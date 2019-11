Javi García no Zenit St.Petersbutgo

O médio espanhol Javi García assinou contracto com o Zenit, válido por cinco temporadas. O jogador que alinhou no Benfica, de onde saiu para o Manchester City em Setembro de 2012 por 20 Milhões de Euros, vai voltar a formar dupla com Axel Witsel, no meio campo do emblema de São Petersbrugo.

Nos 2 anos que alinhou pelos Citizens, o Espanhol nunca se conseguiu impôr no onze titular e foram mais as vezes em que o ex-Benfica saltou do banco do que aquelas em que começou a partida de início. Ainda para mais, com a contratação de outro conhecido do futebol Português, Fernando Reges, Pellegrini mostrava que não via em García um potencial titular e que estaria destinado a um esquema de rotação no plantel. Estes factos, aliados ao excesso de jogadores extra-comunitários no plantel do Campeão Inglês facilitaram a transferência de Javi García para o colosso russo.

Na Rússia, García chega para formar dupla no meio campo com o seu velho conhecido Axel Witsel. Javi García deverá assumir um papel preponderante na saída de bola jogada, tão presada por André Villas Boas, dando mais liberdade para que Witsel ocupe lugares mais adiantados do terreno, onde se sente mais confortável.

Ainda, as tarefas do meio campo defensivo ficarão totalmente a cargo da dupla ex-Benfica, o que vai permitir que Shatov, elemento mais criativo da equipa, se solte e consiga servir o trio da frente (Hulk - Rondon - Danny) com mais eficácia, pois não terá que se preocupar tanto em pressionar aquando da perda de bola da equipe de São Petersburgo.

Em suma, a transferência que irá custar aos cofres do emblema de São Petersburgo cerca de 16 Milhões de Euros parece agradar a todas as partes visto que Javi García terá mais tempo de jogo, a equipe Russa fica mais equilibrada, com um jogador de créditos firmados e o City consegue "desfazer-se" de um extra-comunitário.