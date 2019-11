Futebol português cada vez mais feminino

A visibilidade é maior mas, infelizmente, ainda pequena em comparação com outros países da Europa. A modalidade tem crescido mas é difícil pagar as despesas inerentes à consolidação da mesma. A crise tem afectado, tal como no futebol masculino, os clubes. Os orçamentos são elevadíssimos e graças a isso o 1º Dezembro suspendeu a sua equipa sénior de futebol feminino. Mas também há factores positivos como o recente apuramento do Clube Atlético Ouriense à fase a eliminar da Liga dos Campeões, feito inédito em Portugal.

Parece haver uma guerra entre 'o diabo e o anjo': o diabo representa as dificuldades finaceiras e o anjo os factores positivos que permitem que esta modalidade continue, tentando tornar-se próspera e disseminada. dos fenómenos animadores tem haver com o número de praticantes nesta modalidade. Segundo Mónica Jorge, directora do futebol feminino da federação portuguesa de futebol (FPF) «Tem-se notado algum crescimento e, prova disso, foi que, de 2012 para 2013, aumentámos 11 equipas na II Divisão, mesmo com algumas dificuldades financeiras.» - dando também destaque, lá está, às dificuldades financeiras patentes.

O 1º Dezembro apesar de ter sido campeão 11 vezes consecuitvas e de ter ganhou 140 jogos seguidos no campeonato (entre Maio de 2006 e Novembro de 2012) não foi possível manter o futebol feminino do clube natural de Sintra. A federação tem ajudado os clubes. Exemplos disso são a redução de custos das deslocações, nas incrições das jogadores mas também na oferta de algum material como bolas de futebol.

Agora, com o apuramento do Ouriense para a fase elinar da Liga dos Campões, o futebol feminino português ganhou mais visibilidade, mas ainda longe de países exímios como a Alemanha, Suécia ou Islândia que têm nas suas ligas as melhores do mundo, as chamadas «fora-de-série».

Esperemos que o Ouriense continue a fazer história passando a próxima fase da Liga dos Campeões para que a nossa visibilidade continue a aumentar e a valorização das nossas jogadores aumente pois isso é também um fator importante para melhorar a nossa liga. A selecção nacional pode ser importante nesse factor.

* Artigo gentilmente cedido pelo projecto «Bola além-fronteiras», onde foi originalmente escrito e publicado.