Keylor Navas: nova aposta «merengue» enfraquece Casillas

Keylor Navas, guarda-redes que, ao serviço da Costa Rica, se viu em enorme destaque ao longo da Copa do Mundo 2014, já foi apresentado como jogador do Real Madrid, na passada Terça-feira. O jogador, que teve três anos ao serviço do Levante, assina assim com o Real, que pagou os 10 milhões de euros correspondentes à cláusula de rescisão.

Assinando por 6 temporadas, o costa-riquenho diz estar «muito feliz por pertencer ao maior clube do Mundo», assegurando que deixará «o coração em cada jogada ou cada treino». Navas agradeceu ainda o voto de confiança dado pelo clube madrilense com a contratação, afirmando ainda, aquando da sua apresentação, que esse foi «o dia mais importante» da sua carreira. Este será o terceiro clube espanhol do guarda-redes, após o Albacete (2 anos) e o Levante (3 anos).

A contratação de Keylor Navas é a terceira por parte do Real Madrid de jogadores que estiveram em grande destaque no mundial, juntando-se o guarda-redes a Kroos e James. A vinda do guardião costa-riquenho enfraquece a posição de Casillas, histórico jogador da casa «merengue», que ultimamente tem visto a sua posição dominante ser corroída, quer pelas más exibições (no Real e na selecção espanhola) quer pela ameaça permanente de se tornar suplente...crónico - a fase começou com José Mourinho e arrasta-se pelo reinado de Ancelotti.