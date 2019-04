Peter Lim já é dono do Valência CF: o ataque a Enzo segue dentro de momentos

O Valência CF já é propriedade do magnata Peter Lim, dono do fundo de investimento Meriton Capital, que comprou os passes de Rodrigo e André Gomes ao Benfica, em Janeiro. O acordo entre Lim e o Bankia, banco detentor da dívida «che», fixada em 215 milhões de euros, foi alcançado ao início da noite do dia 14.

O acordo foi limado durante vários meses, tendo subsistido um braço-de-ferro entre a oferta de Peter Lim e as exigências feitas pelo Bankia no processo de renegociação dos termos da dívida do clube orientado pelo treinador luso Nuno Espírito Santo. Selada a negociação (faltará a oficialização), o clube espanhol poderá partir para a contratação do desejado Enzo Pérez.

«Se Peter Lim comprar o Valência é fácil o Enzo vir», afirmava o treinador «che» na passada semana, reforçando a hipótese do argentino ingressar no clube que já detém Rodrigo e André Gomes. Mediante uma verba de 30 milhões de euros (cláusula de rescisão), Enzo deverá integrar as fileiras do Valência, de acordo com as exigências de Luis Filipe Vieira.

Desbloqueado o impasse bancário, resta agora esperar para saber qual o próximo passo do magnata de Singapura, que vê com agrado a contratação do imprescindível argentino do Benfica.