiosamente, trata-se de uma nova pintura, que poderá aumentar a potência do motor em cerca de 20 cv. Este aumento é possível devido ao novo revestimento permitir funcionar como um escudo térmico, o que fará aumentar o calor sobre a turbina. Nos próximos dois GPs, Spa e Monza, conhecidos como circuitos poderosos pelas velocidades que permitem atingir em algumas das suas zonas mais rápidas, este aumento pode ser significativo para os carros de Maranello.

A FIA terá ainda de aceitar esta nova pintura, decidindo se ela cumpre os requisitos existentes no âmbito do congelamento do desenvolvimento das unidades motrizes ao longo da temporada.