Benfica cede Bernardo Silva ao Mónaco de Leonardo Jardim

Depois de Ivan Cavaleiro, confirmado esta tarde no Deportivo da Corunha por uma temporada, o Benfica prossegue com as cedências do jovens da formação encarnada, emprestando Bernardo Silva aos franceses do Mónaco, orientados pelo luso Leonardo Jardim, ex-treinador do Sporting. Bernardo, de 19 anos, vem deslumbrando na equipa B do Benfica e têm sido intensas as pressões mediáticas para que o prodígio seja integrado no plantel principal, algo que apenas tem acontecido de modo pontual.

Maestro dentro de campo, tecnicista e criador de golos, Bernardo Silva realizou a pré-temporada com a formação A do Benfica mas, hoje o seu futuro traçou-se, longe do Benfica: será em França que o jovem internacional irá jogar, num clube onde a competição por um lugar no onze principal será tremendamente árdua. O Benfica confirmou, há momentos, o empréstimo.

O jogador realizou 38 partidas na equipa B e apenas 3 na formação sénior, tendo acumulado apenas 8 minutos na liga portuguesa com a camisola encarnada.