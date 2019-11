Guillermo Ochoa oficializado no Málaga

Com o mercado de transferências ainda em actividade, Guillermo Ochoa, guarda-redes titular da selecção do México e um dos que maior destaque ganhou no Mundial do Brasil, foi anunciado como a mais recente contratação do Málaga, após se ter tornado jogador livre com o fim do contracto com o Ajaccio, que durou 3 anos. O guarda-redes assinou por 3 épocas com o clube, numa contratação a custo zero para o clube espanhol.

Com 29 anos, e tendo-se formado no América (equipa do México), o ex-jogador da liga francesa esteve em forte destaque ao serviço da sua selecção, nomeadamente no confronto entre o México e o Brasil. Apresentado esta sexta-feira, o mexicano vem preencher a vaga deixada por Caballero, que aviou malas a caminho do Manchester City.

Ochoa promete, assim, fortificar a defesa da equipa espanhola, procurando repetir o bom desempenho que demonstrou no Brasil.