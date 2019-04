Prémio pretende revolucionar a participação do público na F1

O Prémio de Conectividade e Inovação da F1 foi lançado e apoiado essencialmente por três entidades, pela TATA Comunications, pela Formula One Management e também, pela Mercedes AMG Petronas F1 Team. Este prémio pretende encorajar a aproximação dos fãs de F1 ao próprio desporto e fazê-los participar em assuntos mais internos, permitindo que resolvam certos problemas e questões de forma criativa e inovadora.

Durante o passado mês de Julho foi anunciado o primeiro de três desafios, que compõe o Prémio de Conectividade e Inovação da F1. A participação em cada desafio pode ser individual ou em equipa. Após deliberação de um júri, o vencedor de cada desafio ganha a viagem, a estadia e os bilhetes para assistir aos treinos livres, qualificação e corrida do Grande Prémio do Mónaco de 2015, para duas pessoas. No final, será apurado, também pelo júri, qual dos vencedores obteve mais pontos pelo seu desempenho, e este sim, receberá também o prémio final de cinquenta mil dólares.

A resolução destes desafios propostos deverá ser convincente, exigindo, sobretudo, a demonstração do talento criativo e, também, do conhecimento técnico por parte dos participantes, na sua admissão.

Objetivo dos desafios propostos e dos prémios atribuídos

De acordo com os organizadores a intenção é «Inspirar os participantes na aplicação criativa de soluções analíticas de tecnologia de informação, visto a melhorar o entretenimento e o conhecimento do desporto. O desafio proporciona a possibilidade de os participantes definirem não só a aplicação de dados, mas também visualizá-los na sua aplicação às mais diversas formas, desde gráficos de TV a uma página de dados adicional para complementar a informação que é atualmente apresentada, pela Formula One Management às equipas de F1, pelos media, pelos convidados do Formula One Paddock Club e pelos consumidores via Formula1.com e Official F1 app.»

Painel de Jurados

O painel de jurados é constituído por cinco elementos, todos eles estão diretamente relacionados com a F1.

O primeiro desafio

O primeiro desafio começou no dia 2 de Julho e terminou a dia 18 do mesmo mês. Este consistia na apresentação por parte do participante de informação nova, esclarecedora e útil, que poderia ser adicionada aos dados observados em tempo real através dos Formula One Management’s live data feeds (incluindo as páginas de tempos) e também que este propusesse a estruturação da visualização desta nova informação, tudo isto, para promover o suspense e emoção na audiência.

A imagem seguinte traduz os dados em tempo real que são observados atualmente ao longo de cada Grande Prémio (treinos livres, qualificação e corrida).

Vídeo de apresentação do primeiro desafio:

Próximos Desafios

O segundo desafio será dado a conhecer antes do Grande Prémio da Itália, começará a dia 3 de Setembro e terminará a 19 do mesmo mês. O terceiro e último desafio será proposto na véspera do Grande Prémio dos Estados Unidos e realizar-se-á de 29 de Outubro a 14 de Novembro.

Todas as informações sobre as regras de participação, políticas e detalhes podem ser consultadas diretamente na página oficial https://prize.tatacommunications.com/home.

Infelizmente, não são aceites inscritos residentes em Portugal, o concurso apenas está disponível para um reduzido número de países: Austrália, Brasil, Canadá (excluindo o Québec), Finlândia, Alemanha, Hong Kong, Índia, Noruega, Singapura, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos da América.

Espera-se que novas iniciativas neste âmbito sejam lançadas, de modo, a permitir o contacto e proximidade dos fãs com a modalidade e, também, com situações reais desconhecidas, incentivando ao conhecimento mais técnico deste desporto. Seria também importante que estes concursos não fossem tão restritos e que não permitissem que a residência de um interessado seja um entrave à sua motivação de participar no mesmo.

Muito se tem falado do crescente desinteresse dos seguidores pela Formula 1, e iniciativas como esta, parecem ser boas soluções para atrair e interessar mais público.