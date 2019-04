Enzo com um pé no Valência

O versátil centro-campista do Benfica, Enzo Pérez, poderá estar a caminho do Valência.

Na conferência de imprensa de antevisão à Emirates Cup, onde irão participar Benfica, Valência, Mónaco e Arsenal, o treinador do Valência confirmou aquilo que já vinha sendo falado há algumas semanas: Enzo está com um pé no Valência.

De acordo com Nuno Espírito Santo, a vontade do Argentino é de rumar a Espanha. «Enzo que vir para o Valência. Temos um acordo com a direcção para que o jogador integre os quadros do Valência.»

O treinador Português revelou ainda que acredita que Enzo vai encaixar que nem uma luva no plantel do clube Che. «Pela sua qualidade e carácter, será um jogador muito útil».

A confirmar-se a partida de Enzo, este será o sexto elemento do habitual 11 titular dos Campeões a abandonar o Estádio da Luz, depois das partidas de Oblak, Siqueira, Garay, Markovic e Rodrigo.

Depois de uma primeira época atribulada, com vários problemas disciplinares à mistura, Enzo afirmou-se no Benfica de Jorge Jesus durante a temporada 2012/2013. Deslocado das faixas para o centro do terreno, o Alviceleste impressinou pela sua garra, determinação, potência física e capacidade de progredir com a bola controlada pelo terreno e foi uma das pedras fulcrais do Benfica que tudo perdeu em 2012/2013 e daquele que quase tudo ganhou no ano seguinte.

As grandes exibições durante a época 2013/2014 (que lhe valeram inclusive o prémio de melhor jogador da Liga Zon Sagres 13/14) levaram a que Sabella convocasse o astro Argentino para o Mundial 2014, onde se exibiu em bom plano, tendo participado nos Quartos, Meias e Final da Copa.

Apesar de nesta altura não ser oficial a partida de Enzo do Benfica, acredita-se que a transferência será consumada durante a próxima semana, por um valor a rondar a claúsula de rescisão de 30 Milhões de Euros.